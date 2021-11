Een knisperend haardvuurtje blijft onweerstaanbaar. Wat zijn de alternatieven voor de open haard?

De familie Oosterveer zit tesamen rond de open haard in de woonkamer van hun ark te Amsterdam, 1962. Beeld ANP / Spaarnestad Photo

Wil je je huis zo efficiënt mogelijk verwarmen zonder energie te verspillen? ‘Isoleer je huis en investeer in een warmtepomp’, zegt voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Maar veel mensen zullen het niet zo gezellig vinden om met de kerstdagen rond de warmtepomp te gaan zitten. Een knisperend haardvuurtje blijft aantrekkingskracht uitoefenen.

Houtkachel

Nu houtkachels aan strengere Europese regels moeten voldoen hebben liefhebbers van echt houtvuur hun hoop gevestigd op de geavanceerde houtkachel. De modernste exemplaren hebben tot wel 90 procent energierendement, wat betekent dat er maar 10 procent warmte verloren gaat via het rookkanaal. Ter vergelijking, bij een open haard is het rendement slechts 10 procent, dus 90 procent van de warmte ontsnapt via het rookkanaal. Daarnaast stoten houtkachels CO 2 en schadelijke reststoffen zoals as, roet en fijnstof uit.

Geavanceerde filters houden ook steeds meer fijnstofdeeltjes tegen, zowel naar binnen als naar buiten. Wel zo fijn voor die astmatische buurman. Toch zullen ook deze ontwikkelingen de toekomst van de houtkachel niet veiligstellen, zegt energie-expert Pim Nusselder van Milieu Centraal. ‘Hoewel veel beter dan een open haard: een houtkachel is en blijft slecht voor milieu en gezondheid – ook met de filters.’

Pelletkachel

Een pelletkachel is een modernere variant van de klassieke houtkachel. In plaats van houtblokken gebruik je samengeperste houtkorrels. Pellets zijn goedkoop en automatische pelletkachels geven minder uitstoot van hout of gas, door efficiëntere verbranding van de stukjes hout. Maar ook hier komt fijnstof bij vrij. Door het gesloten systeem worden deze weliswaar niet je woonkamer ingeblazen, maar buren kunnen er wel last van hebben. Het best blijft toch om helemaal geen hout te verbranden, adviseert Milieu Centraal. Hout is weliswaar een hernieuwbare brandstof, maar de CO 2 die in hout ligt opgeslagen komt door verbranding vrij, terwijl je die daarin opgeslagen wilt houden.

Een gaskachel met namaak hout in een open haard. Beeld Harry Cock/de Volkskrant

Gaskachel

Een gaskachel is de populairste tegenhanger van de houtkachel en heeft als voordeel dat het geen roetdeeltjes de kamer inblaast. Een open haard is daarnaast vrij eenvoudig omgebouwd tot gaskachel, mits er een gasleiding aanwezig is natuurlijk. En met keramische houtblokken lijkt het net een echt houtvuur.

Omdat steeds meer nieuwbouw tegenwoordig gasloos wordt opgeleverd en Nederland in 2050 aardgasvrij wil zijn, heeft de industrie een oplossing bedacht: gashaarden met flessen (of een tank) met propaangas. Het gas wordt dan niet via een gasleiding, maar via geschakelde gasflessen naar de gashaard geleid. Veel gashaarden zijn al geschikt voor propaan en dus makkelijk om te bouwen. Toch is volgens Milieu Centraal de gaskachel geen goed alternatief. Gas is immers een fossiele brandstof, waar we vanaf willen. En bij de verbranding van aardgas komt CO 2 vrij. Daarnaast stijgen de gasprijzen momenteel de pan uit, dus dat kacheltje laten branden wordt steeds duurder (zie kosten-kader onderaan dit artikel). Biogasflessen zijn schoner, zowel bij de winning als bij de uitstoot na verbranding, maar er blijft CO 2 bij vrijkomen en ze zijn nog lastig te verkrijgen.

