Rode bourgogne is de droom van menig wijnlebberaar. Er is alleen weinig van en dus zijn de prijzen hoog. Toch bestaan er ook een paar minder bekende, minder dure hoekjes. Buiten de beroemde noord-zuidstreep van Dijon naar Mâcon wordt namelijk ook wijn gemaakt. Chablis doet alleen wit, maar daar niet ver vandaan ranken de pinot-noirstokken op de hellingen van de vallei van de Yonne. Vorig jaar was ik in Irancy op bezoek bij Domaine Verret, waar ik als een blok viel voor hun L’Âme du Domaine 2014. Doosje van gekocht. Toen al zeven jaar oud en dus op en top gerijpt, kersen met wat bosgrond, een suggestie van specerij, intens. Nu vertelt de importeur me dat er nog genoeg is om er iets over te zeggen in deze rubriek. Verret heeft zijn marketing blijkbaar niet op orde, want van de iets pittiger 2017 – meer vanille, iets fruitiger en wat meer tannine – is ook nog voorraad. Nou, dan doen wij er ons voordeel mee. Nog altijd geen weggeefprijsjes, geen tweede fles gratis of dat soort hoera-acties. Wel echte wijn voor echte liefhebbers. Doen hoor.

Irancy L’Âme du Domaine 2014/2017, Domaine Verret

Lekkere-wijn.com, € 22,95

Prijs/kwaliteit 9