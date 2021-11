Een milieuvriendelijk hardlooplampje, maar je moet wel blijven bewegen

Kiprun Motion Light Beeld Decathlon

Een beetje hardloper kent het: je gaat helemaal op in je rondje, de gedachten raken in een vrije stroom, en dan word je plotseling verrast door een opdoemende auto, brommer of fietser. Nu de dagen weer korter worden, stijgt het risico van ongelukken.

Hoeveel hardlopers Nederland telt, weet niemand. De schattingen lopen uiteen van 1,4 miljoen (volgens het NOC/NSF) tot miljoenen meer. Voor allen geldt: je kunt in het donker maar beter zichtbaar zijn. Met een lampje.

Daar zijn er veel van, maar je moet ervan houden het lopende lijf te behangen met potsierlijke attributen. Een kanariegeel jacket of fluorescerende hesjes zijn hobbels die je mentaal maar moet zien te nemen, alvorens je ermee over straat durft. Lampjes zijn er van subtiele armbandjes tot schijnwerpers op het voorhoofd waarmee je mijnen kunt betreden. Zoals een rammelende sleutelbos in een zakje de loper al te veel kan herinneren aan het zwoegen, zo kan elk gewichtje het vrijheidsgevoel belemmeren.

De meeste lampjes lopen op knoopcelbatterijtjes. Lekker klein en licht, maar je ziet ze overal op straat liggen, waar ze het milieu nog jaren vervuilen. En tijdens je rondje kunnen ze opraken.

Dynamo

Ziedaar de Motion Light van Kiprun, een waterdicht, kunststof kokertje met vier ledlampjes die knipperen zodra de arm beweegt waarop die (met klittenband) bevestigt zit. Hoe? Simpel: met een dynamootje. Bij elke stap beweegt een magneet door een spoel en wekt zo de stroom voor de lampjes op. Voor een tientje bij Decathlon, goedkoper dan menig ‘gewoon’ batterijlampje.

De makers verzekeren op basis van laboratoriumtesten dat het ding zeker tien miljoen stappen meegaat. Oftewel: tien jaar van 1.000 kilometer per jaar. Wij hebben na vier herfstweken geen klachten, bij elke armbeweging lichten de rode lampjes keurig op. Of ze zichtbaar zijn tot op 100 meter, zoals de makers claimen, wagen we wel te betwijfelen.

Minpuntje: de lampjes doven zodra je stopt. Wie inhoudt om een drukke weg over te steken, wordt door dat drukke verkeer dus zo weer van z’n hardloopsokken gereden. Met 50 gram is dit lampje ook iets zwaarder dan een ‘gewoon’ armbandje met lichtjes. Maar de lol van je eigen energie opwekken en het schone geweten maken van deze opgewekte doodloper een verlichte loper.