‘Een delicatesse als zwezerik is zo gemaakt’

Joris Bijdendijk kookt thuis uit zijn kookboek ‘Bij Bijdendijk thuis’. Beeld Els Zweerink

Blanquette de veau (met of zonder zwezerik) 500 g kalfspoulet 1 hartzwezerik van kalf (optioneel) 1 ui in grove stukken 1 grote prei in grove stukken 1 wortel in grove stukken 1 stengel bleekselderij in grove stukken 1 takje tijm 1 laurierblaadje 50 g boter 50 g bloem 100 ml slagroom 150 g meiknol in stukjes 150 g schoongemaakte peultjes Verwijder, indien van toepassing, de vliesjes van de zwezerik en spoel hem door hem een half uur in een bakje onder een straaltje stromend water te zetten. Zet de zwezerik daarna op in ruim koud water met zout, breng langzaam aan de kook en zet dan het vuur zo laag dat het nauwelijks meer beweegt. Pocheer ongeveer 20 minuten en koel terug in ijswater. Snijd in stukken. Zet de blokjes kalfspoulet op in een pan met koud water en breng aan de kook. Schep het eiwit weg en haal daarna het vlees uit de pan. Maak de pan schoon. Doe het vlees terug in de pan met ongeveer 1,5 liter schoon water of een mengsel van water en kalfsfond, breng weer aan de kook en voeg ui, prei, wortel, bleekselderij, kruiden en een flinke snuf zout toe. Laat 45 minuten zachtjes pruttelen, tot het vlees gaar is; met je duim moet je het makkelijk kapot kunnen drukken. Giet alles door een zeef en vang de bouillon op. Smelt de boter in een pan en voeg de bloem toe. Gaar al roerend tot het glimt en een bal vormt, voeg dan beetje voor beetje de bouillon toe en meng steeds met een garde tot een gladde massa. Ga door tot alle bouillon is opgenomen en voeg dan de slagroom toe. Maak de peultjes en meiknol schoon. Snijd in blokjes en blancheer de groenten 5 minuten in kokend, goed gezouten water en koel terug in koud water. Meng het vlees en de gekookte groenten uit de zeef (die kun je eventueel wat kleiner snijden), de geblancheerde groenten en de zwezerik door de ragout en laat alles doorwarmen. Proef en voeg zo nodig zout en peper toe. Serveer met rijst.

De ingrediënten. Beeld Els Zweerink

‘Kijk, hier kan ik dus enórm van genieten als ik aan het koken ben’, glundert chef Joris Bijdendijk. Hij staat op het punt met zijn ragout te beginnen – deze blanquette de veau is een klassiek Frans gerecht van gestoofd kalfsvlees met groenten in fluwelige, gebonden saus – en gebaart naar de rij bakjes en kommetjes die inmiddels als een bataljon soldaten op zijn smalle keukenblad staan opgesteld. In een zeef dampt het zacht gegaarde vlees (‘gewoon even met je duim op drukken; als het uit elkaar valt is het gaar’), in een maatbeker de opgevangen bouillon (‘eigenlijk het middelpunt van het gerecht, die bouillon’). Ernaast liggen de gepocheerde lamszwezerik (‘de slager had geen kalfs meer, dit is ook heerlijk’) en de keurig geblancheerde peultjes en meiknol klaar – alles voor de grijp. ‘Zo’n gerecht koken’, zegt Bijdendijk, ‘zie ik altijd als een opeenvolging van horden, die je een voor een moet nemen. Ik vind dit dus altijd een fijn moment, want de finish is in zicht: mijn voorbereidende werk is gedaan, nu hoef ik het alleen nog maar in elkaar te zetten. Roux maken, alles erdoor, rijst koken en eten maar.’

De voorbereidingen voor de blanquette de veau. Beeld Els Zweerink

Bijdendijks stormachtige carrière volgde lang dezelfde hordenloopachtige structuur. Toen hij als 15-jarige had besloten topkok te worden, schreef hij een ambitieus tienjarenplan met duidelijke doelen, die hij vervolgens met ijzeren discipline stuk voor stuk afstreepte: productkennis en ervaring opdoen; in een Nederlandse en een internationale topzaak werken; dan zelf leidinggeven en een duidelijk signatuur ontwikkelen. Hij werd souschef bij Jardin des Sens in Montpellier, kookte een ster bij het Amsterdamse restaurant Bridges en werd vervolgens voor Vermaat Groep chef bij het prestigieuze restaurant van het Rijksmuseum. In 2016 kreeg dat restaurant een ster, dit jaar volgde een ster voor zusterrestaurant Wils. Tussendoor kreeg hij twee zoons, maakte twee kookboeken, verwierf een Meesterkokstitel en een column in Het Parool, en was initiatiefnemer van Low Food, een non-profitorganisatie waarbij chefs, producenten en andere voedselprofessionals met elkaar nadenken over onderwerpen als eetcultuur, diversiteit en duurzaamheid.

