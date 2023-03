Drie bespaartips die niet alleen lucratief, maar ook gezond zijn

Besparen is gezond. Er is in ieder geval nog nooit iemand doodgegaan van een beetje zuinig leven. Dat is een typisch Nederlandse opvatting, maar toch valt er op dit gebied nog wel wat winst te behalen. Dat bleek onlangs uit een onderzoek van Deloitte, Nibud en de Universiteit Leiden. Zes op de tien Nederlandse huishoudens zijn financieel ongezond of financieel kwetsbaar, was de conclusie. Dat laatste betekent volgens de onderzoekers dat je zo goed als geen spaarbuffer hebt om onverwachte uitgaven op te vangen.

Inkomen speelt daarbij een minder grote rol dan je zou denken. Dat ligt bij deze groep vaak rond modaal. Alles wat binnenkomt, wordt weer uitgegeven. De prijzen zijn dan wel gestegen, maar volgens mij kunnen veel mensen wel wat financiële fitness gebruiken.

Besparen als nationale sport werd in de jaren negentig gepopulariseerd door het ‘vrekkenechtpaar’ Hanneke van Veen en Rob van Eeden. Ze maakten de Vrekkenkrant, over consuminderen. Lang voor Marie Kondo en de vele opruim- en bespaargoeroes die je nu op sociale media tegenkomt, verkondigden zij de boodschap dat met minder spullen leven een heel gezonde gewoonte is. In die geest zijn hier drie heilzame bespaartips.

1. Stoppen met roken. Gezonder wordt besparen niet. En ook niet lucratiever. Ik kreeg een brief van een vrouw die vertelde op haar 32ste gestopt te zijn met kettingroken en vanaf toen de maandelijkse 200 gulden die dat opleverde, investeerde. Nu, ruim dertig jaar later, is de hoofdsom daarvan meer dan 70.000 euro, een mooie aanvulling op haar aanstaande pensioen. Toen ik dat las, vond ik het bijna jammer dat ik niet rook. Je kunt natuurlijk ook doen alsof je rookt en vervolgens doen alsof je stopt en dan 200 euro per maand sparen of beleggen. Werkt net zo goed. Het kan overigens ook met alcohol. Dat zou me zo’n 50 euro per maand opleveren. Maar daar ben ik nog niet aan toegekomen.

2. Minder auto, meer fiets. Ook auto’s zijn duur. Als je er echt een nodig hebt, valt er veel winst te behalen door je auto niet als statussymbool te zien. Voor kleinere modellen betaal je minder motorrijtuigenbelasting, minder verzekeringspremie en ben je minder kwijt aan brandstof. Installeer ook de Tankservice-app van DirectLease op je telefoon. Daarmee vind je de goedkoopste pomp bij jou in de buurt. En pak vaker de fiets!

3. Doe het zelf. Niet alleen bespaar je geld door spullen te repareren, schoon te maken of te hergebruiken, het is ook leuk. Vind ik dan. Of je nou een fietsband plakt, een leeggelopen accu oplaadt (met startkabels), een plankje aan de muur hangt of met een naaimachine aan de slag gaat, voor elke klus is op YouTube wel een tutorial te vinden. De echte morgensterren onder ons gaan zelfs grofvuiljagen. De vrekken zouden instemmend toeknikken. ‘Veel ligt gewoon op straat’, schreven zij al, ‘pennen, zaden en statiegeldflesjes.’ Je hoeft ze alleen maar op te rapen.