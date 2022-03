Deze sherry is het waard om te leren waarderen

Vergeet alle gegiechel over ‘huisvrouwen’, koningin Juliana en sherrydiëten, Onno Kleyn leert u sherry van goede kwaliteit kennen.

Sherry is fantastisch, maar je moet het leren waarderen. Zo, daarmee is eigenlijk alles gezegd. Vergeet alle gegiechel over ‘huisvrouwen’, koningin Juliana en sherrydiëten. Dat was in de jaren zestig en er werd toen vooral heel veel zoete rommelsherry gedronken – als het al sherry was en niet een goedkope imitatie. Echte sherry, goede sherry, komt niet van het onderste schap in een supermarkt, maar van een wijnwinkel. Maar ook die echte kwaliteit moet je leren kennen.

De fino van vandaag is knetterdroog en roept bij de eerste slok misschien associaties op met het lappen van ramen. Er zitten namelijk wat ‘hogere alcoholen’ in. Daar moet je voorbij. Doorheen. Geef hem tijd, geef uzelf tijd. En zet er wat naast, schapenkaas, olijven en vooral Spaanse ham die je ook weer niet bij de supermarkt koopt. Jamón serrano of beter nog ibérico is de ideale begeleider, maar dan wel op kamertemperatuur, een beetje zwetend. De fino moet nu juist koel zijn. Proef, ruik de noten en het gedroogde fruit, de koffie zelfs. Elke reis begint met een eerste stap.

Valdespino Inocente Beeld -