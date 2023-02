E-auto goedkoop opladen? Dat kan nog steeds, al is het puzzelen

Beeld Matteo Bal

De prijzen die e-automobilisten betalen per kilowattuur, verschillen namelijk sterk. ‘Voorheen waren de verschillen niet zo groot’, zegt Maarten van Biezen, bestuurslid van Vereniging Elektrische Rijders (VER), ‘hooguit een paar cent. Nu kan het om dubbeltjes per kilowattuur gaan.’ Die verschillen kunnen het omslagpunt betekenen ,waarbij elektriciteit als ‘brandstof’ duurder is dan benzine. Maar wie oplet, is volgens Van Biezen nog steeds financieel beter uit aan de paal. ‘Sommige mensen bij mij in de straat betalen twee dubbeltjes meer dan ik.’

Hoe kan dat? Prijzen kunnen variëren per paal, afhankelijk van de elektriciteitscontracten die de uitbater heeft afgesloten. Maar ook per gemeente zijn er verschillen. In Rotterdam kun je opladen voor 31 cent per kilowattuur, daar zijn de prijzen nauwelijks gestegen, aldus Van Biezen. Terwijl in Utrecht en Amsterdam ruim het dubbele afgerekend moet worden.

Een rekensommetje: wie in Rotterdam 31 cent per kilowattuur betaalt, is 22 euro aan energiekosten kwijt voor 400 kilometer. Dezelfde afstand op benzine kost 47 euro, uitgaande van 1 op 17 en een prijs van 2 euro per liter. Bij dure stroom in Utrecht (73 cent) is de e-rijder 51 euro kwijt. Geen wereldschokkend verschil, maar wel duurder dan benzine.

En thuisladen? Dat hangt vooral af van het soort contract, maar doordat een e-auto veel elektriciteit verbruikt, wordt het prijsplafond van 40 cent tot 2.900 kilowattuur al snel gepasseerd en is ook thuisladen kostbaar.

Lastig vergelijken

Helaas voor de e-rijders is het lastig prijzen te vergelijken. Waar de benzinepomp precies vermeldt wat een liter kost, moet de elektrische rijder puzzelen. Hoewel toezichthouder ACM uitbaters van laadpalen en -passen verplicht de stroomprijzen te vermelden, zijn die vaak in de krochten van hun website verscholen. ‘Volgens de wet is dat transparant, voor burgers niet’, stelt Van Biezen.

Ook opmerkelijk: aanbieder Vattenfall vraagt in de provincies Gelderland en Overijssel bijvoorbeeld veel minder voor een kilowattuur dan in Amsterdam. In de twee provincies schommelt de paalprijs iets boven de 30 cent, terwijl in Amsterdam 68 cent betaald moet worden. Vattenfall zegt dat de verschillen te maken hebben met de timing van contracten die zijn afgesloten met gemeenten en provincies. Die in Overijssel stamt nog van begin 2022, toen de energieprijzen nog niet zo hoog waren. In Amsterdam moest tijdelijk extra stroom worden ingekocht op een moment dat de energieprijzen hoog waren. ‘Dat zie je terug in het hogere laadtarief in Amsterdam’, aldus een woordvoerder.

Het type laadpas maakt ook nog een verschil. Met een pas van bijvoorbeeld e-flux of Vandebron kost 100 kilowattuur aan elektriciteit ongeveer 40 euro. Voor dezelfde hoeveelheid energie betaal je bij Shell Recharge of de ANWB ruim 10 euro meer. Terwijl, om de verwarring compleet te maken, die laatste passen in dure laadstad Utrecht juist weer voordeliger kunnen zijn.

Hoe kan het beter?

De e-rijder zou een hoop rompslomp bespaard blijven als elke laadpaal een QR-code krijgt, waarmee de prijs per laadpas direct opgevraagd kan worden. De VER pleit voor zo’n verplichting, die binnen een paar maanden ingevoerd kan worden.

Wat ook helpt, is als de laadpaal aan de straat dynamische stroomprijzen kent. Als de prijs fluctueert op basis van de echte stroomprijs, gaan automobilisten laden op momenten dat elektriciteit goedkoop is, meestal in de nacht. Er worden dan drie vliegen in een klap geslagen: er wordt meer groene stroom verbruikt, het elektriciteitsnet wordt ontlast en de kosten dalen.

Nog een tip: kijk voor de palen in de buurt van huis en werk welke pas het voordeligst is. Dan weet je dat je altijd het voordeligst uit bent op plaatsen waar je de auto het vaakst oplaadt. Het blijft puzzelen. Van Biezen: ‘Plek, paal en pas; deze drie variabelen leiden voorlopig tot een onoverzichtelijke cocktail aan tarieven.’