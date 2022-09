Een levertijd van 32 weken voor een auto maakt nog geen oorlogseconomie

‘De levertijden van nieuwe auto’s lopen de spuigaten uit’, schrijft de ANWB. Door de oorlog in Oekraïne moeten kopers gemiddeld 32 weken op hun auto wachten. ‘Natuurlijk best frustrerend’, aldus de ANWB. We gaan steeds meer naar een oorlogseconomie, zoals de Belgische premier De Croo onlangs opmerkte.

Het is een woord dat je vaker hoort. Oorlogseconomie. De hele economie in dienst van de strijd tegen de vijand. Alles of niets. De overwinning of het bankroet. In dit dramatische perspectief valt een levertijd van 32 weken, een goed half jaar, best mee.

Na de inval in Polen in 1939 verbood Adolf Hitler de verkoop van alle privéauto’s.

‘Iedereen die in 1939 een Mercedes had besteld, moest geduldig zijn. De levertijd was één wereldoorlog’, schreven de Duitse autojournalisten Hartmut Lehbrink en Jochen von Osterroth. In de fabriek in Stuttgart werden geen auto’s meer gemaakt, maar oorlogsmaterieel.

Een Kübelwagen in juni 1942. Beeld ullstein bild via Getty Images

Zelfs Hitlers lievelingsproject, de volkswagen, moest eraan geloven. De fabriek in het huidige Wolfsburg maakte geen auto’s voor het volk maar Kübelwagen, een soort jeeps, voor het Duitse leger. Ook werden er onderdelen voor bommenwerpers, jachtvliegtuigen, tanks en de V1-raket gemaakt, alsmede kachels voor soldaten die aan het Oostfront dreigden dood te vriezen.

Bij de geallieerden ging het niet anders. In februari 1942 legde de Amerikaanse president Roosevelt de productie van auto’s voor particulieren stil. Benzine ging op rantsoen, ruim tien liter per week voor de meeste Amerikanen, goed voor honderd mijl. De maximumsnelheid werd vastgesteld op 35 mijl per uur, ‘Victory Speed’, om benzine en banden te sparen. De Amerikanen werden opgeroepen hun auto te delen. Langs de weg verrezen borden met de tekst: ‘Als u alleen rijdt, rijdt u met Hitler.’ Het aandeel van het openbaar vervoer in alle verplaatsingen steeg van 15 naar 50 procent. Amerikanen gingen weer wandelen en fietsen. Detroit werd het ‘arsenaal van de democratie’, waar vrachtwagens, vliegtuigen, bommen en granaten werden gemaakt. De Art and Colour Section, de beroemde designafdeling van General Motors, kreeg de ondankbare taak om camouflagemateriaal te ontwerpen.

In de Tweede Wereldoorlog liep de levertijd niet de spuigaten uit, omdat er geen levertijden meer waren. Wie een auto wilde kopen, moest wachten tot de oorlog voorbij was. Er is nog een lange weg te gaan naar een echte oorlogseconomie.