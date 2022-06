Door de nieuwe vrieskast van Yvette was het weer mogelijk om parfait te maken

Beeld Oof Verschuren

We kregen een berichtje van de werklui toen we net de berg opdraaiden. De nieuwe koel-vrieskast werd nu al geleverd en ze hadden de sleutel van ons huis aan de bezorger gegeven.

Want zo gaat dat in een dorp of op een berg.

Toen we binnenkwamen, stond de bezorger inderdaad onze oude kapotte koelkast uit te ruimen. Met zijn hoofd diep in de groentela gestoken, schoot hij verschrikt omhoog. Hij was onaangekondigd een dag eerder gekomen, wat op zich wel fijn was, want zonder koeling is het best lastig leven.

De oude koelkast was dus nog niet geleegd of schoongemaakt, dat stond de bezorger nu braaf voor mij te doen. Ik stortte direct verontschuldigingen over hem uit, maar het maakte de vrolijke man allemaal niks uit. Hij had wel voor hetere vuren gestaan.

Ooit was hij met zijn beste vrienden naar Las Vegas geweest, vertelde hij onder het uitsoppen van mijn plankjes. Daar had hij in de casino’s zo belachelijk veel geld verdiend dat hij er een vliegtuigje van had gekocht. Met die vrienden had hij, om de gloednieuwe Cessna uit te proberen, over maisvelden in Florida gevlogen. Maar omdat ze niet goed hadden opgelet, waren ze neergestort. Niemand raakte gewond, maar de boer was wel boos.

Om het met de landeigenaar goed te maken, beloofde hij met zijn maten voor de maisvelden te gaan zorgen. Van zijn laatste geld knapte hij het vliegtuig op en besproeide hij de velden vanuit de lucht. Tot hij opnieuw neerstortte en hij zijn fortuin samen met zijn toekomstige avonturen moest begraven in het Amerikaanse platteland. Berooid keerde hij terug naar West Cork, waar hij nu geniet van zijn baantje als bezorger. Zo kwam hij nog eens ergens. Hij tilde de nieuwe koelkast behendig op zijn plaats en stopte de stekker in het contact. De lampjes sprongen direct aan. Samen keken we glunderend naar onze nieuwe cockpit. De wereld lag weer ijskoud aan onze voeten.

Sesamparfait met aardbeien

500 gram aardbeien, kroontjes verwijderd en in kwarten 70 gram suiker 1 ruime eetl. wittewijnazijn 60 gram witte tahin, goed losgeroerd 3 dooiers 250 ml slagroom plus 1 eetl. zwarte sesamzaadjes handvol aardbeien voor de garnering een slag zwarte peper van de pepermolen

Bekleed een cakeblik met plasticfolie, laat de randen overhangen.

Kook de aardbeien met de suiker een paar minuten tot de aardbeien net breken en een dikke jam worden. Haal van het vuur, roer er een scheutje azijn door en giet in een kom om sneller af te laten koelen.

Klop met een mixer de dooiers au bain-marie (= een vuurvaste kom op een pan met een laagje kokend water op het vuur) met de tahin tot een dikke glanzende crème. Til de kom van de pan op het aanrecht en klop de helft van de iets afgekoelde dikke jam erdoor tot een gladde zachtroze saus.

Klop in een derde kom de slagroom stijf. Spatel een flinke schep slagroom door de aardbeien-tahincrème tot een egale mousse. Herhaal dat met een volgende schep slagroom tot en met de laatste schep – tot alles is vermengd. Roer de eetlepel zwart sesamzaad erdoor. Spatel nu de rest van de aardbeienjam in porties door de mousse, maar schep die er niet zo intensief doorheen, zodat u van die mooie rode gemarmerde strepen blijft zien. Schep de mousse in de cakevorm. Tik hem een paar keer op het aanrecht als hij gevuld is, zodat de mousse in alle hoeken en gaten zit en vouw dan de rest van de folie erover dicht.

Zet de parfait nu in de vriezer. Laat hem zeker 4 uur opvriezen, langer mag natuurlijk ook. Serveer de parfait door hem aan het plasticfolie uit de vorm te tillen en hem in plakken te snijden. Geef er eventueel nog verse aardbeien bij en bestrooi met nog wat sesamzaadjes en een wuif zwarte peper.

Opmaaktip

Maak aardbeien-sesammilkshakes door 2-3 bollen parfait met een gelijke hoeveelheid melk in de blender tot een dikke schuimige drank te draaien. Serveer de milkshakes in hoge glazen met een wijd rietje.