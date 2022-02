Een lange leren mantel is de perfecte makker op gure dagen in onheilspellende tijden

Vanaf links: Prada, Paul Smith, K-Way, Hermès, GmbH Beeld Imaxtree

Wat gaan we dragen als het aan de ontwerpers ligt?

Ja, het is een herhaling van zetten, het bezingen van lange zwartlederen mannenjassen in januari. Exact een jaar geleden kwamen op deze plek immers ook al fraaie exemplaren voorbij. Maar geef de heren en dames designers eens ongelijk: want waarom het wiel opnieuw uitvinden als het ideale wiel al bestaat? Daarbij is zo’n lange leren mantel de perfecte makker op gure dagen in onheilspellende tijden. Hij houdt weer en wind tegen en maakt van elke knaap een stoere gast.

Hoe gaan wij ze dragen?

Zoals de wind waait, waait de lange leren jas. Hij kan heel seventies gedragen worden, zoals bij Casablanca en Paul Smith – let bij die laatste ook even op de subtiele styling met ruiten, bloemen en strepen. Hij kan lekker ruig de straat op, zoals bij GmbH en Loewe, heel luxe (Fendi en Armani) of juist gladjes-cartoonesk (Prada, Jil Sander). Liever fopleer? Het huis Salvatore Ferragamo maakte Blade Runner-jassen met bio-afbreekbaar PVC en met rubber bekleed wol.

Jules Deelder in Café Ari in Rotterdam. Beeld ANP / Frank van Beek Fotografie

Een bekend mens

Als de lange, zwarte leren jas een mens was, dan heette-ie Jules Deelder. Een coole vogel if ever there was one, die decennialang trouw was aan zijn lederen trench. Alleen hij kon daar hoed en Dame Edna-bril bij dragen zonder dat het koddig werd. Er bestaat een foto van Deelder die met lang haar en een sigaar poseert in een soortgelijke leren jas. Uit de zak piept een briefje van 100 gulden met een andere Rotterdammer, Erasmus, erop. Dat briefje werd ouderwets, leren jassen en Deelder nooit.

Waar kopen we dat?

Leren jas ‘Christian’ van Studio ID via Zalando, € 540

Lange trenchcoat van leer en keperbinding van Bottega Veneta, € 3700

Halflange double-breasted leren jack van Alexander McQueen, € 2373 (sale)

Zonnebril van Balenciaga, € 355