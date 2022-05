Vanaf links: Paul Smith, Giorgio Armani, Prada, Etro, Burberry Beeld Imaxtree

Wat gaan we dragen als het aan de ontwerpers ligt?

Deze zomer mogen niet alleen de handen uit de mouwen, maar ook de armen. Mouwloos is nogal een dingetje bij de heren, er ging geen show voorbij of er kwamen sweaters, hoodies, jassen, shirts, truien of zelfs trenchcoats zonder mouwen voorbij. Lekker luchtig, dat om te beginnen, en ideaal voor wie zijn zorgvuldig gekweekte spierballen aan de wereld wil tonen. Of juist zijn jongensachtige bicepsloosheid, zoals de slungelige modellen van Saint Laurent blasé deden.

Hoe gaan wij ze dragen?

Hoe je ’m ook noemt: tanktop, gilet of op z’n Engels vest, onze mouwloze vriend toont deze zomer zijn grandioze veelzijdigheid. Zo heeft hij een nette kant, in de vorm van colberts zonder mouwen of mouwloze overhemden met de knoopjes keurig dicht. Die sleeveless shirts zijn overigens nog nauwelijks te koop, maar prima zelf te maken door van een afgedragen kantoorhemd de mouwen af te knippen. Wie al een spencer in de kast heeft kan die nu dragen als trui, eventueel met een tanktop eronder tegen het kriebelen.

Een bekend mens

Blote armen zijn al eeuwen in de mode. Bij de oude Romeinen en de middeleeuwers werden mouwloze wambuizen gedragen onder de gevechtsuitrusting. De simpele katoenen tanktop heeft de afgelopen eeuw zijn sporen verdiend in streetwear en sportkleding waarin knappe gozers (zoals Brad Pitt) hun patente ledematen konden flashen. Ondertussen werd het gruizige T-shirt zonder mouwen een hit onder punkers, hardrockers en andere lawaaimakers, zoals de legendarisch elastische Mick Jagger, onbetwiste koning der tanktopdragers.

Waar kopen we dat?

Mouwloze katoenen sweater met V-hals van Closed, € 180

Losgebreide gele katoenen top van Gimaguas via Luisaviaroma, € 52

Denim gilet met plooien en steekzakken van Zara, € 50

Mouwloze trui ‘Odell’ van Samsøe & Samsøe, € 119