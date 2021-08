Een komkommer is meer dan water in een schilletje

Beeld ANP

Een komkommer is toch alleen wat water in een schilletje?

Een komkommer bestaat voor ruim 97% uit water. Daardoor is komkommer ook heel caloriearm (14 kcal per 100 gram) en verfrissend op warme dagen. Maar in dat vocht zitten wel degelijk verschillende vitamines en mineralen, zoals vitamine K (voor onder meer een goede bloedstolling) en kalium (dat helpt de bloeddruk te reguleren). Daarnaast bevat komkommer vitamines B en C en andere mineralen als calcium, magnesium, fosfor en ijzer. Geen enorme hoeveelheden, maar ook weer niet verwaarloosbaar.

Zitten er ook vezels in?

Jazeker, vooral in de schil: een kleine 1%. Niet schokkend veel. Maar toch is komkommer gezonder dan bijvoorbeeld sla, al blijft variëren het beste.

Gezonder dan sla?

In kropsla zitten weliswaar ook wat vezels en mineralen, maar anders dan meestal gedacht, nauwelijks vitamine C. Toch zit het verschil vooral in het gewicht. Je eet met gemak een kwart komkommer (zo’n 100 tot 125 gram), maar aan 100 gram sla heb je een hele kluif. Met een gemiddelde portie sla van 25 gram krijg je dus minder voedingsstoffen binnen dan met een portie komkommer.

Hoe duurzaam zijn komkommers?

Nederlandse komkommers komen allemaal uit de verwarmde kas. Dat kost dus behoorlijk wat energie, maar het gebruik van bestrijdingsmiddelen is heel laag: er worden vaak ‘groene bestrijders’ als insecten ingezet. Bovendien groeien komkommers zo hard, dat Nederlandse telers volgens Groentennieuws.nl wel zo’n 90 kilo komkommers per m2 per jaar halen: met extra belichting is die opbrengst nog hoger. Hierdoor is de klimaat- en milieubelasting per kilo komkommer veel lager dan van andere kasgroenten.

En het plasticje om de komkommer?

Dat verlengt de houdbaarheid met wel 50% en voorkomt verspilling. Plastic is niet altijd slecht.

En buitenlandse komkommers?

Komkommers uit bijvoorbeeld Spanje worden in de volle grond geteeld, in onverwarmde tunnels. Dat kost weliswaar minder energie, maar die komkommers moeten hier naartoe komen, de opbrengst is véél lager en het bestrijdingsmiddelengebruik hoger.

Dus Nederlandse komkommers zijn beter?

Het verschilt uiteindelijk niet zoveel, zegt Milieu Centraal. Het probleem is de prijs. Komkommers zijn vooral ’s zomers spotgoedkoop, ook door het beleid van de supermarkten. Dan brengen ze de teler vaak letterlijk niets meer op en worden ze zelfs vernietigd: pure verspilling!