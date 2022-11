Een masterclass schatgraven met tips van gevorderden: ‘Tweedehands is een gevaarlijke hobby’

Goede tweedehandsspullen vinden vergt voorkennis én ervaring. Deze liefhebbers speuren stad en land af op zoek naar de mooiste vintagevondsten. Hoe onderscheiden zij kunst van kitsch? Dit zijn hun beste tips.

‘Buk, net als in de supermarkt. Sla geen rek over, kijk overal op en onder, trek dozen tevoorschijn. Want dat je in kringloopwinkels alleen afgeleefde leren banken en Blokker-servies vindt, is echt niet waar. Je moet alleen goed zoeken en regelmatig gaan. Ik fiets ze minimaal één keer per week af: alle kringlopen, de Noordermarkt, de IJ-hallen en andere snuffelmarkten. Stukken bubbeltjesplastic in mijn fietstas en dan maar speuren. Het is instant ontspanning. Tegelijkertijd scan ik heel secuur. Veel mensen kijken bij een kast vol servies alleen naar de bovenste laag, maar ik til de stapeltjes op: zit er misschien nog een ander bordje tussen?

Om beter te kunnen selecteren, heb ik een lijstje in mijn hoofd van mijn servies- en meubelverzamelingen thuis: bepaalde kleuren, vormen, periodes en printjes. Ik weet: daar kan áltijd wat bij. Via Instagram leerde ik het fenomeen hoerenhondjes kennen: Victoriaanse porseleinen beeldjes uit Staffordshire met een fascinerende geschiedenis. Een verhaal dat de ronde doet is dat eenzame zeemansvrouwen de hondjes met de neuzen naar elkaar toe gericht op de vensterbank zetten wanneer ze open stonden voor mannelijk bezoek. Ik houd ervan om dit soort verhalen achter items te ontdekken. Sindsdien spaar ik de hondjes want ze zijn ook nog eens heel decoratief. Veel lezen en kijken helpt sowieso bij het ontwikkelen van je eigen stijl. Op Instagram, maar ook in tijdschriften zoals Architectural Digest España en de Australische Vogue Living.

Veel mensen denken: dan moet ik in die kringloop zeker op jacht naar een speld in een hooiberg. Of: dan hoor ik alle designers te herkennen. Maar ik focus daar eigenlijk niet op. Ik kijk gewoon: vind ik dit mooi en is het heel? Daarna kijk ik niet meer. Ik voel. En als mijn hart ja zegt, dan is dit het gewoon. Duur of goedkoop; als je iets vindt dat bij je eigen stijl past, is het altijd een schat. Echt fout kan het dus nooit gaan.

Ik ben geen ochtendmens, dus naar markten ga ik meestal pas aan het eind van de dag, en als ik twijfel, laat ik het staan. Dan tart ik het lot. Ik maak nog een rondje, en als het er dan nog staat als ik terugkom, dan klopt het. Een verkoper was laatst zo blij dat hij zijn onverkochte serie glazen toch niet mee terug hoefde te nemen, dat er ook nog wat van de prijs afging. Ik vertrouw erop: dingen die voor mij zijn bestemd, komen wel naar me toe.’

Instagram: @haushoff

Wie? Danny Post (50), presentator Zooi is Mooi en redacteur.

Waar? Uitdragerij Arie Boer, Doetseweg 51, Giessenburg.

Danny Post Beeld Jaap Scheeren

‘Ik weet: in de schaduwen lonken de schatten. Je doet mij dan ook geen groter plezier dan met viezige chaos; lekker graven en spitten. Deze uitdragerij heb ik ontdekt toen ik voor RTV Rijnmond reportages maakte over bijzondere vintageplekken. Arie Boer was een handelaar die werkelijk alles verzamelde. Zijn twee loodsen zijn een soort grotten, je kunt er een dag ronddolen en dan heb je nog niet alles gezien.

Een redderscomplex heb ik wel. Als ik een grote afvalcontainer op straat tegenkom, móét ik kijken, net zoals mijn vader vroeger deed als we naar mijn oma in Vlaardingen reden. Zat mijn moeder met het schaamrood op haar kaken te wachten in de auto. Ik vind het schokkend hoe makkelijk we dingen afdanken: nieuwe spijkerbroeken met de kaartjes er nog aan, flatscreens die nog gewoon werken, zelfs 1.500 gulden in biljetten tussen een oud servies geklemd. En dan al die oude deuren. Vrienden noemen me Piet Paneeldeur, omdat ik ze altijd wil redden. Ik snap die sloopdrift gewoon niet: koop je een oud huis, trek je alles eruit; waarom? Daarom ben ik ook zo blij dat ik via Instagram steeds vaker word benaderd door mensen die het huis van een familielid ontruimen en vragen of ik nog liefhebbers ken. Dan weet ik zeker dat die spullen elders een nieuw leven krijgen.

