Een gordijn is veel méér dan een lap stof voor het raam, weet ontwerper Petra Blaisse

‘Ik werk al meer dan 35 jaar aan de emancipatie van het gordijn’, zegt ontwerper Petra Blaisse (67). ‘Iedereen denkt: dat is een bloemetjesstof die je even voor het raam schuift. Maar je kunt er veel meer mee dan licht buiten- en warmte binnenhouden. Een gordijn voegt kleur en zachtheid toe aan een gebouw, nieuwe vormen met of zonder plooien, of verrassende materialen en knopen en strikken. Je kunt er ruimtes of privacy mee creëren of de akoestiek beïnvloeden.’ Met deze emancipatie moeten gordijnen – of ‘doeken’, zoals Blaisse zelf zegt, ‘want ze zijn vaak te groot om ze gordijnen te noemen’ – een zelfstandige plek krijgen in gebouwen. Zo maakte zij al eens een doek dat aan heliumballonnen in een ruimte zweefde. Of doeken die als een open breisel los in een ruimte hangen. ‘Met doeken verrijken wij architectuur.’

Met haar Amsterdamse ontwerpbureau Inside Outside richt Blaisse zich sinds 1991 op ontwerpen die in schaal variëren van producten en interieurs tot architectuur en zelfs landschap en stedenbouw. Wereldberoemde architecten als Sanaa uit Japan, UN Studio en Rem Koolhaas, met wie ze ook samenleeft, bestellen ‘een Petra-doek’. Die zijn inmiddels te zien in gebouwen als de Casa da Música in Porto (1999), het Mercedes-Benz Museum in Stuttgart (2004), de Nationale Bibliotheek van Qatar (2012) en in de onlangs gerenoveerde LocHal in Tilburg (2019). Daarnaast ontwerpt Inside Outside vloerkleden, lichtinstallaties, tuinen en zelfs complete stadsparken. Een reizende overzichtsexpositie ging in 2018 in Zurich van start, waarna die in de Triënnale in Milaan en het kunstmuseum Maxxi in Rome werd getoond – ‘en nu hopelijk naar Nederland reist’. Dit najaar wordt Blaisse gelauwerd met de ARC22 Oeuvre Award die het Nederlandse tijdschrift De Architect jaarlijks toekent aan een persoon die ‘een blijvende en vernieuwende bijdrage heeft geleverd aan de verbetering van de gebouwde omgeving.’

‘Inside Outside zegt al dat wij ons richten op het samenspel van binnen en buiten’, zegt Blaisse. Zo werkte het bureau de afgelopen veertien jaar (!) vanaf de ontwerpfase nauw samen met architectenbureau OMA bij het Taipei Performing Arts Center in Taiwan, dat deze zomer dan eindelijk werd opgeleverd. Dit prestigieuze gebouw bestaat onder meer uit drie theaters, restaurants, twee daktuinen en een omliggend plein. ‘Al die tijd hebben wij meegedacht over de beleving van elke ruimte. Over kleur, geluid en licht maar ook hoe de bezoekers zich door het gebouw bewegen. Dat begint al bij hoe je bij dat gebouw aankomt vanuit de drukke stad. Is dat spannend of juist geruststellend?’ Uiteraard werd ook één innovatief doek voor de theaters ontworpen, ‘een semitransparant membraan dat als een kamerscherm opzij wordt geschoven en zich als een slang oprolt’.

Hoewel de emancipatie van het gordijn ver is gevorderd, dienen zich voortdurend nieuwe uitdagingen aan. ‘Wij ontwikkelen nu een buitendoek waarin mossen groeien en insecten leven. Deze flexibele en natuurinclusieve buitengevels kunnen stedelijke gebieden voorzien van verkoeling, water, zuurstof en biodiversiteit.’ Steeds vaker ook krijgt Inside Outside de vraag om flexibele wanden te bedenken, zodat mensen thuis in quarantaine kunnen of zich op het werk van elkaar kunnen afzonderen. ‘Door covid is er veel meer aandacht voor ventilatie en hygiëne in gebouwen en voor een directe verbinding met buiten. Maar wij roepen het al jaren: weg met de airco, de ramen moeten open!’

