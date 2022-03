Een beetje modegevoelige vent gaat bij het krieken van het voorjaar de deur uit met een jasvest

Vanaf links: Erdem, Prada, Dunhill, Fendi, Hermès Beeld Imaxtree

Wat gaan we dragen als het aan de designers ligt?

Heus, er komt een dag en dan mag-ie aan het haakje in de gang blijven hangen: de winterjas waarin we maandenlang wind, regen en stormen met namen hebben doorstaan. Een beetje modegevoelige vent gaat bij het krieken van het voorjaar de deur uit met een nieuwe dikke mattie: het jasvest – of de vestjas zo u wil, maar dat klinkt misschien iets te veel als vechtjas, en dat is deze allemansvriend zeker niet. Het jasvest is grof maar zacht, cool maar warm.

American actor Steve McQueen (1930-1980) at the wheel of a boat, circa 1965. (Photo by Silver Screen Collection/Getty Images) Beeld Getty Images

Hoe gaan we dat dragen?

Het jasserige van het voorjaarsvest zit ’m dus in de dikte, die het kledingstuk behalve decoratief ook warm en nuttig maakt, geschikt om een echte tussenjasrol te vervullen. Het vest kan gedragen over een hoodie, zoals bij Missoni, over een overhemd (zo ongeveer overal), lekker brutaal over een blote bast (zoals bij Hermès en Marni) of zelfs, waarom niet, over een compleet pak. Dunhill gaf het goede voorbeeld.

Een bekend mens

Oud werd hij niet, acteur Steve McQueen, die vlak nadat hij Abraham zag ook Magere Hein de hand mocht schudden. In die 50 jaar zag hij desalniettemin kans om drie keer te trouwen en een van de grootste stijliconen ooit te worden. Wat ‘The King of Cool’ ook droeg, het stond hem: Barbour-jasjes, leren jacks, zijden stropdassen, trenchcoats en vooral ook het grofgebreide vest met de sjaalkraag. Had McQueen ook leuk gestaan op die oude dag die hij niet haalde.

Waar kopen we dat?

Lamswollen unisex vest van Pringle of Scotland, € 238

Gestreept groen/lichtblauw mohair vest van Cos, € 99

Bruin badstof vest met fluweelachtige voering van Zara, € 46

Koraaloranje cardigan van Acne Studios, € 460