Een dure app in horlogevorm, voor mensen die willen weten dat ze gisteren best gestrest waren

De Nowatch: geen tijd, geen scherm, alleen een sensor. Beeld Nowatch

Nowatch (eigenlijk uitgeschreven in kapitalen) is ’s werelds eerste awearable. Laat dat maar even bezinken. Een horloge dat geen tijd aangeeft, maar wel slaapritme, hartslag en stressniveau meet. De door Philips ontwikkelde ‘Biosensing technology’ kan onder meer de activiteit van zweetklieren aflezen, waardoor het non-horloge stress niet alleen in een grafiek weergeeft, maar naar eigen zeggen tot 60 minuten vooraf kan voorspellen.

Voor wie nog steeds niet helemaal begrijpt wat Nowatch precies is: besef dat je geen horloge koopt, maar een app in combinatie met een sensor. Die sensor is stukken aantrekkelijker dan de visuele gruwel die een smartwatch doorgaans is (te veel rubber, te groot, iedereen die er berichtjes op leest ziet eruit als een kind dat niet kan klokkijken). Maar het is wel een sensor van zo’n 400 euro, hoewel het je vrij staat om met de lapis lazuli-steen richting de 600 te schieten.

De app is fraai, met een grote blauwe spikkelwolk die iets duidelijk maakt. Gretig wachten we op wat dat dan precies is. Time is NOW, denken we, en we leggen onze telefoon weg zodat de sensor rustig data kan verzamelen. De volgende dag blikken we terug op ons stressniveau, slaap, hartritme, beweging en onze ‘cognitieve zone’: kennelijk was de Gadgetdesk de hele dag ‘100 procent ondergestimuleerd’.

De nu nog gratis Nowatch app vol flitsende, onbegrijpelijke spikkelwolken en wat algemene tips. Beeld NOWATCH

Af en toe trilt het apparaat om je eraan te herinneren ‘in het moment te zijn’. Maar in de praktijk zorgt getril voor één ding: je pakt je telefoon. Nowatch is het type tech waar investeerders vermoedelijk van smullen: het apparaat werkt alleen met een app – en hoewel die nu nog gratis is, laat de site zien dat die in de toekomst mogelijk 12 euro per maand gaat kosten.

De Gadgetdesk blijft achter met de vraag: wat moeten we ermee? Behalve een verzameling grafieken, onbegrijpelijke spikkelwolken en wat algemene tips (Haal adem! Ga naar buiten!) dóét de app niks. ‘Leer wanneer je hartslag een verandering in stressniveau laat zien, en herstel de balans’, belooft de site. Maar daar helpt het apparaat niet actief bij. Het kan je hooguit met vibraties op de hoogte stellen van een verandering in stemming of stress, maar vervolgens laat de app je zelf uitzoeken wat je daarmee moet doen.

Nowatch is mooie, dure Fitbit en leuk voor wie dagelijks een flitsende rapportage van z’n hartslag wil. Maar de mensen die in het moment willen leven adviseren we: haal adem en ga naar buiten.