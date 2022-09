‘Door mijn verhuizing is mijn spaarrekening leeg’

Beeld Sophia Twigt

Paspoort Naam: Maureen Osayande Leeftijd: 30 jaar Werk: pedagogisch medewerker in de kinderopvang Inkomen: 1.800 euro netto Vaste lasten: 1.300 euro Boodschappen: 250 euro Woonsituatie: alleen met twee valkparkieten

Inkomen

‘Ik werk 31 uur per week in de kinderopvang. Meestal ontferm ik me over een groepje kinderen van 0 tot 2 jaar. Het is hard werken en het zijn lange dagen. Van 7 uur ’s ochtends tot 5 uur ’s middags ben ik bezig met het verzorgen van de kinderen, ze te eten geven, ze vermaken en ook nog administratieve en huishoudelijke taken. Maar het is zo mooi om de ontwikkeling van kinderen te zien, van stilliggen naar de eerste lachjes, de eerste keer kruipen en lopen.

‘Het salaris is prima. Meer is altijd fijn, maar ik kan ervan leven. Voorheen werkte ik in de retail – bij de Mediamarkt en een schoenenwinkel – en daar zou ik fulltime moeten werken voor hetzelfde salaris, dus ik vind dit nog niet zo slecht.’

Droom

‘Ik ben opgeleid als visagist en schoonheidsspecialist. Het is mijn droom om ooit, als ik een huis kan kopen, een eigen salon te openen aan huis. Een eigen zaak is nu financieel niet haalbaar en ook onhandig, want ik woon in een kleine studio.’

Sparen

‘Een jaar geleden ben ik verhuisd naar een nieuwe woonplaats. Daarvoor woonde ik zeven jaar samen met mijn ex. Ik had helemaal niks, geen bed, geen tv, geen auto. Het heeft me zo’n 5.000 euro gekost om alles nieuw te kopen, waardoor mijn spaarrekening nu leeg is. Geen fijne situatie, want aan het begin van dit jaar kreeg ik een paar onverwachte rekeningen. Riool- en afvalstoffenheffing, de APK viel een paar honderd euro hoger uit dan verwacht en ik moest een deel van de huurtoeslag terugbetalen. Mijn ex regelde dit soort dingen altijd, dus het was even schrikken.

‘Het was fijn dat ik in termijnen kon betalen. Maar de rekeningen werden meestal aan het einde van de maand afgeschreven en mijn salaris kwam pas later, waardoor ik steeds een of twee dagen rood stond. Bij drie dagen rood staan, moet ik rente betalen, 0,01 procent per dag. Dat is niet veel, maar ik voorkom het toch liever. In die tijd maakte ik me wel zorgen. Gelukkig kon ik van mijn vakantiegeld het laatste deel betalen.

‘Ik weet nu welke rekeningen ik per jaar kan verwachten en hoeveel geld ik daarvoor opzij moet zetten. Ik ga het dus anders aanpakken. Ook probeer ik mijn spaarrekening weer aan te vullen, maar ik vind dat lastig. Ik pin weleens een tientje en vraag mijn moeder dat te bewaren, zodat ik er niet zo makkelijk bij kan.’

Shoppen

‘Ik heb een schoenentic. Toen ik nog samenwoonde, kocht ik elke maand wel een nieuw paar leren schoenen. Nu kan dat niet meer, dus als ik tegenwoordig een mooi paar zie, zet ik ze eerst op een online verlanglijstje en wacht ik tot ze in de aanbieding zijn. Ik ben geabonneerd op een aantal nieuwsbrieven van grote webshops, zodat ik precies weet wanneer de sale begint. Voor de zomer en na Kerst zijn standaard uitverkoopperioden. Ik ben heel zuinig op mijn schoenen, bewaar ze altijd netjes in de doos, waardoor ze lang mooi blijven.’

Boodschappen

‘Sommige mensen hebben een hekel aan boodschappen doen, maar ik vind het heerlijk! Ik heb een app met alle reclamefolders van supermarkten op mijn telefoon staan, AlleFolders. Op zondag spit ik die allemaal door en bepaal ik aan de hand van de aanbiedingen wat ik die week ga eten. Met mijn boodschappenlijstje ga ik naar verschillende winkels. Ik haal zo veel mogelijk in één keer. Dat is makkelijker en dan voorkom ik dat ik moe en hongerig boodschappen doe en onnodig snacks koop of dure kant-en-klaarmaaltijden.’

Vroeger thuis

‘Mijn vader werkt bij een frisdrankleverancier als productiemedewerker, mijn moeder in de zorg. Ze leerden me te sparen als ik iets wilde hebben, maar daar ben ik nooit goed in geworden. Als ik nu aan het einde van de maand schoenen in de sale zie, kies ik bijvoorbeeld voor achteraf betalen, zodat ik zeker weet dat ze niet weg zijn, en ik zelf kan bepalen wanneer ik betaal. Mijn zusje en broertje zijn wél echte spaarders geworden.’