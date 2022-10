Dit is de beste manier om oud brood op te maken op een saaie herfstdag

Welsh rarebits. Beeld Oof Verschuren

En ineens was het herfst. Dit ging hand in hand met de sterfdag van de Britse koningin. De bladeren waaiden horizontaal voor onze ramen langs van de bomen en de Engelse Queen viel tezelfdertijd om. De kranten en televisie konden er geen genoeg van krijgen en ik zocht met dezelfde geestdrift naar mijn zachte truien, stoofpannen en troostvoer, want ik hou van herfst.

Het was Engelse koningin voor en Engelse koningin na op het nieuws. Toen ik kleiner was en haar zoon met Diana ging trouwen, woonde ik nog in Ierland. Ik kan me herinneren dat het huwelijk daar juist werd doodgezwegen. Wij wilden graag die bruiloft zien, maar hadden thuis geen tv. Nergens in onze buurt werd gekeken naar het Engelse koningshuis, dus weken we uit naar vrienden van mijn ouders een stad verderop. Met een hele bups kinderen staarden we met de gordijnen dicht stiekem naar de bruidsjurk op een klein zwart-wittoestelletje.

De Ieren moeten niks van de Britten hebben, maar ik rijd om de zoveel weken door het Verenigd Koninkrijk om met de boot het land aan de overkant te bereiken.

Mijn favoriete stuk van de reis door Engeland is Wales. Ineens wordt het land daar hoger en glooiender, nóg groener en spectaculairder, de mensen worden leuker en de taal volkomen onbegrijpelijk. Wie kan er nou een plaatsnaam uitspreken met vijftien medeklinkers op een rij? Wat ik wél kan uitspreken is: rarebit. Een verbastering van het woord rabbit, wat mij makkelijk lukt hardop te zeggen.

Een Welsh rarebit is een gerechtje dat vermoedelijk zo heet omdat het totaal geen konijn, noch een ander dier bevat, en de naam dus misleidend was (lees: voer voor arme mensen). Maar zeker weet niemand het meer, het gerechtje is ouder dan koning George III.

Ik vond een goed recept voor Welsh rarebits in het boek Completely Perfect van Felicity Cloake die voor The Guardian net zo lang recepten van andere kookboekauteurs test en combineert tot ze het perfecte recept heeft gevonden. Ik moest haar perfecte recept helaas toch een beetje tweaken, want wij hebben in Nederland geen mosterdpoeder en Lancashire kaas, maar god wat is dit toch verslavend lekker. Overigens is dit ook de beste manier om oud brood op te maken op een saaie herfstdag. Ineens schijnt dan de herfstzon op uw bord. God save the rarebit.

Welsh rarebits

voor 6-8 sneetjes 1 eetl. scherpe mosterd

90 ml stout of bruin bier

50 gram boter

1 eetl. maizena

350 gram Lancashire kaas (boteriger dan cheddar), geraspt – in overleg met de kaaswinkel gingen we voor de Nederlandse belegen Remeker, ook boteriger dan gewone belegen kaas en sowieso krankzinnig goed

flink versgemalen zwarte peper

drup worcestershiresaus, naar smaak

4 eidooiers

6-8 sneetjes brood

Meng de mosterd met de helft van de stout in een kleine steelpan. Roer de maizena door de andere helft van het bier. Breng de pan tegen de kook aan en laat de boter erin wegsmelten. Roer eerst de opgeloste maizena door het bier in de pan en dan de geraspte kaas tot het begint te smelten. Draai het vuur uit als de kaas is gesmolten en de saus glad en ingedikt. Breng de kaassaus op smaak met worcestershiresaus en peper en laat het iets afkoelen. Verwarm de grill voor op 180 graden – niet te hoog – en rooster het brood aan beide kanten krokant. Klop de eidooiers door het lauwwarme kaasmengsel tot het glad is en smeer het over de geroosterde boterhammen uit. Grill de rarebits tot de kaas borrelt en goudkleurig wordt. Dien direct op. Ze zijn ook lekker met ingemaakte zoetzure rode ui. Snijd daarvoor twee rode uien in dunne ringen en laat ze 30 minuten (of langer) in drie eetlepels rodewijnazijn en een snuf zout staan.

Opmaaktip

Kaassaus die over is, is heerlijk over een ovenschotel, met puree of pasta.