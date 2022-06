Een keurig, vrolijkmakend menu in een voormalige bank in Almelo – al kunnen de groenten echt beter

Restaurant Ledeboer zit in een voormalig bankgebouw in Almelo. Beeld Els Zweerink

Ledeboer Wierdensestraat 2, Almelo

ledeboer-almelo.nl Cijfer 7,5 Restaurant in een oude bank met private dining in de kluis. Menu ‘Ledeboer’ is vier- (€ 53) tot zes gangen (€ 73). Vegamenu ‘Groen’ idem dito (€ 49 - € 69). Gerechten zijn ook los te bestellen. Open di t/m za.

Dingen die gierend in de mode zijn hebben vrijwel altijd het bij-effect – misschien is het zelfs hun centrale effect – dat ze niet lang gierend modieus blijven. Dit geldt voor de puntschoen en de skinny jeans evenzo als voor de açaibowl en de in gelei gevatte ananas-hamsalade: op zekere dag heb je de onbedwingbare neiging iets aan te schaffen, later vraag je je af wat je in vredesnaam bezielde. Trouwens: precies op het moment dat jij je puntschoenen of gevulde eieren meegeeft aan de zak van Max, besluit een 20-jarige hipster in Brooklyn – of wat op dat moment ook maar Brooklyn is – dat het wel weer eens tijd wordt voor een herwaardering ervan. En zo lopen u en ik (of nou ja, in elk geval ik) tot in lengte van dagen op de verkeerde schoenen achter de feiten aan.

Ook veel restaurants zijn enorm tijdgebonden. Sla een kook- of interieurboek van veertig jaar oud open, en de inhoud zal belachelijk of zelfs ronduit afstotelijk aandoen. Dat is bij de Ledeboer in Almelo nog beslist niet het geval, maar het restaurant giert wel aan alle kanten ‘superhip-in-2017’. Velours zeteltjes aan ronde tafels, stellingkasten en glimmende groene metrotegels, kale lichtpeertjes en vooral: kamerplanten. Extreem veel kamerplanten.

Bank

Maar Ledeboer is een fijne plek, juist ook door het contrast van de wat modische inrichting met het statige pand waarin het huist. Het indrukwekkende gebouw in het centrum van Almelo werd begin 20ste eeuw neergezet door de Twentse bankiers Ledeboer & Co, naar voorbeeld van een Amsterdams patriciërshuis uit de Gouden Eeuw – nog zo’n mode, blijkbaar, die na een paar eeuwen weer was teruggekeerd. De bank ging, na verschillende overnames, over in ABN Amro. Nadat die was vertrokken stond het gebouw leeg, om (inderdaad in 2017) in handen van een slimme investeerder te worden herboren als hoogwaardige horeca-annex-kantoorlocatie. Ondanks de gigantische renovatie is het ‘bankgevoel’ nog niet helemaal verdwenen: de grote open keuken echoot de loketten, en als je naar de wc gaat in het souterrain loop je langs de meterdikke deur van de reusachtige kluis. Die is nu af te huren voor privédiners.

Onze ober past prima in de zaak: zelfverzekerd zonder arrogantie, met zwierige grandeur maar ook ontspannen. Bij de smakelijke sesamcrackers met schuimige kerriemayonaise brengt hij de kaart. Er is een regulier Menu Ledeboer, en een parallel vegetarisch Menu Groen – heel leuk om te zien dat de keuken het vleesloze aanbod zo’n vanzelfsprekende, prominente plek geeft. De gerechten kunnen in hun vier- tot zesgangenmenu, maar ook los worden besteld.

Dat de chef houdt van schuimige, gelatinegebonden sauzen uit de slagroomspuit (‘kidde’) merken we, want als amuse krijgen we opnieuw een schuim – van asperges ditmaal. Een mooi en smakelijk voorgerecht van rauwe zeebaars en snijboon volgt; de vis is in blokjes gesneden en goed op smaak gebracht met limoenzest en olijfolie, de snijbonen zijn deels uitgeperst tot heldergroen sap en deels in dunne, goedgegaarde repen gesneden, met wat krokante quinoa en lekker pittige radijs. Dan gebakken schelvis met een venkelrisotto. De vis is vers en de garing prima, met een melkwit vlokkend binnenste en boterige, knapperige randjes. In de risotto proeven we wat anijzige, frissige smaken (naast venkel ook wat citrus en dille) maar de rijst is véél te gaar en loeiheet, bijna als havermoutpap. Jammer, want dat maakt zo’n gerecht nodeloos log.

