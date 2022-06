Deze natuurwijn uit Zuid-Piemonte is zowaar de investering waard

Dat hij zomaar een sulfietarme Gavi in de armen zou sluiten, zag Onno Kleyn niet aankomen.

Zou het dan toch? Ik proefde en koos, vroeg een flessenfoto op en noteerde de wijn van vandaag in mijn balboekje. Pas vele weken later, toen dit stukje geschreven moest worden, keek ik naar de antecedenten van de uitverkoren wijn. Biologisch, check. Biodynamisch, aha. Vegan, goed, dat vinden sommige lezers fijn, zij het dat de lui van Castello di Tassarolo paarden gebruiken voor het werk in de wijngaard. En toen ‘zonder toevoeging van sulfieten’. Natuurwijn! Zonder het op de fles te vermelden! Of ik keek destijds niet goed, alla.

Nu heb ik helemaal niets tegen een wolkje sulfiet. Het voorkomt rampen in wijn, waarvan helaas te vaak akte als ik iets in een hip restaurant krijg ingeschonken. Dus dat ik zomaar een sulfietarme Gavi in de armen zou sluiten, was een verrassing. De wijn uit Zuid-Piemonte was dikwijls een beetje nietszeggend, leuk voor op het Ligurische strand, aardig bij een fritto misto di mare en basta. Deze echter heeft aroma en bite, is bijna bloemig en barst van het enthousiasme. Fris en geurig, geconcentreerd en eh, nee, niet goedkoop. Maar zeker de investering waard.

Castello di Tassarolo Gavi ‘Spinola’ 2021 Wijnhandels, o.m. perfectewijn.nl, circa € 17,50 Prijs/kwaliteit 8+