Bloem: De engelwortel

‘Ik ben deels opgegroeid in de Bollenstreek en daarom ben ik dol op tulpen, met al die waanzinnige kleuren en strepen. Fascinerend hoe deze bloem door eindeloos kruisen een kunstwerk is geworden, een stuk natuur dat door de mens is herontworpen. Maar de tulp is uiteindelijk een exoot en bovendien verslechtert de kweek ervan onze bodems. Daarom prefereer ik de engelwortel, die gewoon in onze polders groeit. Deze monumentale plant heeft een prachtige schermbloem die roze of wit kan zijn en veel nectar produceert. Als hij bloeit wemelt het er van de bijen, zweefvliegen en hommels. Ook het blad is prachtig en werd al in de 17de eeuw gebruikt als decoratie op stoffen. Ik heb de engelwortel of angelica ook gebruikt voor onze doeken voor de Nederlandse ambassade in Berlijn en ons wandkleed voor het Stedelijk Museum in Amsterdam. Alles aan de plant is eetbaar, met een smaak die ligt tussen drop, venkel en selderij. De stelen kun je konfijten net als rabarber, en de plant heeft medicinale eigenschappen: hij werkt rustgevend, ontspannend en is goed voor de maag.’

De engelwortel, de favoriete bloem van Petra Blaisse. Beeld Getty Images

Mode: Comme des Garçons

‘De mode van Comme des Garçons is een vorm van architectuur: geconstrueerde creaties met afwijkende vormen, absurde gaten erin of diepe plooien. Rei Kawakubo (de oprichter van Comme des Garçons, red.) is weliswaar een vrouw, maar ze trekt zich niets aan van het vrouwelijk silhouet, dat sowieso minder prominent is in Japanse kleding. Kawakubo ontwerpt sculpturen die aan je lichaam ontsnappen met vreemde uitstulpingen of juist een kaarsrechte pasvorm. Ook heeft ze een expressief materiaalgebruik, zoals dikke wol gecombineerd met doorzichtig plastic waardoor er hier of daar ramen in een jurk zitten. Wij gebruiken ook veelvuldig tegengestelde materialen in onze doeken. Commes geuren zijn trouwens net zo geweldig. Droog en een beetje mannelijk maar niet te aanwezig. Ik houd alleen van bloemengeur als die rechtstreeks van de bloem komt.’

Herfstcollectie 2018, Comme des Garçons, Paris Fashion Week. Beeld Getty Images

Muziek: Aretha Franklin

‘Mijn muzieksmaak is eclectisch en waaiert uit van klassiek, waaronder Mahler én Gubaidulina, tot de funk van Prince, tot Missy Elliott. Of juist de tedere jazzstem van Chet Baker. Ook houd ik erg van Franse chansons en dans ik graag op Cubaanse son of Braziliaanse bossanova. Het hangt maar net van mijn stemming af, of van de tijd van het jaar. Ik had een tijd dat ik veel naar traditionele volksmuziek luisterde. Afrikaanse muziek met opzwepende ritmes, monotone Japanse zang door vrouwen met diepe stemmen of bezwerende melodieën uit Marokko die je bijna in trance brengen. Maar de constante die telkens terugkomt is de soul en funk uit mijn jeugd. Aretha Franklin heeft een krachtige stem en een geëmancipeerde boodschap: ik eis respect. Ik houd van krachtige vrouwen die hun plek opeisen in muziek en in kunst. Ik houd trouwens ook van gepassioneerde mannen die hun vrouwelijkheid inzetten.’

Aretha Franklin Beeld Getty

Kunstenaar: Hilma af Klint (1862-1944)

‘Haar naam is onbekend bij het grote publiek. Toch is de Zweedse Hilma af Klint de eerste vrouwelijke abstracte schilder. Zij werd geïnspireerd door wiskunde en muziek, maar ook door de natuur en vooral het heelal. Hoe verbeeld je iets wat je niet ziet, dat was haar fascinatie. Zij was spiritueel en flirtte met het bovennatuurlijke, wat vrij gangbaar was aan het einde van de 19de eeuw. Zelfs in haar meer figuratieve landschappen en portretten zie je iets abstracts en ongrijpbaars. Haar werk verbeeldt voor mij vooral beweging en ruimte. Vrijheid!’

Group IX/SUW, The Swan, No. 12, 1915, van Hilma Af Klint. Beeld Heritage Images via Getty Images

Kunstenaar: Bridget Riley (1931)

‘Kunst moet beweging uitstralen. Dat is het geval bij ballet, maar ook bij de kinetische installaties van László Moholy-Nagy of Jean Tinguely. Het gaat niet alleen om de beweging van het werk, maar ook van de kijker. Je loopt ervoor of erachter langs en het beweegt met je mee. Ons eigen werk reageert op wind, tocht, aanraking en temperatuur. Een ander soort kinetische kunst is opart, waarbij beweging met optische illusie wordt uitgebeeld op een plat vlak. Je ziet beweging en diepte die er eigenlijk niet is, en met die suggestie spelen wij ook soms in ons werk. Uiteraard kies ik nu een vrouwelijk opart kunstenaar, de Britse Bridget Riley. Veel vrouwen in de beeldende kunst hebben veel moeten overwinnen, waaronder persoonlijke trauma’s. We moeten er daarom voortdurend alert op zijn dat we niet worden onderschat. Voor je het weet verdienen vrouwen nog steeds minder dan mannen of krijgen we een bepaalde baan of opdracht niet omdat we een gezin willen stichten. Nonsens! We zijn sterk en veerkrachtig en doen gewoon alles tegelijk.’