‘Ik heb de grote mazzel gehad dat ik heel vroeg wist wat ik wilde’, zegt hij schouderophalend in zijn keuken in Amsterdam-Oost. ‘Dat geeft richting natuurlijk, als je precies weet waar je naartoe wil. Maar de vraag is uiteraard: als je in de buurt komt van het doel van je jongere ik – wat komt er daarna? Daar denk ik de laatste tijd veel over na.’

Voor een roux bak je 50 gram bloem in 50 gram boter, staat in zijn nieuwe boek Bij Bijdendijk thuis – Dagelijkse kost voor iedereen. ‘Maar het liefst zou ik hebben dat mensen gaan denken: een flinke klont boter en een handje bloem. Of neem zoiets als die zwezerik: dat vinden veel mensen intimiderend, maar je ziet wat ik er net mee heb gedaan: even spoelen, opzetten in koud water, schoonmaken, klaar. Zie het als een kipnugget: iets supermals met een knapperig korstje, maar dan nog veel lekkerder. Ik vind het echt een delicatesse. Het luistert niet zo nauw bij veel recepten, een thuiskeuken is geen sterrenrestaurant. ’

Blanquette de veau. Beeld Els Zweerink

De blanquette leerde Bijdendijk maken toen hij in Frankrijk werkte. ‘Eens in de zoveel tijd moest je daar het personeelseten maken, en dat waren dan vaak Franse klassiekers: pot au feu of boeuf bourguignon. Het werd gezien als een erekwestie, je moest daar echt heel goed je best op doen want als je het verpestte had je een rotweek.’ Maar hij paste het gerecht nog wel diverse keren aan. Elsa Bijdendijk-Alibert, zijn Franse echtgenote die ook het voorwoord van zijn laatste boek schreef, had van huis uit geleerd de blanquette met wortel te maken. ‘Dat zijn dingen waar wij echt een flinke discussie over kunnen hebben. Mijn idee was: het heet blanquette de veau. Dat wil zeggen dat je de saus zo wit mogelijk houdt en lichte groenten gebruikt. Maar zij vond dat de worteltjes er echt per se in hoorden. En ze heeft gelijk: het is lekkerder zo.’ Lachend: ‘Je mag bij de Franse keuken altijd vrij beperkt improviseren. Ik heb er ook weleens morieljes ingedaan. Dan is Elsa ook heel beslist: zo hoort het niet. Dan is het geen blanquette meer.’

Dan serieus: ‘Ik ben altijd onder de indruk van landen zoals Frankrijk, waar het goede eten wel in de genen lijkt te zitten en kinderen van jongs af aan opgroeien met warme lunches en kennis van goede producten. Veel van mijn Nederlandse vrienden weten niet eens hoe ze boerenkoolstamppot moeten maken, die stampen de groente er gewoon rauw doorheen.’ Dat is ook de achtergrond van zijn nieuwe boek. ‘Gastronomie en sterrenzaken zijn invloedrijk, maar ik ben ervan overtuigd dat eetcultuur thuis ontstaat, aan je eigen fornuis en aan je eigen keukentafel. Dat heb ik met dit boek willen zeggen: ga lekker aan de slag, probeer eens iets nieuws, ontwikkel je eigen stijl.’

Boter. Beeld Els Zweerink

In Bij Bijdendijk thuis doet de chef uit de doeken waar zijn eigen kook- en eetcultuur uit bestaat: gerechten die hij meekreeg van zijn ouders, van zijn vrouw, van zijn werk. Er staan uitgebreid afgebeelde technieken in als het bakken van biefstuk en van brood, en het maken van gnocchi en croissants, naast achtergrondstukken geschreven door culinair journalist Joël Broekaert, en recepten van vrienden met allerlei verschillende achtergronden: Marokkaanse couscous, Nigeriaanse jollof rice, Surinaamse heri heri. ‘Ik wilde er echt een soort nieuw-Nederlands basiskookboek van maken, waar je een heleboel uit kunt leren.’

Elsa komt de keuken binnen en steekt direct naar neus in de pan. ‘Ah: blanquette aux carottes!’ lacht ze. ‘Er zit wel lamszwezerik in’, zegt Joris, ‘want de kalfszwezerik was op.’ Ze proeft geconcentreerd. ‘Lekker!’, zegt ze. ‘Maar die ris d’agneau, dat hoort natuurlijk eigenlijk niet. En heb je er nou selderij ingedaan?’

‘Nu zie je hoe het gaat hier’, lacht Joris, ‘hij is alweer op twee fronten afgekeurd.’

Joris Bijdendijk: Bij Bijdendijk thuis – Dagelijkse kost voor iedereen. Nijgh & Van Ditmar; 432 pagina’s; € 34,99.