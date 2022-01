Een négociant-éleveur die precies maakt wat we willen: puike, scherp geprijsde wijn

‘Duidelijk spruitjes. Maar lekkere spruitjes hoor!’, riep mijn vrouw over de rode fixin. Monsieur de wijnboer was niet zo blij met het compliment. Het was lang geleden, in een donker keldertje vlak onder Dijon, waar de schimmel centimeters dik op de wanden stond. Monsieur zag eruit als een wijnboer uit een stripverhaal, op eikenhout gerijpt, met flinke couperose en een lodderige blik. Hij spuugde er niet in, en uit al evenmin. Zo zagen we het graag. Wij wijnliefhebbers zijn romantisch. We blieven geen roestvrij staal, blinkende tegels en schoongewassen vignerons. Van négociants-éleveurs, lui die geen wijn maken maar bij boeren inkopen en er hun eigen cuvées van roeren, houden we al helemaal niet. Maar Pierrick Harang uit Perpignan is er zo een en maakt precies wat we willen: puike wijn tegen een scherpe prijs. Zijn viognier geurt naar abrikoos en sering en iets van boenwas, smaakt rond zonder houtrijping te hebben gehad. En de syrah glimt ondoorzichtig zwart in het glas, is kruidig, hint naar drop en pruimen. Behaaglijk, stevig. Ruikt niet naar spruitjes of schimmelige kelders, maar naar gezond fruit uit Frankrijks zuiden.

Pierrick Harang Cuvée Balthazar viognier 2020, Pays d’Oc

Idem syrah 2020, Pays d’Oc

Wijnhuismachiel.nl, € 8,95

Prijs/kwaliteit 9-