Dan is er een reusachtige, geroosterde garnaalstaart, geserveerd met een lichtzoete hoisin-achtige saus, koolrabi, wat rauwe garnaal en een bisqueschuim. En een fijn gerecht van krokante zwezerik met wortel, gember en een lekker hartig-droppige dragonjus: heel leuk hoe de zoete, aromatische en vlezige smaken elkaar aanvullen. Het hoofdgerecht van medium-rare gebraden ossenhaas op een stoofje met wat Chinees vijfkruidenpoeder is ook prima, geserveerd met boterige aardappelpuree, asperge en doperwt en opnieuw een fijne jus.

Wortel met ei

Het vegetarisch menu valt tegen. Ondanks de prominente plek op de kaart, bestaat het eigenlijk volledig uit de garnituren van het niet-vegetarische menu, met hier en daar een weinig doordachte vervanging. Een quinoaslaatje vervangt de zeebaars – dat gaat nog wel leuk met de snijboon. De overgare risotto met vis wordt overgare risotto met niks; in plaats van de garnaal komt er dezelfde koolrabi, maar dan met ‘verschillende bereidingen van tomaat’: een ontvelde tomaat, een gehakte tomaat, een schuim van tomaat. Het ‘bereidingen-van-virus’ is een modeziekte die hopelijk snel weer z’n wijk zal nemen, maar dit is wel een héél schrijnend voorbeeld: dat je een tomaat op drie verschillende wijzen snijdt, maakt hem natuurlijk nog geen gerécht. In plaats van de zwezerik krijgen we bij de ‘bereidingen van wortel’ een keurig gepocheerd ei met een mooi lopende dooier. Vaardig gedaan, maar een ei is geen zwezerik en kan ’m ook niet één op één vervangen. In de woorden van mijn tafelgenoot: ‘Wortel met ei is een combinatie die je zelden ziet. Dat heeft een reden.’

Zeebaars , snijboon, olijfolie, limoen. Beeld Els Zweerink

Het hoofdgerecht bestaat uit nogal harde asperges met aardappelpuree en een aardappelballetje (‘Bereidingen van aardappel’), gekookte doperwtjes en een puree van doperwt (‘structuren van doperwt’) en een bakje schuimige hollandaisesaus – ook weer uit de kidde. Het ziet er best smakelijk uit, is zorgvuldig neergelegd met allerlei flupjes puree en blubjes crème en kleine blaadjes, maar het betreft hier wederom meer een schilderijtje dan een gerecht. Is er dan niemand die die groenten gewoon even liefdevol door de boter of saus kan wentelen en zorgvuldig op smaak kan brengen? Waarom zit er bij die ‘bereidingen-van’ zo zelden een bereiding met een gebakken randje of een korstje? Na vijf gerechten van opgewarmde en bij elkaar gelegde mise en place uit kiddes en bakjes snakken we naar iets dat zojuist in de keuken speciaal, à la minute voor óns bereid is: iets uit, ik noem maar wat, een pan.

Appel, amandel, vanille, atsina. Beeld Els Zweerink

De desserts zijn prima: een tarte tatin van dungesneden en mooi opgerolde appel – hij is een beetje zompig geworden, maar smaakt uitstekend – met vanille-ijs. En bij het knappe bordje ‘bereidingen van aardbei, yoghurt en witte chocolade’ zitten gelukkig ook gewoon lekkere aardbeien.

Het was een fijne avond in Almelo waarbij ik de chef evenwel de nieuwste mode zou willen meegeven: zet die kidde aan de kant, en neemt de pan ter hand – ook voor het vegetarische menu.