Een auto die met je meedenkt: Chinezen willen liever veel technisch vernuft dan mooie velgen

De Lynk & Co 01

Chinezen kijken anders aan tegen auto’s dan Europeanen en Amerikanen. Niet vreemd: in het Westen groeiden vele generaties op met de auto, terwijl de Chinezen pas de afgelopen drie decennia op grote schaal autobezitters werden. Vóór die tijd was dat voor de overgrote meerderheid van de Chinese bevolking onbereikbaar.

De mobiele telefoon had hetzelfde tijdsbestek nodig om van luxeproduct te veranderen in een alledaags product. Die fungeert in China nu als belangrijk ijkpunt. Beide worden in China, nog meer dan in het Westen, gezien als essentieel.

Voor Chinezen ligt de aantrekkingskracht van mobieltjes in de hoeveelheid functies die erop zitten: hoe meer, hoe beter. Het prestige van een Chinese auto wordt niet gemeten in motorvermogen, maar in de displaydiameter: het formaat van het scherm op het dashboard. Specifiek voor de Chinese markt werd de Mercedes-Maybach S-klasse, het topmodel van de fabrikant uit Stuttgart, niet voorzien van de in het Westen standaard geleverde grote V12-motor, maar van een kleinere V8. Voor zo’n achtcilindertje in de koningsklasse halen westerse rijkaards hun neus op.

Het gebruik van technologie is in China een zaak van prestige. Zo brachten robots maaltijden aan sporters op de Olympische Winterspelen in Beijing. Het land wil wereldleider worden in digitaliseringstechnologie. De ambities zijn torenhoog, en de inwoners doen graag mee. Geen Chinees heeft nog een portemonnee en iedere Chinees gebruikt WeChat, een allesomvattende app waarmee bedelaars hun geld krijgen, berichten worden verstuurd, scooters worden gehuurd, en vrienden gebeeldbeld.

Logisch dus dat naadloze integratie van WeChat met de gebruikersinterface van de auto in China een minimumvereiste is.

Waar westerse consumenten extra geld uitgeven aan grotere wielen of dure velgen, vinken Chinese autokopers bij de opties liever online- of spraakgestuurde functies aan. Internetverbinding, draadloos apparaten opladen en een geavanceerd telemetrisch systeem dat informatie levert over de prestaties van de auto en de bestuurder. Bij geslinger suggereert de auto rust en een kopje koffie. Ook zijn er auto’s die voor de automatische versnellingsbak schakelmomenten kiezen op basis van gps, of die onderhoudsintervallen monitoren.

Naast de schermdiameter is er een andere maatstaf voor Chinese autobeoordelingen: ruimte. De belangrijkste dimensie voor Chinese klanten bij vergelijkend warenonderzoek is de afstand tussen voorwielen en achterwielen. Forse busjes zoals de Toyota Alphard en Buick GL8 – niet verkrijgbaar in Nederland – worden als zeer luxe beschouwd.

China kent door die wielbasisliefde een immense markt voor verlengde Europese automobielen. In het Westen zijn we vertrouwd met lange varianten van de Mercedes-Benz S-klasse, BMW 7-serie en Audi A8, de top-sedans voor hoogwaardigheidsbekleders. Speciaal voor de Chinese markt werden door Europese fabrikanten ook van kleinere modellen, zoals de Audi A6 en A4, lange exemplaren ontwikkeld. Vanwaar die behoefte en voorliefde? Gezinnen in China zijn veelal bijzonder samengesteld: de (schoon)ouders op leeftijd wonen bij hun kinderen en zorgen voor hun kleinkinderen. Zo’n huishouden snakt naar een vierwielig ruimteparadijs.

Bijkomend voordeel: zo’n verlengd exemplaar wekt de suggestie dat je een chauffeur hebt.

Hoewel China de grootste automarkt ter wereld is, zijn Chinese fabrikanten berucht om hun ‘diefstal’ van Europese designideeën. Zo werd het ontwerp van de Landwind X7 gebaseerd op de Range Rover Evoque, dat van de Shuanghuan SCEO op de looks van de eerste BMW X5. Geely maakte met de Merrie 300 een kopie van de Mercedes-Benz C-Klasse. Ook kleine auto’s werden nagemaakt: de Yogomo 330 lijkt als twee druppels water op een Kia Picanto, de Shuanghuan Noble op de Smart Fortwo.

Dat is niet vreemd voor een relatief jonge industrietak. Japan deed het in de jaren tachtig en later deed Korea het: aftreksels produceren van Amerikaanse en Europese auto’s. Imitatie is een gebruikelijke fase in een auto-industrie die volwassen wordt. Eigen visie komt later.

Inmiddels is China bezig met een stevige inhaalslag. Japanners kregen pas na twintig jaar voet aan de grond op de wereldmarkt. De Koreanen lukte het in tien jaar. De Chinezen doen het nu in vijf jaar. De houding tegenover nageaapte modellen verandert mee, ook bij de overheid en in de rechtspraak. Onlangs oordeelde een Chinese rechtbank, na een jarenlange juridische strijd, dat genoemde X7 van Landwind inderdaad te veel lijkt op de Range Rover Evoque van het Engels-Indiase concern Land Rover. Landwind heeft de productie van de X7 daarna stopgezet.

