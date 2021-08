Een dichte boord tilt je intellectueel boven de populaire cultuur uit

De komma is het meest onderschatte leesteken. Hij lijkt insignificant, maar kan een wereld van verschil maken. Zo wilde tv-kok Rob Geus via Twitter een vriend complimenteren: ‘Ik heb genoten van je pik gisteren!!’ Hier gaf de komma door zijn absentie een geheel nieuwe invulling aan wat ongetwijfeld een kostelijke avond was. Komma Sutra, zou Wim Daniëls zeggen.

Beeld Hollandse Hoogte / Getty Entertainment

Wat de komma is voor een zin, is de knoop voor de kleding van de man. De Amerikaanse muzikant David Byrne heeft zijn imago gebouwd rondom het volledig benutten van z’n knopen, zoals goed te zien op de foto hierboven, met ook nog regisseur Spike Lee (hun film American Utopia werd eerder dit jaar lovend ontvangen). Byrne laat geen knoop in zijn kleding onbenut, niet in zijn overhemd, maar ook niet in zijn jasje. Alles wat dicht kan, knoopt de Talking Heads-oprichter daadwerkelijk dicht.

Zo’n geheel tot de adamsappel dichtgeknoopt overhemd noemen ze in Amerika ghost tie of air tie, vanwege het ontbreken van een stropdas. In de populaire cultuur is zo’n dicht overhemd het handelsmerk van nerds en van jongens die een beetje langzaam van begrip zijn – Tom Hanks in Forrest Gump, Steve Urkel in Family Matters en Mark van Moorsel uit Lieshout, hoewel die niet in een film speelde, maar wel bij mij in de klas zat op het Macropedius College.

Die nerdy referentie geeft de drager automatisch iets studentikoos, om niet te zeggen iets van pretentie. Wat wel past bij een creatieveling als David Byrne, die zich graag positioneert als thinking man’s artist. David Lynch, als filmhuisregisseur eigenlijk een ‘author’, knoopt zijn overhemd ook altijd tot boven dicht. Zo’n dichte boord tilt je intellectueel boven de populaire cultuur uit; twee knoopjes los en je bent die voorsprong weer kwijt (zie foto rechts). Het overhemdknoopje heeft daarmee de rol overgenomen van de bril, het accessoire dat lang als symbool van intelligentie gold. Als je overigens zowel een bril draagt als het boordje helemaal dichtknoopt (denk Mark van Moorsel), treedt er wederzijdse inflatie op.

Nog even over het jasje van David Byrne. Er is een reden waarom ze het jasje dat hij draagt niet drieknoops noemen, maar 2,5-knoops. Het is namelijk niet de bedoeling dat je het half onder de revers verstopte bovenste knoopje dichtdoet. Voor je silhouet is het overigens ook beter om het onderste knoopje niet te sluiten, zeker als je ook nog eens een jasje zonder split draagt. Onthou: je bent een man, geen leverworst.