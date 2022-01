Dublin, de stad van zanger-tekstschrijver Jane Willow, ademt muziek

Beeld Joost Stokhof

Elf jaar geleden kwam Jane Willow met haar gitaar naar Dublin. Ze is singer-songwriter en houdt van het traditionele Ierse sean-nós zingen, met zoveel gevoel en die trilling in je stem. Jane wilde er beter in worden. En hoe doe je dat? Door in pubs en op straat te spelen in Dublin, waar op straat zingen, busken, een nationale kunst is. Jane Willow, de artiestennaam van Janneke van Nijnanten (32), zou maar een jaar in Ierland blijven, maar is nooit meer weggegaan. In coronatijd was (en is) busken haar redding. ‘Als er geen zaal of kroeg open is, kan op straat zingen nog wel. Dat is goed voor mijn geestelijke gezondheid, vooral nu.’ Dublin is niet speciaal een mooie stad, zegt ze. ‘Best slecht onderhouden, arme wijken, een rauw randje. Maar wat me aantrekt, is dat er veel aardige mensen wonen, dat er zoveel pubs en podia zijn en dat er altijd en overal muziek is.’

Herten en rendieren

Jane Willow: ‘Phoenix Park is echt bijzonder, het grootste stadspark van Europa, 11 kilometer groen. Er lopen herten rond en rendieren, eerlijk waar, en Dublin Zoo ligt in dit park. Het is de enige plek in Dublin waar je een beetje normaal kunt fietsen, de rest van de stad is niet fietsvriendelijk. De Ierse president, Michael D. Higgins, woont trouwens ook midden in Phoenix Park.’

Phoenix Park

Vrijheidsbuurt

‘Zelf woon ik in The Liberties, in Dublin 8. Dublins wijken hebben nummers. The Liberties ligt vlak onder de rivier de Liffey, in het zuiden. Dat is nou net wel een mooie, karakteristieke wijk, de oudste van de stad. De oude Guinnessbrouwerij zit er en Dublinia, het Vikingmuseum, in een 19de-eeuws gebouw. Dublin was een Vikingstad in de Middeleeuwen. En ik heb vanochtend nog lekkere koffie gedronken bij Teeling, de whiskeydistilleerderij in de buurt, die te bezoeken is, en waar een café bij zit.’

Guinness Storehouse, St. James’s Gate

Dublinia, St Michaels Hill Christ Church

Teeling Whiskey Distillery, 13-17 Newmarket

Hoofd als een citroen

‘Bij Grafton Street, Dublins bekendste winkelstraat, waar altijd straatmuzikanten staan te spelen, zit de Hairy Lemon, een goede pub, genoemd naar een historische Dubliner die een gezicht als een citroen had blijkbaar. Hier zou ik altijd de Famous Dublin Coddle proberen, Ierse restjesstoofpot met worst, bacon, aardappels, wortels en uien. Maar Fish and Chips staat ook op het menu en Beef and Guinness Stew.’

The Hairy Lemon, Stephen Street Lower

Podia van Dublin

‘Ik heb met mijn huisgenoot veel door de stad gewandeld, net als iedereen de afgelopen jaren. Wat mij altijd het meest opvalt, zijn de venues, de vele podia en zaaltjes en cafés. Een beroepsdeformatie, ik zie ze overal. Dublin ademt muziek. Whelan’s, de pub die superberoemd is geworden door liveoptredens van Jeff Buckley, Nick Cave en andere grootheden, blijft altijd mijn droomzaal. Ik had er zelf bijna mijn eerste show gehad, als er geen corona was geweest. Hopelijk kan het optreden op een latere datum toch doorgaan.’

Whelan’s, 25 Wexford Street

Bedreigde pub

‘In de wijk Smithfield, in het noorden, ligt The Cobblestone, een fantastische pub waar traditionele Ierse muziek wordt gemaakt. De pub was bijna in de handen van een projectontwikkelaar gevallen, die er een hotel boven wilde bouwen. Ook een deel van de pub zou aan het hotel worden opgeofferd. Zo gaat het hier vaak, eerst de wijk helemaal laten verpauperen, en dan alles slopen of verbouwen tot hotels en dure appartementen. Niet voor de oorspronkelijke bewoners natuurlijk. Maar er kwam zoveel weerstand uit de buurt, dat het hotelplan is afgeblazen. Ierse muziek is geweldig om mee te maken, met de fiddle en de bodhrán en de mandoline en alles geïmproviseerd. Wie mee wil doen mag gewoon aansluiten. En iedereen zit stil te luisteren in The Cobblestone. Ik heb een paar keer in het zaaltje achterin mogen optreden.’

The Cobblestone, 77 North King Street

Cultuurnacht

‘Het ligt daar zo mooi, met die lange oprijlaan, The Irish Museum of Modern Art. Het museum is gevestigd in een oud ziekenhuis. Ik ben er al vaak geweest, ze hebben een interessante collectie. In Dublin zijn de musea gratis, hoe gaaf is dat. We verheugen ons altijd op Culture Night, in september. Dan zijn de musea tot laat open en zijn overal in cafés kunst- en fotografietentoonstellingen en optredens. Culture Night is eerlijk gezegd veel leuker dan St. Patrick’s Day, dat is meer een dag voor de toeristen.’

Irish Museum of Modern Art, Royal Hospital Kilmainham, Military Road

Naar zee

‘Heel erg des Dublins, hier wordt het hele jaar rond in zee gezwommen. Dappere Dubliners gaan ook in de winter gewoon ijskoud kopje onder, ja, ik ook. En de beste spot aan zee is Seapoint Beach, met de Martellotoren. Daar kun je goed het water in. Ik fiets er graag heen voor een duik in zee.’

Seapoint Beach

Rijke wijk

‘Het havengebied Dún Laoghaire is op zich goed te bewandelen vanaf Seapoint. Dún Laoghaire is het chique gedeelte van Dublin. In Dalkey, de rijke wijk erachter, wonen celebrity’s als Bono en Enya. Na een dip in zee haal ik meestal in de haven een ijsje bij Teddy’s, om daarmee over de pier te wandelen en naar het water te kijken. Dan ben ik helemaal gelukkig.’

Teddy’s Ice Cream, 4 Marine Road

Spinazieballen

‘Deze móét ik nog noemen. Nog een eindje verderop, meer in de richting van het strand van Sandy Cove, zit zo’n heerlijk Indiaas restaurant, Rasam. Oh, hun spinazieballen, niet normaal, zo lekker.’

Rasam Restaurant, 18-19 Glasthule Road, Glasthule