Doneer je 190 euro energietoeslag en andere manieren om geld te delen in december

Kerstmis is behalve gezellig ook een handig geheugensteuntje. De kerstgedachte houdt ook in dat we onze welvaart delen. Misschien heeft niet iedereen die jaarlijkse herinnering nodig, maar uit eigen ervaring weet ik dat je het makkelijk kunt vergeten, dat delen. Daarom probeer ik er een gewoonte van te maken. Enerzijds met periodieke overschrijvingen naar goede doelen, anderzijds door rond Kerstmis wat extra’s weg te geven.

Overigens klopt er niets van de veelgehoorde gedachte dat Nederlanders Scrooge-achtige vrekken zijn die liever op hun geld zitten. Uit onderzoek van hoogleraar filantropie René Bekkers van de Vrije Universiteit in Amsterdam blijkt dat 88 procent van de Nederlanders geld geeft aan goede doelen. Per jaar geeft de gemiddelde Nederlander 216 euro. Dat stemt toch hoopvol over de samenleving. Deze cijfers stammen uit 2019, maar volgens ander onderzoek heeft de coronaperiode wat dit betreft niets veranderd.

Journalist Vincent Kouters maakt (be)sparen en beleggen simpel. Zelf een vraag? Mail dan naar geldvoorbeginners@volkskrant.nl.

Een van de beste dingen die je dit jaar kunt doen, is je energietoeslag weggeven. Bijna iedereen, arm en rijk, krijgt in november en december 190 euro vanwege de sterk gestegen energiekosten. Lang niet iedereen heeft dat nodig. Je kunt je toeslag weggeven aan een gezin dat deze beter kan gebruiken. Als je dat gezin niet kent of het ongemakkelijk vindt, zijn er nog het Armoedefonds of de Voedselbank. Er bestaat zelfs een website: 190euro.nl. Deze is specifiek gericht op Amsterdamse doelen. Amsterdammer Abdelhamid Idrissi illustreert de waarde van 190 euro op die site als volgt: daarvan kan ‘een kind drie maanden lang elke dag een gezonde schoollunch krijgen’.

Via de site van de Voedselbank zelf kun je ook doneren aan lokale afdelingen. Je kunt daar ook je kerstpakket naartoe brengen. Via de site van Artsen zonder Grenzen kun je een ‘medisch kerstpakket’ samenstellen en betalen voor mensen in nood. En dan is er natuurlijk nog het eeuwige 3FM Serious Request: drie dj’s draaien dit jaar vanuit het Glazen Huis in Amersfoort verzoekplaten voor geld. Dit gaat naar stichting Het Vergeten Kind, voor kinderen en jongeren in onzekere situaties.

Als je een extra duwtje in de rug nodig hebt, kun je berekenen of je je giften kunt aftrekken van de belasting. Dat kan als het totaal van eenmalige giften dit jaar het drempelbedrag van 1 procent van je inkomen overstijgt. Wat je meer schenkt, mag je aftrekken. Daarover krijg je dan 37 eurocent (basistarief inkomstenbelasting) van elke euro terug. Het maximale aftrekbedrag is 10 procent.

Donaties aan culturele organisatie gelden zelfs voor 125 procent in dit systeem. Maar een betere manier om culturele organisaties te steunen, is natuurlijk door gewoon kaartjes of toegangsbewijzen te kopen in de kerstvakantie. Als je het überhaupt belachelijk vindt dat mensen belastingvoordeeltjes nodig hebben om te geven, doe dan dit: reken het voordeel alvast uit en tel dat op bij je donatie.

Ten slotte nog dit. Overweeg om dit jaar eens niets te doneren aan een loterij. Zelfs niet als die loterij reclame maakt met goede doelen. Geef die paar tientjes gewoon direct aan die goede doelen. O, en leg een fooi klaar voor je krantenbezorger. Fijne feestdagen.