Je moet er een radar voor ontwikkelen. Als ik een container voorbij fiets en bijvoorbeeld een klein blauw stukje stof zie, dan weet ik: dat kan weleens een designstoel zijn. Nee, afval doorzoeken vind ik niet vies: onder een laagje vuil kunnen de mooiste dingen schuilgaan. De vintage Playboy-bril die ik nu draag, vond ik aangekoekt op een rommelmarkt in Bodrum, Turkije. Mijn opticien heeft hem schoongemaakt en er nieuwe glazen ingezet. Wijs plekken nooit bij voorbaat af, nog zo’n tip. Op een suffige rommelmarkt in Schiedam vond ik een magisch schilderij van vooroorlogs Rotterdam. Het kwam uit de kelder van iemands moeder, maar bij mij gaat-ie mee in de kist.

Ik blijf altijd tot het bittere eind, in je laatste rondje stuit je vaak op de beste vondsten. En mijn schatten mogen best een beetje geleefd zijn. Zo kocht ik ooit voor 18 euro een schilderij van een vissersboot op de Zuiderzee. Het was vuil en broos, maar bleek in 1892 gemaakt door de kunstschilder Rein Miedema. Ik verkocht het voor 1.000 euro aan een scheepvaartmuseum. Dat is leuk, maar niet waar het om draait. Dat je nooit weet wat je aan gaat treffen, dát is verslavend. Ik ben er zelf altijd mee bezig, het liefst zou ik meer tv-programma’s maken en anderen net zo enthousiast maken. Tweedehands is een avontuur dat nooit stopt.’

Instagram: @dannypostgowiththevlo

Wie? Rachid (Ross) Naguile (59), antiekhandelaar en eigenaar van De Curiosahal in Dordrecht.

Waar? De zaterdagmarkt op Blaak, Rotterdam.

Rachid (Ross) Naguile Beeld Jaap Scheeren

‘Deze wereld draait om vertrouwen. Toen ik in de jaren tachtig economie studeerde in Parijs, vond ik op de rommelmarkt in Saint-Ouen twee leuke vazen. Ze waren van Émile Gallé (een beroemd ontwerper, red.), vertelde een andere handelaar me. Ik kon ze via hem verkopen. We werden vrienden, een jaar later vertrouwde hij me zijn hele winkel toe. Met mijn studie heb ik nooit meer iets gedaan. Tien jaar later ben ik met mijn toenmalige vriendin een antiekhandel begonnen. Eerst met spullen van het grofvuil: glas in lood, zilveren bestek, alles lag toen op straat. Ik schaamde me dood: mijn moeder had ons streng opgevoed, liep ik hier tussen de rommel. Ik voelde me een clochard. Nu stuur ik mijn contactpersonen om kringloopwinkels en ontruimingen af te gaan, zelf ga ik liever naar de markten.

Om half 4 ’s nachts gaat mijn wekker, om 6 uur ’s ochtends sta ik in Rotterdam. Je moet vroeg, snel en getraind zijn, wil je wat moois vinden. Eerst kijk je naar de persoon. Zitten zijn spullen netjes ingepakt, allemaal in dezelfde bananendozen? Dan is het een handelaar, net als ik. Je moet gewone mensen hebben. Twee broers bijvoorbeeld, die alles van hun pas overleden ouders verkopen. En dan kom je in actie. Als je nog weinig ervaring heb, zou ik zeggen: koop spontaan iets. Laat je gevoel spreken. Wat moet je anders? Veel boeken lezen over kunst, design en antiek helpt ook, naar programma’s als Tussen kunst en kitsch kijken. Wees nieuwsgierig. En gebruik Google Lens op je telefoon, zodat je weet wat er staat. Sommige handelaren vinden dat vervelend, maar ik niet: de prijs blijft toch hetzelfde. Ga je onderhandelen, blijf dan vriendelijk, dan win je altijd. Strategieën als vlak voor je weggaat nog één keer terugkomen om korting te vragen, vind ik een beetje misselijk. Ik ben liever duidelijk: ja of nee.

