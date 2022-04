Deze koekjes van Yvette van Boven graaien fantastisch weg bij het lezen

Beeld Oof Verschuren

De Boekenweek stond voor de deur. Voor mij een bijzonder feestelijke tijd. Als kind werd ik al dolgraag met boeken doodgegooid. Ik had ongeveer vanaf mijn geboorte een lidmaatschap op de bibliotheek. Samen met mijn moeder wandelde ik naar beneden naar het dorp, waar tegenover de grote supermarkt de bieb gevestigd was in een groot, voornaam gebouw. Het had een imposante deur met een ovaal raam erboven, het voelde meteen statig om er binnen te stappen en al die planken vol verhalen te zien staan. Verhalen die ik nog niet kende, maar dat hoefde niet lang meer te duren. Het was een geruststelling dat er wekelijks nog zo veel op me lag te wachten.

Steeds ruilde ik mijn uitgelezen stapel in voor een nieuwe: ik stopte ze diep in mijn rugtas. Mijn tante werkte bij de kinderboekenbibliotheek. In schoolvakanties kwam ik bij haar logeren. Naast mijn bed had ze steevast een enorme stapel boeken klaargezet. Ik mocht dan een hele vakantie lang lezen. Welk boek ik maar wilde, iets waar ik me enorm op verheugde. Met mijn vingers gleed ik langs de vele boeken in haar kast: dat boek had ik gelezen, en die. Maar deze moest ik nog en deze nieuwe had ze ook al! Voor mijn verjaardag kreeg ik steevast een boek van haar. Het was direct mijn lievelingsboek van dat jaar. Bij elk levensjaar hoorde een boek, ik kan ze nog zo opnoemen. En bij elke (Kinder)Boekenweek hoorde ook een nieuwe.

Dus deze Boekenweek kreeg ik weer diezelfde jeuk, hij is vergelijkbaar met die van de lente, diezelfde spanning over zo veel verhalen die ik nog niet ken.

Tijdens deze Boekenweek werkte ik aan een eigen boek en tijdens de bezoeken aan mijn uitgeverij hoorde ik dat u, de lezer, juist steeds minder boeken leest. Wonderlijk, want zeker in deze vrij sombere tijd is verdwijnen in een boek het fijnste wat er is. Er zijn zo veel mooie verhalen die wél vrolijk stemmen, wél hoopgevend zijn, een boek is de veilige plek waar u helemaal zelf naar kunt afreizen. Juist nu!

Met mijn vingers gleed ik langs de ruggen van de boeken in mijn kast. Ik stopte bij mijn oudste kookboek. Een boek dat ik als kind had verslonden. Look I Can Cook heet het. Ik trok hem uit de kast en sloeg ’m open op een pagina vol vlekken. Daar stond een receptje voor koekjes die ik zo vaak had gemaakt. Ik besloot ze voor u te bakken, met lentebloemen erin, om het verheugen extra aan te zetten, want ze graaien fantastisch weg bij het lezen.

Boterige semolina-lenteshortbread

225 gram boter 100 gram fijne kristalsuiker, plus 2 eetl. extra 225 gram zelfrijzend bakmeel 100 gram semolina snuf zeezout uitsteekring van 6 cm doorsnede handvol eetbare bloemen: fruitbloesem, paardenbloemen, hondsdraf, kamperfoelie, madelief, vlierbloesem, klaverbloemen, dovenetel, viooltjes, rozenblaadjes, fluitenkruid etc.

Verwarm de oven voor op 160 graden. Bekleed een bakplaat met bakpapier.

Klop in een kom de boter met de suiker romig en licht. Roer de bloem, semolina en een snufje zout erdoor. Niet lang kloppen, het moet nét goed vermengd zijn. Kneed het op een met bloem bestoven aanrecht nog een aantal keer goed door tot het een homogene deegbal wordt. Pak het in folie en laat het 30 minuten rusten.

Rol het deeg tussen twee vellen bakpapier uit tot een plak van maximaal 8 millimeter dik. Verdeel de bloemen erover en druk ze op gelijke afstanden (u gaat ze zo uitsteken tot koekjes) zacht in het deeg. Steek met een uitsteekvorm de koekjes uit. Druk wat over is bij elkaar en rol opnieuw uit om uit te steken. Ga door tot alles op is. Leg ze met een spatel of kaasschaaf iets uit elkaar op de bakplaat, bestrooi de koekjes met nog een piepwuif suiker.

Bak ze in ongeveer 25-30 minuten nét lichtbruin. Laat ze op een rooster afkoelen tot gebruik.

Opmaakrecept

Als u ze nog niet opgegeten heeft, sla dan een nieuw boek open, zet opnieuw thee en maak ze op. Bewaar ze tijdens het slapen tussendoor in een luchtdichte doos.