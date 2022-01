Deze plekken in zijn Brussel mag u volgens Rutger Hoedemaekers niet missen

Beeld Joost Stokhof

Rutger Hoedemaekers (45) is producer en componist. Hij componeert veel filmmuziek, onder andere voor de IJslandse serie Trapped en voor de film The Princess, over prinses Diana, die net uit is. Sinds 2020 woont Rutger Hoedemaekers met zijn Franse vriendin in Brussel. ‘We hebben lang in Berlijn gewoond en wilden graag naar een andere Europese stad’, zegt hij. ‘België is voor ons het land tussen onze geboortelanden, waar Frans én Nederlands wordt gesproken. Brussel eist minder aandacht op dan Berlijn of Londen en wordt daarom makkelijk onderschat. Maar het is een fijne, zeer internationale stad, zoveel talen en culturen en nationaliteiten hier. Wat mij meteen opviel is dat Brusselaars erg flexibel zijn. België is best een chaotisch land, dingen werken soms niet. Maar daar worden de mensen hier niet heel boos of chagrijnig van, ze reageren er vrij rustig op, of met een grapje. Brussel heeft iets surrealistisch.’

Park met bomen en taal

Rutger Hoedemaekers: ‘We kwamen twee jaar geleden naar Brussel, aan het begin van de eerste lockdown. Dat was een wat vertraagde kennismaking met de stad. Met mijn vindingrijke lerares Frans sprak (en spreek) ik altijd af in het Tenboschpark om zittend op een bankje een uur lang Franse conversatie te oefenen. Het Tenboschpark is klein en romantisch, met heuveltjes, kronkelende paadjes, een zandbak en een petanquebaan. Het is aan het begin van de 20ste eeuw door een boomdeskundige aangelegd en er staan blijkbaar ook allemaal zeldzame bomen.’

Tenboschpark, ingang op de hoek van de Lariksenstraat en de Hector Denisstraat

Biodynamische wijnen

‘Tortue zit niet ver van ons appartement, in de wijk Ukkel, op een hoek in een rustige woonwijk. Het is een piepkleine wijnwinkel/wijnbar, een zaakje met kleurige tegels, volgestouwd met flessen. We hebben hier al vaak op het gezellige terras buiten wijn gedronken. Binnen zitten kan ook, met een glas en een hapje. De winkel staat bekend om het grote aanbod van biologische en biodynamische natuurwijnen. Ik kan wel zeggen dat Tortue inmiddels ons stamcafé is geworden.’

Tortue, Edith Cavellstraat 34

De beste bistro

‘En deze bistro met de donkergroene muren binnen en buiten is een favoriet restaurant geworden in de tijd dat we hier wonen. Bij Madame hebben we regelmatig eten afgehaald. Het is een klein restaurant met een lekker bord eten, alles lokaal en vers, maar met weinig pretenties en niet te ingewikkeld. Ze serveren ook prima wijn, hebben aardige bediening en rekenen een goeie prijs. Meer lof kan bijna niet.’

Bistro Madame, Veydstraat 41

Rolschaatsbaan werd galerie

‘La Patinoire Royale is absoluut mijn redding geweest tijdens de eerste lockdown. Het witte gebouw uit 1877 was, bijzonder genoeg, de eerste indoorrolschaatsbaan ter wereld. Er heeft volgens mij van alles in gezeten, het was een tijdje een Bugatti-garage en is zelfs even een wapenopslag geweest. Maar nu is de enorme hal heel mooi omgebouwd tot een ruime galerie. En galeries mochten gelukkig openblijven, dus daar ben ik heel wat keren wezen kijken. La Patinoire Royale heeft interessante, wisselende tentoonstellingen met vaak grote kunstwerken, die niet in kleinere galeries passen.’

La Patinoire Royale-Galerie Valérie Bach, Veydstraat 15

Vinyldoolhof

‘De beste platenzaak waar ik ooit ben geweest. Balades Sonores is een satelliet van de gelijknamige winkel in Parijs. Ik vind dat Balades een inspirerende collectie heeft, jazz, avant-garde, indie, alleen vinyl. Het lijkt klein, maar zodra je binnen bent, loop je kruip-door-sluip-door van kamer naar kamer, het lijkt wel een doolhof zonder einde. En de classificatie van de muziekgenres is op een zeer grappige manier verwoord op de kaartjes in de schappen.’

Balades Sonores Bruxelles, Sint-Gisleinsstraat 55

Studio in een oude houtfabriek

‘DADA Studios is een prachtige opnamestudio in een oude houtfabriek in de wijk Schaarbeek in het noorden van de stad, een goedbewaard geheim. Hier heb ik muziek opgenomen met violist/harpist Margaret Hermant van Echo Collective, een ensemble waarmee ik af en toe samenwerk. Ik zou eigenlijk met Echo Collective een concert van mijn solowerk hebben gespeeld in Hasselt begin december, maar omdat alle concerten werden opgeschort, moesten we het doen met opnamesessies zoals die in DADA. Gelukkig kon dat tenminste nog.’

DADA Studios, François Bossaertsstraat 101

Bar voor audiodieren

‘In onze wijk heb ik L’Altitude ontdekt, een gloednieuwe listening bar. Dat is een bar naar Japans concept, waar altijd een dj draait, de geluidsinstallatie per definitie geweldig is en je niet hoeft te praten, maar ook alleen mag luisteren. L’Altitude heeft een goede akoestiek, inderdaad een uitstekende hifi-installatie en bovendien een grote collectie vinyl. Het is trouwens ook een fijn restaurant met uitgebreide wijnkaart.’

L’Altitude, Molièrelaan 2

Cultuur in Hasselt

‘Technisch gezien ligt Cultuurcentrum Hasselt natuurlijk niet in Brussel en veel dichter bij Maastricht. Maar België werd door de lockdown ineens een stuk kleiner en dit cultuurcentrum werd deel van mijn beperkte wereld. Omdat alle concerten waren afgezegd, besloten de lieve mensen van Cultuurcentrum Hasselt om componisten uit te nodigen iets te ontwikkelen voor hun 360-graden ‘immersive’ geluidssysteem. Daardoor heb ik in november drie dagen lang mogen improviseren in de kleine zaal, wat hopelijk gaat leiden tot een daadwerkelijke uitvoering met publiek in 2022. Dus ik zie het als een belangrijk deel van mijn nog korte tijd in Brussel. Het is me erg opgevallen in Brussel hoe kunstenaars en muzikanten hier na draconische bezuinigingen en tijdens de pandemie, tegen de verdrukking in, toch allerlei manieren zochten om dingen te kunnen maken en spelen.’

Cultuurcentrum Hasselt, Kunstlaan 5, Hasselt