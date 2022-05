Door al die dragers op leeftijd is de getinte bril een oudemannenaccessoire geworden

In 2008 poseerde de Engelse kunstenaar Damien Hirst voor de cover van het Amerikaanse tijdschrift Time in een leren motorjack. Op zijn neus troonde een kloeke bril met getinte glazen. Dat leer en die bril pasten perfect bij de coverkreet, die luidde ‘Artist As Rockstar’.

Leer behoort al van oudsher tot de dienstkleding van de rocker, maar dat geldt ook voor de bril met getinte glazen. Waar moeten we die bril eigenlijk precies plaatsen? Is het een zonnebril of is het een gewone bril, zo eentje met sterkteglazen? Inzake imago zijn die twee brillen namelijk volledig elkaars tegenpolen. Als de zonnebril het coolste aller accessoires is (The Blues Brothers), dan is de bril emblematisch voor de nerd (Buddy Holly). Ergens daartussen bevindt zich de bril met getinte glazen.

Op een bepaald moment is die bril representatief geworden voor de oudere rocker. U2’s Bono Vox (62) en heavymetallegende Ozzy Osbourne (73) maakten van getinte brillenglazen hun handelsmerk, net als Elton John (75). Ik heb me altijd afgevraagd waarom het juist de oude rocker is die zich verlaat op de getinte bril. Is het om zichtbare ouderdom rond de ogen (kraaienpootjes, wallen) te camoufleren? Is het om het felle licht van de flitsende paparazzi te filteren? Zou voor beide doeleinden een echte zonnebril niet geschikter zijn?

Hier te lande is Lee Towers (76) sinds jaar en dag trouw drager van de bril met getinte glazen. Van de week kreeg Leen bij de première van de kinderfilm 2 Kleine kleutertjes gezelschap van zijn collega’s Jan Dulles en Waylon. De glazen van Jan waren rood, die van Waylon groen.

Imago is tweerichtingsverkeer. Een accessoire kan de uitstraling van de drager bepalen, maar andersom geldt: de drager kan ook het imago van het accessoire beïnvloeden. Door Che Guevara werd de baret, dat hoofddeksel dat door Rembrandt en boeren werd gedragen, een vignet van vrijheidsstrijders, om die reden onmiddellijk overgenomen door de Black Panthers (en door Beyoncé voor haar Super Bowl-optreden in 2016).

Zo is de bril door al die dragers op leeftijd een oudemannenaccessoire geworden dat de drager niet zozeer cool laat lijken, als wel zijnde onderweg naar het Rosa Spier Huis. Wat nooit de bedoeling kan zijn geweest van Jan Dulles (47) en Waylon (42). Nee, onderschat nooit de kracht van het accessoire. Jack Nicholson vatte dat ooit veelzeggend samen: ‘With my sunglasses on, I’m Jack Nicholson. Without them, I’m fat and sixty.’

Waylon. Beeld ANP