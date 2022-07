Dit gerechtje schreeuwt zomervakantie

Beeld Oof Verschuren

Toen de zomer bijna was aangebroken, kwamen de gasten. Ze wilden weleens zien waar wij zo hard voor aan het zwoegen zijn op dat groene eiland en verheugden zich op een leuk verblijf.

We maakten de bedden op. Plukten verse bloemen voor het vaasje in het raam, zogen de kamers schoon en streken onze haren glad. We legden de visite uit dat ze echt goed zaten als ze over die hobbelige weg de berg opstegen: ja, dat was ons pad. Stoppen bij de verbouwing, waar de mannen aan de oude schuren aan het werk waren. Aan de zijkant van de weg parkeren graag, dan kon iedereen erlangs. Ja, er wonen meer mensen op dit onbegaanbare pad, ja gek, toch is het zo. Je went aan zo’n weg hoor.

We wandelden met het bezoek door de tuin. Dit was eindelijk vrijgemaakt en dit, en nu kun je hier doorkijken, dat kon vorig jaar nog niet. ‘Goh!, goh!’, zei het bezoek en vleide zich op het terras neer.

We staken fikkies aan, kookten lekker simpel zomereten, en gaven de visite lange prikvorken om marshmallows boven het vuur te roosteren terwijl wij ze nog een glaasje van dit of dat bijschonken. Het was gezellig. We maakten mooie wandeltochten langs zee, over de kliffen, door bergpassen en we zwaaiden het bezoek weer uit. We wasten razendsnel de lakens. Raceten naar de boerenmarkt voor nieuwe proviand en gingen in de herhaling. U kunt nu weer boven aan dit stukje beginnen.

Maar nu is iedereen weg en gooien we zelf de pootjes omhoog, het is zomervakantie: zelfs bij de krant. Ik zie u in augustus op deze plek weer terug. De hele zomer blijf ik u nog wel bestoken met makkelijk zomervoer in de vakantiekrant, maar dit gerechtje gooi ik nog even hier over de schutting, het schreeuwt namelijk keihard: zomervakantie! Het is precies wat u wilt eten op een warme zomeravond. Wij aten er een graansalade bij van parelgort en lauwwarme witte boontjes met olijfolie, knof en veel oregano. Maar een gebakken visje zou ook goed kunnen.

Geblakerde broccoli, rokerige romesco, zoetzure rozijnen en krokante kappers

voor de zoetzure rozijnen 75 g sultana’s 75 ml appelazijn ca. 40 g suiker, of naar smaak wuif chiliflakes voor de rokige romescosaus 75 g gerookte amandelen 3 rode paprika’s 2 tenen knoflook, niet gepeld 4 eetl. milde olijfolie ½ theel. gerookte paprikapoeder ½ theel. gemalen komijn 2 eetl. rodewijnazijn snuf cayenne of tabasco naar smaak en verder 2 stronken broccoli, in rozen 3 eetl. kappertjes 3 eetl. olijfolie rasp van 1 citroen

Doe alle ingrediënten voor de rozijnen in een steelpannetje. Breng aan de kook, roer tot de suiker is opgelost, draai het vuur uit en laat 1 uur staan om te wellen.

Week de gerookte amandelen in een kommetje water. Verwarm de barbecue of grill voor op 200 graden Celsius. Leg de paprika’s met de knoflook op een barbecuerooster of bakplaat en rooster ze tot ze blakeren, keer alles regelmatig met een tang. Verwijder de tenen knoflook als ze zacht zijn en leg opzij. Til de geblakerde, gare paprika’s in een kom en sluit af met een bord. Laat 30 minuten stomen en afkoelen. Wrijf dan de schillen eraf, scheur ze in stukken en verwijder de zaden en de kronen.

Doe ze in de beker van een blender, voeg de voorgeweekte amandelen (zonder weekwater) toe, gerookt paprikapoeder, komijn, de wijnazijn en de olijfolie. Draai tot een gladde saus. Proef op zout, breng op smaak met cayenne en eventueel extra azijn of olie (zuur of romigheid).

Verhit een grillpan, een hete plaat op de barbecue of verhit de grill op 200 graden Celsius. Snij de broccoli in rozen en hussel ze in een kom met olijfolie zodat ze geheel zijn bedekt. Rooster ze in een minuut of 12-15 tot ze mooi blakeren: laat ze lang op de grill of bakplaat liggen voor u ze keert.

Verhit een paar eetlepels olijfolie in een kleine koekenpan en frituur de kappertjes fluks tot ze helemaal krokant zijn, laat ze uitlekken op keukenpapier.

Smeer de romesco uit over een wijd bord, verdeel de broccoli, de zoetzure rozijnen en krokante kappers erover, rasp er citroen overheen en dien gelijk op.

Opmaaktip:

Overgebleven romescosaus kunt u verdunnen met wat extra azijn en olie en als dressing geven op een salade met veel bonen (groene of witte), tomaten en ansjovis bijvoorbeeld.