Een leren jack met een spijkerbroek wás de textiele vertaling van de hele dikke middelvinger

de Ramones Beeld Getty

Het is lastig vast te stellen wanneer de eerste leren jas het levenslicht zag. Holbewoners gebruikten tenslotte al leren overgooiers om zich te wapenen tegen de elementen. De geboorte van het leren bikerjack is makkelijker te dateren. In 1928 ontwierp Irving Schott voor een verkoper van Harley Davidsons op Long Island een jack geïnspireerd op de jacks van Amerikaanse piloten. Schott gaf zijn jas de naam van de Cubaanse sigaar die steevast op zijn onderlip brandde, de Perfecto. Het prijskaartje voor die eerste jas: $ 5,50.

Na de Tweede Wereldoorlog groeide dat leren jack uit tot uniform van Amerikaanse motormuizen die er logo’s op naaiden om hun lidmaatschap van een club te etaleren. In de film The Wild One uit 1953 leidt Marlon Brando zijn motorbende in een Perfecto met op de rug een afbeelding van een doodshoofd en de letters BRMC van Black Rebels Motorcycle Club.

Bij ons in Europa greep de jeugd het zwarte leren jack aan om zich nadrukkelijk te positioneren als outsider. In Engeland werden ze rockers of greasers genoemd, in Frankrijk heetten ze blousons noirs, in Duitsland Halbstarken, en in Nederland nozems.

Daarna werd de jas een pijler onder de punk-esthetiek, die beweging waarin rebellie tot nihilisme werd verheven. The Ramones droegen ze, en op het mugshot van Sid Vicious, gemaakt na zijn arrestatie in New York voor de moord op vriendin Nancy, draagt hij het leren jack.

Was er ooit een kledingstuk zo synoniem met de man als drop-out? In combinatie met de spijkerbroek was het leren jack in de vorige eeuw de textiele vertaling van de hele dikke middelvinger.

Barrie Stevens Beeld ANP / ANP

Hoe valt dat te rijmen met het beeld van Barrie Stevens? De jas van de outsider hangt hier om het 78-jarige lichaam van de Brit die wij hebben leren kennen als sympathieke choreograaf, niet als anarchistische oproerkraaier. Wat we hier zien is het aftappen van de eigenschappen van een kledingstuk. Als dat echter door veel mensen wordt gedaan, vaporiseert het oorspronkelijke karakter van betreffend kledingstuk. De spijkerbroek heeft dat traject al afgelegd; massagebruik ervan door de burgerij heeft alle opstandigheid daaruit doen vaporiseren. Zelfs de premier draagt een spijkerbroek. Zie ook het concert-T-shirt. Hoe stoer is jouw Megadeth on Tour-shirt uit 1984 als je buurmeisje van 13 een identiek, bij H&M aangeschaft exemplaar draagt (onder een leren jack)? Ja mensen, de inflatie komt van alle kanten op ons af, zelfs in onze kledingkast.