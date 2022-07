Een knotslekkere rosé, in een fles als een knuppel

Onno Kleyn. Beeld Simon van Boxtel

Opvallen, dat moet je als je iets (of jezelf) wilt verkopen. In wijnland gebeurt dat vooral door etiketten. In de flessen zit niet veel variatie; in nogal wat appellations d’origine is een bepaalde vorm zelfs verplicht, vaak het bordeauxmodel, of dat van bourgogne. Als het écht gestandaardiseerd zou zijn kon je er een statiegeldsysteem op loslaten, maar nee, minieme variaties maken dat onmogelijk. Soit.

In de Languedoc is men beduidend losser in de blouse. Regels voor bouteilles? Pourquoi? Zodoende brengt het huis Gérard Bertrand rosé met de naam Coté des Roses op de markt in een zware fles waarvan de onderkant in een roosreliëf is uitgevoerd. Flitsend idee, alleen heeft de fles zelf daardoor een vorm als een knuppel. Het ding nodigt uit tot het dapper verdedigen van huis en barbecue; zorg dat u altijd een exemplaar bij de hand hebt om mogelijke indringers uit te schakelen. Vol is dan uiteraard effectiever dan leeg, maar dat botst met de uitnodigende kwaliteit van de inhoud. Geurig maar zonder dat weeë snoeparoma, beetje perzik, wat bosaardbeitjes, en een uitstekende bite, frisheid en concentratie. Knotslekker.

Coté des Roses 2021, Gérard Bertrand, Languedoc Albert Heijn, € 8,99 Prijs/kwaliteit 9