Deze pinot gris uit de Elzas drinkt u bij voorkeur bij dingen in roomsaus

Voor het eerst in jaren waren we weer eens in de Elzas. Of Alsace, zoals het promotiebureau voor Elzasser wijnen wil dat we schrijven, bang dat we de streek voor Duits verslijten. Nu is dat vineus allang geen nadeel meer, maar goed.

Schuin onder het sprookjeskasteel Haut-Koenigsbourg, dat begin 20ste eeuw in opdracht van keizer Wilhelm II op een middeleeuwse ruïne werd gerenoveerd, toen het gebied inderdaad weer even Duits was, bewerken de mensen van wijnhuis Fernand Engel hun gaarden. Fijne rieslings, pinot blancs en de rest. Nu echter aandacht voor de pinot gris. Een bijzondere druif. In Noord-Italië maken ze er een frisse wijn van; in de Elzas is het resultaat juist vol en wat de kenners ‘vettig’ noemen, wat betekent dat hij juist aan de niet zo zure kant van het wijnspectrum zit en vaak een mini-zoetje heeft. Daartoe moet hij goed rijp worden en dat is zeker tegenwoordig geen probleem. De pinot gris réserve 2020 die ik proefde was vol en bijna droog en deed denken aan boter, kweepeer en zelfs wat walnoot en gedroogde vijgen. Verrukkelijk bij dingen in roomsaus.

Pinot gris réserve van wijnhuis Fernand Engel.