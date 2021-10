Een loftrompetje voor de nieuwe Opel Mokka-e

De 2020-editie van de Opel Mokka.

We gaan het eerst eens over het uiterlijk van de tweede generatie Mokka hebben. Voor de tweede keer in ruim vijftien jaar Blik zien we een golf retrodesign aanspoelen. De eerste golf greep terug op de jaren vijftig en zestig (Kever, Mini, Fiat 500). Wie de Mokka welwillend bestudeert, en de auto geeft daar alle aanleiding toe, krijgt flashbacks uit de jaren zeventig, om precies te zijn van de Opel Manta A (1970-1975).

Hoe zag de Manta A er ook alweer uit? Denk aan het boevenmasker van Disneys Zware Jongens en je bent een heel eind. De zwarte band die over de snoet van de Mokka loopt, is volgens het merk een voorbode van zijn nieuwe ontwerpstijl. De ‘Opel vizor’, zoals de zwarte band is gedoopt, ‘dekt als een integraalhelm het nieuwe gezicht van Opel af’. Ledkoplampen links en rechts, het Blitz-logo in het midden, een stoer ruggetje over motorklep en ons hoor je niet klagen, want de Mokka heeft een daarmee een aanminnig uiterlijk.

Opel Mokka-e

De Mokka, u herinnert zich wellicht de vorige uitvoering, is voor de gelegenheid helemaal opnieuw opgebouwd: een ander platform (het kratje van de zeepkist), met iets kleinere afmetingen en een andere doelgroep. Nieuw is dat er drie uitvoeringen zijn: twee brandstofversies en een elektrische. Wij beperken ons tot die laatste, naar verwachting ook de populairste. De Mokka is niet langer een offroadfähige bosarbeider, maar een stadse stoererd met, nog steeds, een royale schoenmaat.

Dat royale gaat helaas niet op voor álles achter de voorstoelen. De drie zitplaatsen achterin zijn, nou ja, zoals bij elke ‘compacte’ gezinsauto, niet geschikt voor volwassenen. De bagageruimte mag eigenlijk niet zo heten. Hij telt dan wel 310 liter, maar daar heeft het standaardvakantiegezin van 3,2 personen helaas niks aan. Wij raakten er twee vliegtuigkoffertjes in kwijt óf de weekendboodschappen, maar dan hield het wel op.

En toch klopt dat marketingtechnisch prima: voor gezinnen heeft Opel namelijk een SUV, de grotere Crossland X. De Mokka, een ‘cross-over’, doet dienst in de pre- of postgezinsfase. En die twee moeten elkaar niet al in de showroom in de wielen rijden natuurlijk.

Mogen we dan nog wel een klein loftrompetje steken? Het onnadrukkelijk fraai vormgegeven dashboard buigt zich om de bestuurder heen. Het bestaat voor een flink deel uit het zogenoemde Pure Panel, een rijtje displays waarop de snelheid, een deel van de navigatie en alle andere noodzakelijke rij-informatie wordt weergegeven. Het is een ontwerpsnoepje dat is afgekeken van auto’s uit het duurdere Duitse segment en tot in de perfectie is uitgevoerd.

De Mokka-e rijdt als een doorsnee brandstofauto. Het asfaltbijterige gedrag van de meeste e-auto’s is er helemaal uitgehaald, de bereiksafstand is niet groot, niet klein, maar zit er precies tussenin, de stoelen zijn fijn en verstelbaar, de geluidsisolatie is tof en de audio acceptabel, al is de bediening van de ingebouwde Tomtom nog steeds onbegrijpelijk. Al met al moeten we constateren dat dit een prima wagen is. Maar dat hadden we, menen we, al eens gezegd.