Chinese autobouwers hebben zich bovendien gerealiseerd dat investeren in een ‘kopie-auto’ onhandig is. Een imitatiewesterling is bij de introductie namelijk al verouderd, omdat het kopiëren enige tijd kost en de automode snel verandert. Mede daarom accepteren vooral jonge Chinese klanten geen dubbelgangers meer. En waar in de Verenigde Staten en Europa een model gemiddeld vijf jaar meegaat, zijn Chinese consumenten ongeduldiger. Ze zien hun auto daar bijna als een mode-item en verruilen de ene pijlsnel voor de andere.

Tot slot is de Chinees, anders dan veel Amerikanen en Europeanen, totaal niet trouw aan een merk. (Al zie je merkentrouw ook in het Westen afnemen, in een onverzadigbare honger naar het nieuwste.) Chinese fabrikanten moeten hun auto’s daarom in extreem hoog tempo updaten. Autodesignstudio’s werken er in een 24-uurseconomie: non-stop ontwikkeling. En doordat Chinese automerken ook nog eens satellietstudio’s hebben in onder andere Duitsland, Italië en de VS, gaan de ontwikkeltijden nóg sneller.

Door zelfkritisch denkwerk bouwen de meeste Chinese fabrikanten nu uitgesproken, opvallend sterk uitgevoerde ontwerpen. Bijvoorbeeld de volledig elektrische SUV ES8 van Nio, met zeeën van ruimte en met Nomi, een spraakgestuurde robot op het dashboard die je de meest uiteenlopende vragen kunt stellen: accu-range, muziek, verwarming, navigatie, stoelmassage en het maken van selfies. Die laatste functie zien Europeanen terug in de Lynk & Co, die vorig jaar op de markt kwam.

De stijlontwikkeling wordt bij grote Chinese merken vaak bestierd door buitenlandse topontwerpers. Het inkopen van buitenlandse designautoriteiten is een ontwerpstrategie die de Koreanen eerder succesvol toepasten. Met behulp van sterdesigner Peter Schreyer, weggekocht bij Audi, wist Kia in mum van tijd een verkoopverdubbeling te realiseren. Kia’s focus: auto’s vormgeven voor een mondiaal publiek. In 2022 is Kia’s EV 6 als eerste Koreaanse auto in Europa uitgeroepen tot Auto van het Jaar.

China ontwerpt nu ook voor die wereldmarkt. Geely, met Britse designer Peter Horbury aan het hoofd, voorheen van Volvo en Ford, is de op twee na grootste autofabrikant van China en eigenaar van Volvo, Polestar, Lynk & Co en Lotus. In 2017 nam het een meerderheidsbelang in Lotus Cars en investeerde het 3,25 miljard euro in Volvo.

De voorzitter van Geely sprak bij de overname over Volvo: ‘Laat de tijger vrij in de bergen.’ Oftewel: de Zweden mogen in alle vrijheid hun eigenheid bewaren. Door die houding doet Volvo het nu beter dan toen het Amerikaanse Ford er nog de scepter zwaaide. De Zweedse ontwerpen zijn sprankelender en genereren meer omzet. Vruchten van Chinese design-strategieën zijn in Nederland ook zichtbaar met successen van Lynk & Co, dat auto’s aanbiedt met sportief, herkenbaar en zelfverzekerd uiterlijk, carrosserieën in duo-tone kleurenschema’s en voluptueuze, gespierde heupen. Lynk & Co biedt naast een expressief design ook een eenvoudige prijsstelling aan, met flexibele eigendomsmodellen en mogelijkheden tot autodelen. Andere Chinese merken die hier inmiddels aan de weg timmeren: MG, BYD, Xpeng en Nio.

China zet vol in op de ontwikkeling van elektrische voertuigen (EV) om vervuiling in steden en afhankelijkheid van olie te verminderen. In 2019 werden er in het land meer elektrische auto’s verkocht dan in de rest van de wereld. Het rijpen van de Chinese auto kan dan ook het best worden waargenomen in die sector. Chinese EV-designers zijn minder geneigd een geforceerde ode te brengen aan westerse grille-tradities. Die grille, een opening voor op de auto waar koellucht door kan stromen, is in een elektrische auto overbodig geworden. Europese ontwerpers worstelen soms met de neus, want deze grafische uiting heeft de auto hier honderd jaar zijn karakter gegeven. Voor de designers is het al die tijd het startpunt geweest vanwaaruit belangrijke lijnen konden ontspringen.

De autofabrikanten en consumenten in China daarentegen omarmen als liefhebbers van nieuwe techniek de ‘eerlijke’ grille-loze frontpartijen die met hun styling vertellen dat die auto geen lucht nodig heeft voor koeling, noch verbranding.

De designstudio’s die Chinese automerken in Europa hebben geopend bieden interessante kijkjes in onze cultuur en behoeften, die haarfijn worden opgepikt en rap vertaald naar producten waarop niet alleen de Chinese autokoper, maar ook de westerse consument zit te wachten. Dat extreem snelle handelen en het dappere experimenteren met nieuwe ontwerpprocessen, aandrijvingstechnieken en mobiliteitsconcepten maken, samen met de Chinese veranderingsbereidheid, Chinezen uniek en niet enkel een geduchte concurrent voor westerse automerken maar ook een frisse wind in het soms wat stijf geworden autolandschap hier.