Bridget Riley in 1975. Beeld Getty Images

Museum: De Kunsthal

‘Ik heb een zwak voor de Kunsthal. En dan niet zozeer vanwege de programmering, al bedienen ze de hele Rotterdamse bevolking. Ik ben toch iets puristischer, niet zo van de ‘blockbuster’-tentoonstellingen. Ik richt me hier liever op het gebouw zelf: hoe je vanuit het park in een spiraal het gebouw door loopt. Het brengt je een beetje in verwarring door de ongebruikelijke logistiek en materialen, maar tegelijkertijd maakt het één vloeiende beweging waardoor je als vanzelf je weg vindt. En als je dan aan de andere kant het gebouw verlaat, sta je opeens hoog boven het park op een dijk. Eigenlijk zou iedereen de naakte Kunsthal een keer moeten ervaren, zonder installaties en tijdelijke wanden. Het zit vol verrassende details. Voor het auditorium heb ik in 1992 mijn eerste geëmancipeerde doek gemaakt. De rails zijn geïntegreerd in de architectuur, zodat ze bijna onzichtbaar zijn. Als het zich uitvouwt vormt het doek een rond auditorium, en als het wordt gesloten rolt het zich als een avondjurk rond een pilaar en wordt het een sierlijke sculptuur. In het originele doek hadden we speakers geplaatst, zodat je omgeven werd door het geluid van de voorstelling of de spreker.’

De Kunsthal Beeld Universal Images Group via Getty

Architectuur: Berliner Philharmonie, Hans Scharoun (1893-1972)

‘Een gebouw dat als geen ander beweeglijkheid verbeeldt, is het concertgebouw in Berlijn. Het is in de jaren zestig ontworpen door de Duitse architect Hans Scharoun. Het lijkt op een tentdoek, en voelt alsof het elk moment kan meedeinen op de wind. Het heeft echt schwung. Bij de bouw in 1963 was architectuur met zo’n uitgesproken vorm nog revolutionair.’ Hoewel het concertgebouw vooral wordt geroemd door zijn hoekige vormen die de expressieve binnenruimten weerspiegelen in de buitenkant van het gebouw, prijst Blaisse ook het goud getinte materiaal van de gevels en de ruimtelijke kwaliteit van de twee concertzalen en de foyers. ‘Alles straalt zo’n krachtige en toch natuurlijke dynamiek uit. Ik heb er ooit een pianoconcert gehoord en de akoestiek was geweldig, al ben ik natuurlijk geen expert.’

De Berliner Philharmonie Beeld Getty Images

Restaurants: Akitsu (en Vanderveen), Amsterdam

‘Wij doen projecten over de hele wereld en zijn geïnteresseerd in de lokale gewoonten, tradities en gevoeligheden. Emotie over kleur is erg cultuurgebonden. In Taiwan konden we bepaalde kleuren niet gebruiken, omdat ze werden verbonden aan bepaalde politieke stromingen. Elders mag je bijvoorbeeld absoluut geen wit bloeiende bomen gebruiken, want die worden geassocieerd met de dood of met vroegere overheersers. Een eerste kennismaking met culturele tradities en smaak is vaak de lokale keuken. Wat eten ze hier? Hoe maken ze het klaar? Met wie eten ze, en waar? Opdrachtgevers willen ons altijd meenemen naar chique restaurants. Maar eigenlijk eet ik liever onder neonlicht in kleine eethuisjes tussen de gewone man. De toeristen in Amsterdam hebben het wat dat betreft niet makkelijk. Ik kom niet verder dan een haring van de kar. Of als moderne variant het ‘slow food’ van restaurant Vanderveen, dat van onze schoonzoon is, zal ik er maar bij zeggen. Wat dan weer wél kan hier, is even naar Japan wippen in restaurant Akitsu, gewoon naast de brandweerkazerne op de Marnixstraat.’

A seafood rice bowl with tuna and salmon roe, shiso leaves as a condiment on top. Beeld Getty Images

Auto: Renault 4

‘Mijn eerste auto: een rode, derdehands Renault 4. Ruim, licht en simpel. Je kunt hem helemaal demonteren en weer in elkaar zetten. De achterbank kan er bijvoorbeeld heel makkelijk uit, zodat je erin kunt slapen en kamperen. En met die grappige versnellingspook in opgaande hoek naast het stuur kun je heel wat bergen trotseren.’

De Renault 41967 Renault 4. Artist: Unknown. (Photo by National Motor Museum/Heritage Images/Getty Images) Beeld Getty Images