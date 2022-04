Doe uw voordeel met deze geheime tips voor Brugge, stad van ambachten

Beeld Joost Stokhof

Eigenlijk was hij een man van de zee, van Oostende, uit een geslacht van scheepsbouwers, maar saxofoonbouwer Karel Goetghebeur (43) werd door ‘een sterke westenwind richting Brugge gedreven’. ‘En nu ben ik toch een Bruggeling geworden, ik voel me hier echt thuis.’ De kunst van het saxofoon bouwen was uit het land van Adolphe Sax verdwenen, zegt hij, maar in hun atelier worden ze weer gemaakt. ‘Niet van die blinkende, glimmende dingen, maar kunstig afgewerkt met een mooi patina. In de geschiedenis is Brugge altijd een stad van ambachten en makers geweest en dat is het nog steeds, een stad van chocolatiers en van vakmensen die kantklossen, glas-in-lood maken of gewaden voor het Vaticaan vervaardigen. Brugge is een van de weinige goed bewaarde middeleeuwse steden. Niet zo groot, behapbaar, maar er is verrassend veel te doen, in de hele culturele breedte, van een top concertgebouw tot het Frietmuseum.’

Saxofoons uit de loopgraven

Karel Goetghebeur: ‘Ik moest denken aan die oudtestamentische tekst uit Jesaja, ‘dan zullen ze hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen’. En zo ben ik in 2018 begonnen aan de bouw van 193 saxofoons gemaakt van messing bomhulzen uit de Eerste- en Tweede Wereldoorlog, als onderdeel van een groter project dat ik Sax4Pax heb genoemd. Mijn saxofoons worden niet zomaar verkocht. We houden eerst een intakegesprek, een instrument moet bij de bespeler passen. Wat heb ik het gemist tijdens de pandemie, dat er geen buitenlandse bezoekers meer op de stoep van het atelier stonden. Ik laat de instrumenten graag zien.’

Adolphe Sax & Cie, Krakeleweg 2, Brugge

Felbegeerde bladmuziek

‘Rombaux, de vierde-generatie-muziekwinkel van de familie Minne-Soete, heeft een enorme collectie cd’s, zeldzame lp’s en felbegeerde bladmuziek. Als zij het niet te pakken kunnen krijgen, dan bestaat het waarschijnlijk niet meer. Het interieur is quasi intact gehouden sinds de winkel in 1920 werd geopend. Het voelt als een stap terug in de tijd. Zoon Benedict heeft er een atelier waar hij klassieke gitaren bouwt in de stijl van Antonio de Torres en Ignacio Fleta.’

Rombaux, Mallebergplaats 13

Gitaarbouwer

‘Als je toch een boon hebt voor muziekinstrumentenbouwers, dan kan ik een bezoek aanbevelen aan het atelier van een andere gitaarbouwer, Ralph Bonte van Arrenbie Guitars. Ralph, gespecialiseerd in wat ze steelstringgitaren noemen, is de minzaamheid zelve en wil zijn kennis graag met anderen delen.’

Arrenbie Guitars, Het Leitje 33 (Assebroek)

Drumbouwer

‘En Dirk Defauw natuurlijk, van Exclusive Drums. Dirk maakt drums uit een oude zoldertrap of uit de kast van je grootmoeder. Met veel zorg selecteert hij stukken hout die al een hele geschiedenis in zich hebben en doet ze herleven in prachtige drums. De geuren alleen al van het hout in zijn atelier... Dan vind ik het even jammer dat ik nooit met hout werk. Als Brugse instrumentenbouwers zoeken we elkaar vaak op.’

Exclusive Drums, Pathoekeweg 34C, tussen Mercedesgarage en Bond Moyson

Culinaire onthaastplek

‘Ik ben een Bourgondiër die, hetzij met mate, weet te genieten van lekker eten en drinken. En dan graag in Phare de Vie, een onthaastplek in een historisch pand met een aangenaam interieur, niet ver van de Smedenpoort. Ze barbecueën er Angusbeef en Pluma Iberico op de green egg, en hebben er andere culinaire creaties, waarvan de herkomst van de grondstoffen zorgvuldig is geselecteerd, want ethiek staat er hoog in het vaandel. Ludwig en Els, de bezielers van de zaak, ontvangen hun gasten met een oprechte warmte. Bruggelingen zoals wij komen graag bij Phare de Vie.’

Phare de Vie, Gistelse Steenweg 23

Jazz, blues en jamsessies

‘Als bezoekers in mijn winkel vragen naar een club met goeie livemuziek, stuur ik ze steevast naar 27 Bflat. Een jazz- en bluesclub waar muzikanten uit heel Europa naartoe komen en ook jonge trio’s en kwartetten hun plek vinden. Naast de liveoptredens en jamsessies kan bij 27 Bflat heerlijk worden gegeten in een prachtig decor.’

27 Bflat Jazz & Blues Bar, Sint-Jakobsstraat 15

Avondwandeling

‘De Rozenhoedkaai is een van de meest gefotografeerde plekken van Brugge en bijgevolg is er altijd een enorme concentratie aan toeristen te vinden. Hoewel ik liever verdwaal in de smalle straatjes waar amper bezoekers komen, zou ik de Rozenhoedkaai toch niet overslaan, omdat daar het zicht over de Brugse reien zo prachtig is. ’s Avonds is het zo mogelijk nog mooier, subtiel verlicht en veel rustiger dan overdag. Ideaal voor een avondwandeling na het tafelen.’

Rozenhoedkaai

Brugse Gouden Eeuw

‘Wie wil begrijpen waarom het Brugge van vandaag is wat het is, moet zeker een bezoek brengen aan het Historium, een historisch museum dat zijn gelijke niet kent. Het biedt door middel van prachtige decors, film en virtual reality een tijdreis door het bruisende Brugge van de Gouden Eeuw. Op de toren van het museum heb je ook nog eens een geweldig panoramisch uitzicht over de stad.’

Historium Brugge, Markt 1

Uitwaaibos en wandelweide

‘Het is verrassend makkelijk om de stad te ontvluchten. Vlak bij Brugge ligt het Ryckevelde, een goeie uitwaaiplek en, zeker sinds de pandemie, een toevluchtsoord voor gezinnen, wandelaars en mensen met honden. Ook het kasteelbos van Domein Beisbroek is fijn en dichtbij, of de Assebroekse meersen, een laaggelegen, vochtig weidegebied, omringd door knotwilgen en populieren.’

Ryckevelde, Holleweg

Domein Beisbroek

Assebroekse meersen, Kerkdreef

Met de Lamme naar Damme

‘Vanuit Brugge vaart de boot de Lamme Goedzak over de rechte Damse Vaart naar Damme. Dat is een leuk stadje uit de 12de eeuw, met een authentieke middeleeuwse kern, een mooi stadhuis en overal tweedehands boekenwinkels. ’t Is niet ver, een kalm, groen tochtje.’

De Lamme Goedzak, vertrekt vanaf de Noorweegse Kaai 31