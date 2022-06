Een gerecht als een sprookje, deze venkelzaadcustard met compote van rood fruit en frambozensuiker

Beeld Oof Verschuren

Het stroomde van de regen, maar ik was tóch een blij mens, want ik wandelde hoog en droog door een boekhandel in Amsterdam, trappetje op, trappetje af op zoek naar sprookjes- en kinderboeken. Ik had namelijk een cadeau nodig voor mijn vriendin die een paar dagen ervoor 8 jaar geworden was.

Bij de kassa stond een mevrouw naast me in de rij. Ze klapte de klep van haar drijfnatte rode regencape naar achteren zodat ze wat kon zien.

Terwijl ik met het meisje achter de kassa aan het kletsen was, begon de regencapemevrouw ook te praten. Ze herkende me, want ze had een boek van mij in haar kast staan. Ook zij woonde in Amsterdam, ‘voor de cultuur en de theaters’, legde ze uit, maar als het haar te veel werd vluchtte ze, net als ik, naar haar huisje in de natuur. Het hare stond ergens buiten Nijmegen. ‘Lekker buiten wandelen’, ging ze door, terwijl ze haar natte haren uit het scharnier van haar bril ontwarde. Ze begon de beslagen glazen te poetsen met een stukje droge rok. ‘…kom ik helemaal tot rust.’ Sommige stukken van Berg en Dal waren wel druk, maar als ze bij een bepaald bos kwam, was daar helemaal niemand. ‘Nie-mand!’, herhaalde ze. Ze was dan wel op haar hoede, want soms kwam ze de wolf tegen. Ze keek er een beetje spannend bij.

Toevallig had ik die wolf zelf ook net gezien. Hij stond opgezet op een plank in Museum Naturalis in Leiden. Dé wolf waarvan veel Nederlandse mensen dachten dat hij in ons land was aangekomen. Een poosje terug werd hij dood aangetroffen langs de weg. De onderzoekers van Naturalis konden door het dna-materiaal van het voedsel in de buik van de wolf zien dat de grootmoeder, die de wolf eerder had verschalkt, uit diep-Duitsland of zelfs verder weg kwam en de wolf dus onmogelijk hier had kunnen rondlopen. Hij moest dus dood uit de auto van stropers of jagers zijn geworpen.

De vrouw klapte de verregende klep weer terug voor haar gezicht en stapte al zwaaiend de winkel weer uit, de regen in. Haar rode cape fladderend achter haar aan.

Ik hield het sprookjesboek in mijn handen stijf dichtgedrukt, opdat er niet nog meer figuren zouden ontsnappen. Wat was roodkapje oud geworden zeg.

Venkelzaadcustard met compote van rood fruit en frambozensuiker

voor de custard 75 gram fijne kristalsuiker 5 eidooiers 500 ml melk 1 eetl. maïzena 1 eetl. venkelzaad voor de compote 500 gram kersen en frambozen (of een andere combi) 75 gram fijne kristalsuiker optioneel: wuifje isotpeper (Arabische winkel: zwarte ‘pepervlokken’ met een dropachtige smaak) of zwarte peper voor de frambozensuiker 2 frambozen 100 gram kristalsuiker

Maak de custard: klop de suiker met de dooiers en de maïzena schuimig. Verwarm de melk met het venkelzaad en laat het zo’n 20 minuten op heel laag vuur trekken. Zeef de melk en giet hem al kloppend door het eimengsel. Giet dan alles terug in de pan en verwarm de saus al roerend op middelhoog vuur tot hij gaat indikken. Draai dan het vuur direct uit en giet de custard in een schone schaal om snel af te koelen.

Verwarm voor de compote de suiker met 60 ml water in een steelpan, roer af en toe tot de suiker is opgelost. Halveer de frambozen en kersen en verwijder de kersenpitten. Doe al het fruit bij de suikerstroop en roer een paar minuten tot het fruit zijn sappen loslaat en iets zachter wordt. Laat afkoelen.

Maak vlak voor het serveren de frambozensuiker door de 2 frambozen door de kristalsuiker te draaien in een kleine hakmolen of keukenmachine.

Schep de lauwe fruitcompote over de afgekoelde custard. Bestrooi met wat frambozensuiker en besprenkel optioneel nog met isotpeper (aanrader hoor!) of zwarte peper.

Wie zich feestelijk voelt, schept er nog geklopte slagroom door.

Opmaaktip:

Fruitcompote die over is, is de volgende dag zalig over ontbijtgranen of yoghurt, bij eend of een mooi stuk varkensvlees. Als garnering van een cheesecake is-ie ook heel geschikt.