Bij de aanleg van een gashaard moet rekening gehouden worden met een rookkanaal en de aanleg door gecertificeerde vaklui. Iets dat behoorlijk optelt bij de kosten.

Bio-ethanol

Bio-ethanol is een biologische brandstof die wordt gemaakt van mais, tarwe, suikerbieten en rogge. Bio-ethanolhaarden hadden lang een slechte naam nadat er ongelukken mee waren gebeurd met het bijvullen. Bij oudere of goedkopere bio-ethanolhaarden wordt de brandbare vloeistof direct in de haard gegoten. Bij de nieuwere – automatische – bio-ethanol-haarden wordt de vloeistof in een apart reservoir gepompt, en brandt niet de bio-ethanol zelf, maar de damp ervan. Hierdoor is de haard niet alleen veiliger maar ook zuiniger in verbruik. Volgens haardspecialist Boy Dijkkamp, mede-oprichter van Haardcenter.nl, zijn bio-ethanolhaarden tot drie keer efficienter in verwarming, omdat bij gashaarden (net als bij houtkachels) veel warmte via het rookkanaal ontsnapt. Bij een bio-ethanolhaard is een rookkanaal niet nodig - alle warmte wordt benut.

Volgens Dijkkamp moet je goed kijken naar de grootte van de haard versus de grootte van de ruimte. Maar als de verhouding goed is dan kan met een bio-ethanol een ruimte voldoende worden verwarmd. Ook leert een demonstratie bij de haardenverkoper dat van de nieuwe modellen een behaagelijke warmte afkomt als je er dichtbij zit - voor het knusse ‘rondom de haard-effect’. De kosten van deze nieuwe automatische haarden zijn niet gering, rond de 6000 euro, maar de aanleg ervan is veel goedkoper dan een gashaard of houtkachel.

Qua vuurbeeld evenaren ze bijna de gashaard, vooral nu er modellen op de markt komen waarbij het ook mogelijk is om keramische houtblokken te plaatsen. Bestaande haarden kun je vrij makkelijk ombouwen in een bio-ethanolhaard. Bij het installeren van een nieuwe bio-ethanolhaard dient rekening gehouden te worden met brandwerende platen rondom de haard en goede ventilatie van de ruimte. Het grootste nadeel van de bio-ethanolhaard is het bijvullen. Hiervoor moet je steeds nieuwe flessen of jerrycans kopen, wat weer een hoop afval oplevert, en het vereist steeds de manuele handeling van het overpompen van de ethanol.

Elektrische haard. Beeld Colourbox

Elektrische haard

Veruit de veiligste en makkelijkste haard is een elektrische nephaard. Volgens Dijkkamp kiezen steeds meer mensen voor een elektrische haard, vooral als er kinderen of huisdieren in huis. ‘Vijftig procent van de mensen zegt: wat vreselijk nep. De andere vijftig procent is aangenaam verrast door het echte effect dat steeds beter kan worden nagebootst.’ Daarnaast kan de nepheid ook worden omarmd, bijvoorbeeld met gekleurde vlammen. Een elektrische haard kan vrijwel overal worden geplaatst omdat er geen rookkanaal, schoorsteen of gasleiding voor nodig is. Het apparaat kan in een schouw worden geplaatst en er zijn modellen die op oude houtkachels lijken. Ook kunnen ze bijvoorbeeld onder televisies worden geplaatst in een kast.

De prijzen van elektrische haarden liggen sterk uiteen, van enkele honderden tot duizenden euro's. Hoe complexer de techniek om een realistisch vuurbeeld na te bootsen, hoe duurder de haard. Zo zijn er elektrische haarden met led-licht, met waterdamp of hologram-haarden waarbij vlammen als het ware worden geprojecteerd in de lucht. Of er ook warmte uit de haard komt is een keuze. De verwarming vindt plaats door een blowertje of infraroodpaneel – die je ook gewoon uit kunt zetten als je bijvoorbeeld in de zomer wel het vuurbeeld maar niet de warmte wilt. Echt nep heeft ook zijn voordelen.