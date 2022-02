Een heerlijk gevuld brood om te delen met vrienden

Beeld Oof Verschuren

De Ierse heuvel waar ons huis op staat is een dorp op zich. Om de zoveel kilometer staat ergens een boerderij. In een dorp kent men elkaar en dat is op onze heuvel precies zo.

Het eerste huis waar je tegenaan rijdt op de smalle bergweg vanaf ons huis omhoog is dat van een oude boer en zijn zoon. Moeder is een paar jaar terug overleden, het erf is vuil, bezaaid met autowrakken, omlijst met oude stallen waarvan soms het dak op instorten staat. Honden blaffen je het erf af. Hoewel het er wat onaangenaam uitziet, zijn de mannen aardig. Ook, en dit is niet onbelangrijk, zijn ze de heuveloudsten. Hun boerenfamilie gaat generaties terug, dat verdient respect. Iets verderop woont de ándere oudste generatie, naast een weitje met haar ezel en pony: de moeder van mijn leuke buuf en vriendin, die boven op de berg woont.

Ertussenin wonen nog wat fijne buren: een vrijgezel die graag af en toe mee-eet in ruil voor een klus of handig advies, een ouder stel met een biologische moestuin waar ik af en toe langs mag voor boodschappen. We maken een praatje, we houden bij hoe het met iedereen gaat, je brengt een buur naar de garage als dat moet, een pannetje soep als-ie ziek is.

Enfin, de leuke buuf was jarig, ze nodigde ons uit voor een kustwandeling met picknick toe. We namen allemaal wat mee. Ik had voor de lunch een gevuld brood gebakken: eigenlijk tosti én brood ineen. Ik zette het op de picknicktafel om uit te delen. Ik vertelde het vriendelijke verhaal over dat het Franse woord voor vriend ‘co-pain’ is. Dat het letterlijk vertaald ‘iemand met wie je het brood deelt’ betekent.

Waarop mijn buurvrouw een papieren zak tevoorschijn haalde: er zat een groot, rond Iers brood in, het was voor mij. Vers gebakken door haar moeder. Nu was ik officieel opgenomen als bewoner van de berg. Mijn gevulde brood vraten we helemaal op, met een lik huisgemaakte ketchup. Geef ik u volgende week het recept voor, want ook daar gaat u vrienden mee maken.

Gevuld kaasbrood

voor het deeg 7 gram instantgist 300 ml lauwwarm water 500 gram bloem 1 theel. zout voor de vulling 50 gram boter, op kamertemperatuur, plus extra 100 gram gruyère, geraspt 2 tenen knoflook, fijngeraspt 15 gram peterselie, fijngehakt de blaadjes van 15 gram tijm zeezout en veel versgemalen zwarte peper

Los de gist op in een deel van het water en laat 7 minuten staan. Meng de bloem met het zout in een grote kom. Maak een kuiltje in het midden. Giet het gistmengsel erin en kneed tot een zacht deeg. Giet de rest van het water in scheuten erbij tot alles is opgenomen. Kiep het deeg op een met bloem bestoven werkbank en kneed nog 10 minuten tot een zacht soepel deeg dat niet meer plakt.

Leg terug in de kom. Dek af met een doek en zet op een warme tochtvrije plaats, om een ruim uur te rijzen.

Vet een broodvorm (1,5L) in met boter. Bekleed met een vel bakpapier en laat de zijkanten overhangen.

Meng alles voor de vulling, hou een beetje kaas apart.

Kneed het deeg kort opnieuw. Verdeel in zes gelijke bollen en rol die een voor een uit tot een soort rechthoek: iets minder breed dan de bakvorm en ongeveer twee keer de hoogte. Verdeel de vulling in 6 porties en smeer elke portie op een helft van elke rechthoek. Vouw ze dicht en zet de lappen deeg met de naad naar onder in de bakvorm. Mag een beetje liederlijk. Bestrooi met de achtergehouden kaas. Dek af met het overhangende papier en zet het een nacht in de koelkast of laat het nog 30 minuten rijzen op een warme plaats.

Verwarm de oven voor op 180°C. Komt het brood uit de koelkast, laat het dan even op kamertemperatuur komen. Bak het in ongeveer 40 minuten of tot het mooi goudbruin geworden is. Til na een kwartiertje rust aan het bakpapier uit de vorm.

Snij in plakken, eet liefst lauwwarm.

Opmaakrecept

Rooster oude sneetjes onder de gril en laat ze drijven op een kop uiensoep.