Deze winter houden we ons warm met heerlijk pluizig nepbont

Het icoon

Kanye West Beeld Getty Images

Terwijl steeds meer modemerken bont hebben afgezworen, gooide Kanye West – het enfant terrible dat zelf onlangs door Balenciaga, Adidas en Gap werd uitgezwaaid – in Cold nog maar eens de megalomane kont tegen de krib: ‘Tell Peta my mink is dragging on the floor.’ (Zeg maar tegen de dierenactivisten dat mijn nertsen over de vloer slepen). Zijn jas op bijgaande foto is trouwens van konijnenbont.

De mens droeg bont om zich warm te houden en/of om zijn sociale status te benadrukken. De indruk bestaat dat de rapper, die zich tegenwoordig Ye noemt, net iets meer met de tweede categorie heeft. De hermelijnen kroningsmantel van Willem-Alexander zou hem als gegoten zitten.

De sterveling

Koen Kardashian Beeld ANP / Patrick Harderwijk

De combinatie van spijkerbroek en hoodie met een bontjas, dat zie je zelden, zeker niet in de roze uitvoering die realityster Koen Kardashian hier nonchalant van de schouders laat glijden. Maar het past bij de eclectische evolutie waarin work wear, sportkleding en high fashion in de blender worden gemikt. Kanye West heeft zijn eigen merk Yeezy min of meer gebouwd op die premisse.

Koen Kardashian (echte naam: Koen van Dijk) hebben we ook weleens gezien in een jas die een verleden als wasbeer heeft gekend, reden waarom hij door Bont voor Dieren al meerdere malen is genomineerd voor de jaarlijkse Dom Bontje-award.

De roze mantel van de realityster die deze zaterdag 30 wordt, oogt als een kleurrijke nepperd, zoals tegenwoordig de meeste bontjes van synthetische vezels zijn gemaakt. Er zijn ook veganistische bontjassen, maar dat is feitelijk gewoon hetzelfde, alleen slimmer in de markt gezet.

Op de catwalk

Vanaf links: Ami, Hermès, Jil Sander, Loewe, Prada Beeld Imaxtree

Steeds meer modehuizen laten weten geen echt bont meer te gebruiken – uit dierenliefde en/of angst voor reputatieschade. Daardoor komt het fopbont steeds vaker in beeld. Op de catwalks zagen we jassen, mantels en jacks die stevig behaard waren en afkomstig leken van zwarte beren (Ami), ijsberen (Loewe) of Koekiemonsters (Dries Van Noten). Een andere, misschien nog wel hardnekkiger trend was die van de repen namaakvacht op vrij onverwachte plekken. Prada bedekte er zomen en mouwen mee, Jil Sander het voorpand en Hermès, ietsje minder spectaculair, voering en kraag. Al met al een bont gezelschap.

Huiswerk

* Kanye draagt zijn nerts over het plavuis, maar dat is sterk af te raden. Laat je nepbontjas net onder de knie eindigen, of kies een van de korte ‘bomberbontjes’ die nu zo populair zijn.

* Tenzij je pelsjager bent, is óók nog een nepberenmuts misschien iets te veel van het goede.

* Een lammycoat met shearling lijkt misschien geen bont, maar is het wel. Shearling is de huid én de wol van een lammetje, dus ja, zielig.