Tussen handelaren onderling gaat het harder. Op de terugweg van een markt in Antwerpen ging ik met een Belgische handelaar bij een Nederlandse contact langs. ‘Hoeveel kost dat schilderij?’, vroeg ik hem. ‘125 euro’, zei de Nederlander. Begon die Belg naast me te hyperventileren. Het bleek van Le Mayeur de Merprès, een beroemde Belgische schilder. Maar hij zei niks en ik kocht het. De weken erna kwamen er telkens handelaren in mijn winkel vragen of ze het voor 200 euro mochten hebben. Niemand bood een eerlijke prijs. Ja, onze wereld is een wolvenwereld. Het draait om vertrouwen, maar tot een bepaald punt. Uiteindelijk kreeg ik een goed bod van een vriendin: voor een bedrag met drie nullen heb ik haar het schilderij verkocht. Achteraf bleek het anderhalve ton waard.

De grootste vis is het exemplaar dat je níét vangt, zeggen ze. Zo’n misgreep doet even pijn, maar het gaat over. Ook omdat ik weet dat je overal schatten kunt vinden: in oude dorpjes, in Lelystad, op Koningsdag. Praat met verkopers, wees menselijk en geïnteresseerd en daarna vraag je of je binnen mag kijken wat ze nog meer hebben. Nooit vragen: waar komt dit vandaan? Maar: is het van u geweest? Dat schept een band. Want of je nou koopt of verkoopt, ze moeten het je gunnen.’

Wie? Marlous Snijder (41), freelance tekstschrijver, auteur van Schatzoeken.

Waar? Emmaus Regenboog, Herenstraat 9 in Wageningen.

Marlous Snijder Beeld Jaap Scheeren

‘Hoe eet je een olifant? Hapje voor hapje, zegt mijn schoonzus uit Afrika. Zo werkt het ook als je begint met schatzoeken. Een kringloop kan nogal overweldigend zijn, dus maak het kleiner. Bedenk: ik zoek een maatbeker. Of kinderkleding. Of lampenkappen, ook zoiets: normaal heel duur, maar in kringloopwinkels komen ze er niet van af. Hoe weet je naar welke kringloop je moet? Download de Kringloop App, maar negeer de reviews, die zijn bijna altijd negatief. En word je al onpasselijk van de lucht als je binnenstapt? Dan kun je altijd nog in een iets hoger segment vintagewinkel kijken.

Mijn oma koesterde haar spullen. Mijn hele jeugd keek ik tegen dezelfde borduurwerkjes en Bjørn Wiinblad-bordjes boven de schouw aan. Toen ze overleed en ik haar spullen kreeg, kwam ik erachter dat je truttige borduurwerkjes juist prima op een knalgele muur kunt hangen. Zo is het begonnen. Hoe meer je in kringlopen en op Pinterest kijkt, hoe zekerder je wordt van je eigen stijl. Bedenk: waar word ík blij van? Mijn verzameling kattenbordjes, de kerstkrans in Alice in Wonderland-stijl die ik wil gaan maken; ik hoef er maar aan te denken of ik krijg alweer het gevoel alsof ik jarig ben. Ik zeg altijd: de enige grens op interieurgebied ben je zelf.

Soms zijn mensen bang om te veel te betalen. Bedenk dan voor jezelf wat jij het waard vindt. Je kunt het altijd weer terugbrengen. En al kost iets 100 euro, op internet is het vaak nog twee of drie keer zo duur. Kijk in ieder geval goed naar de kwaliteit. Bij Emmaus Regenboog, waar ik vrijwilligerswerk doe, zien we dat alle Action-rotzooi weer bij ons terugkomt. Controleer: is het glas door en door gekleurd of is het een coating die gaat afbladderen? Vintage-items van koper, messing, leer en keramiek krijgen met de jaren gebruikssporen, dat noem je patina. Vind ik zelf juist een toevoeging, maar dat is ook een kwestie van smaak. En veel meubels kun je verven, maar als je diep in je hart voelt: dit gaat niet gebeuren, laat het dan staan. Ik zie zó veel half geverfde kasten staan.

Mijn mooiste vondst is een Alanda salontafel van B&B Italia. Dat ding is zeker 1.000 euro waard, hij stond ergens voor 50, ik dacht dat ik niet goed werd. Tweedehands is een gevaarlijke hobby omdat het nooit ophoudt. Ik ben mezelf gaan beteugelen om mijn huis niet te vol te zetten: als je alles onderstreept, onderstreep je niets. Tegelijk geeft het me zo veel vreugde. Ik doe altijd maar alsof ik een heleboel goede doelen sponsor.’

Instagram: @ohmariemag