Een dure zonnebril, is dat echt nodig?

Een zonnebril dragen is belangrijk om je ogen te beschermen tegen uv-straling. Dat geldt voor kinderen des te meer. Beeld Matteo Bal

Waarom is een zonnebril dragen zo belangrijk?

Dat verbranding van de huid tot huidkanker en huidveroudering leidt, is algemeen bekend. Maar volgens het Oogfonds vergeten we een ander lichaamsdeel dat beschadigd kan raken door de zon: de ogen. Je merkt oogschade pas als het te laat is, zegt woordvoerder van het Oogfonds Elianne Wiersma. Uit een peiling uit 2018 blijkt dat slechts 7 procent van de mensen weet dat uv-straling slecht voor de ogen is.

En wat is het gevaar? Op korte termijn kan te hoge blootstelling aan uv-straling wazig zicht en ontsteking van het hoornvlies veroorzaken. Maar erger is dat uv-stralen bijdragen aan onomkeerbare oogschade op de lange termijn. Zo verhoogt laks zonnebrillengedrag de kans op de veel voorkomende oogziekte staar (cataract) en draagt het bij aan maculadegeneratie – vroegtijdige veroudering van het oog, zegt oogarts Tjeerd de Faber van het Oogziekenhuis Rotterdam. ‘Voor het ontstaan van deze oogziektes geldt, net als voor huidkanker, dat ze optreden door een opeenstapeling van beschadigingen over een langere tijd.’

Daarnaast beschermt een zonnebril ook de gevoelige huid rondom de ogen tegen verbranding. ‘Ik moet de eerste persoon die zonnebrand op zijn oogleden smeert nog tegenkomen’, aldus De Faber.

Waar moet je op letten bij het kopen van een zonnebril?

Het belangrijkst is dat de zonnebril een goede uv-coating heeft. Deze aanduiding staat meestal op een sticker of in de beschrijving van de bril als 100% UV of UV400. Dit betekent dat alle uv-stralen worden geblokkeerd. De CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan de Europese regelgeving.

Daarnaast staat op het pootje van de bril vaak een markering van 0 tot 4. Dit heeft niets te maken met de uv-coating, maar geeft aan hoeveel licht de bril tegenhoudt. Het Oogfonds raadt een zonnebril met een markering 3 aan, wat een lichtabsorptie van 75 procent betekent, om verblinding door de zon en bijvoorbeeld hoofdpijn en fronsen tegen te gaan. Bij categorie 4 wordt zo’n 92 tot 97 procent licht geabsorbeerd. Zonnebrillen met dit type lichtfilter zijn alleen geschikt voor in de sneeuw, maar zijn verboden in het verkeer omdat ze het zicht te veel beperken.

Verder is het belangrijk dat de bril groot genoeg is en voldoende aansluit. Hiermee voorkom je dat het uv-licht de ogen via de boven-, onder- of zijkant kan bereiken.

Vanwaar het prijsverschil?

De prijzen variëren enorm, van een paar euro tot honderden euro’s voor een merkbril. Maar of je er nou eentje bij de drogist, de benzinepomp, een opticien of een dure merkzaak koopt, het maakt niet veel uit. Volgens oogarts De Faber is het grootste deel van de prijs marketing. ‘Goedkope gecertificeerde brillen bieden net zoveel uv-bescherming als dure brillen.’

Een meerprijs betaal je, naast het merk, wel voor gepolariseerde glazen, die schitteringen neutraliseren. ‘Het is geen noodzaak, maar bijvoorbeeld op het water kan dit handig zijn’, zegt De Faber.

Ook het materiaal heeft invloed op de prijs. Zonnebrillen kunnen van mineraalglas of kunststof worden gemaakt, waarbij het eerste vaak duurder is. Mineraalglas is minder krasgevoelig en geeft helderder zicht, maar kan wel makkelijker kapot. Ook zijn geslepen glazen duurder. De Faber: ‘Ik prefereer zelf een opzetklepje. Handig en veel goedkoper, ik raak nogal eens een bril kwijt. Maar wellicht niet zo modieus.’

Mijn kind wil geen zonnebril op, volstaat een hoedje?

‘Als ik ouders op het strand zie lopen met een grote zonnebril en het kind hooguit met een petje, denk ik: ach, die oogjes moeten nog zo lang mee’, zegt De Faber. Voor kinderen is uv-straling nog schadelijker omdat hun pupillen wijder openstaan en de lens helderder is dan die van volwassenen. Daardoor kan meer schadelijke straling het netvlies bereiken, legt hij uit. Petjes of zonnehoeden helpen wel, maar niet genoeg. Uv-straling weerkaatst namelijk van alle kanten het oog in. De Faber: ‘Mijn kleinkinderen gaan in de zomer echt de deur niet uit zonder zonnebril.’