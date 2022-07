Deze journalist was een e-bikehater, tot ze er een ging uitproberen

Enith Vlooswijk Beeld Erik Smits

Er zijn drie streepjes. Het eerste streepje op mijn fietsbeeldscherm staat voor een extra duwtje in de rug tot 15 kilometer per uur, het tweede is goed voor 20 kilometer per uur en bij het derde streepje levert de elektromotor van mijn fiets genoeg energie om met minimale inspanning 25 kilometer per uur te rijden.

‘Heeft u ervaring met elektrisch fietsen?’, vraagt het meisje van verhuurbedrijf Swapfiets. Dat heb ik niet, want elektrische fietsen zijn voor watjes, zeg ik altijd tegen iedereen die het maar wil horen. Als ik stampend op mijn pedalen de fietsbrug naar mijn nieuwbouweiland op zwoeg, flitsen de e-bikers me altijd fluitend voorbij. Het liefst zou ik het meisje toebijten: ‘Elektrische fietsen zijn voor mensen die de boel graag flessen en zo iemand ben ik niet.’ Maar ja, zou het niet ontzettend leuk zijn om een reportage-element toe te voegen aan je artikel over de klimaat- en gezondheidseffecten van e-bikes?, had mijn opdrachtgever retorisch gevraagd. ‘Dan neem je zelf de proef op de som.’ En dus rijd ik een paar dagen later naar huis op een elektrische Swapfiets, een zwarte tank op twee wielen, waarvan de voorste een blauwe band heeft.

Vier weken lang test ik mijn e-bike en kijk ik wat dit doet met mijn gedrag. Gaat mijn conditie achteruit? Maar allereerst wil ik weten hoe klimaatvriendelijk mijn tijdelijke e-bike is.

Hoe minder strepen er op mijn dashboard staan, des te meer kilometers ik kan rijden voordat mijn accu leeg is. Wil ik moeiteloos 25 kilometer per uur gaan, dan houdt mijn accu dat krap 80 kilometer lang vol. Fietsbekrachtiging voor 20 kilometer per uur brengt me 110 kilometer ver en kies ik voor een slakkengang van 15 kilometer per uur, dan hoef ik de accu pas na 160 kilometer weer op te laden. Dit zijn uiteraard schattingen, want als je tegen de wind in fietst, bergachtig gebied trotseert, of als het erg koud is, liggen die cijfers wat anders. Vast staat in elk geval dat wie, zoals ik, klimaatvriendelijk wil rijden en een goede conditie heeft, kiest voor de laatste optie. Maar hoe klimaatvriendelijk ben ik dan precies?

Uitstoot

In het dwarsframe van mijn fiets hangt een accu die 504 Wh levert. Ter vergelijking: een gemiddelde wasdroger verbruikt in drie droogbeurten ongeveer net zoveel energie als het kost om mijn accu leeg te trappen. Helaas heb ik geen zonnepanelen op mijn huurhuis liggen, dus door de accu op te laden stoot ik altijd CO 2 uit. Volgens onderzoeksbureau CE Delft bedraagt de gemiddelde CO 2 -emissie van grijze stroom ongeveer 0,55 gram per Wh. Om mijn accu helemaal op te laden, veroorzaak ik dus een emissie van ruim 277 gram koolstofdioxide. Als ik mijn Swapfiets op de zuinigste stand zet, stoot ik ongeveer 1,7 gram CO 2 per kilometer uit, puur kijkend naar mijn elektriciteitsverbruik. Ga ik voor de snelste stand, dan is dat twee keer zoveel, maar nog lang niet zoveel als een benzineauto. Die stoot volgens Milieu Centraal per kilometer 204 gram CO 2 uit, bijna zeventig keer zoveel. Een elektrische auto zorgt voor 85 gram CO 2 -uitstoot en de bus 103 gram.

Bij al die getallen zijn talrijke mitsen en maren te zetten – rijden in een volle bus zorgt bijvoorbeeld voor minder uitstoot per persoon dan in een lege bus, en binnen de bebouwde kom verbruik je, door veelvuldig remmen en optrekken, meer benzine dan daarbuiten. Bovendien zorgt ook de productie en recycling van vervoermiddelen voor CO 2 -uitstoot. Volgens een Engelse studie uit dit voorjaar gaat het bij elektrische fietsen om een aandeel van 54 procent van de totale uitstoot.

Hoe dan ook ben ik met een elektrische fiets echt wel klimaatbewust bezig, als ik daarvoor mijn benzineslurpende Skoda op de parkeerplaats laat staan althans. Volgens een Europees onderzoek is dit het geval bij een op de vier e-bikers. Helaas vervang ik er zelf meestal mijn piepende, uitstootloze Gazelle mee. Ai.

Daar komt nog bij dat ik helemaal niet hou van een slakkengang. Vanaf het moment dat ik op mijn e-bike door het centrum slinger en met de snelheidsknopjes ga spelen, snap ik dat één streepje geen optie is en twee evenmin. 25 kilometer per uur voelt als het minimum, de rest is zoutloos.

Ik woon in de wijk IJburg, een zandbult met nieuwbouwwoningen op ongeveer een halfuur fietsen van het Amsterdamse centrum. Om het eiland te verlaten, fiets ik altijd over de vrij steile Nesciobrug. In het uur nadat ik mijn e-bike heb opgehaald, mopper ik binnensmonds over het enorme gewicht van de fiets en bovenal over de snelheidsbegrenzing. Die maakt het zwaar om sneller te fietsen dan 27 kilometer per uur, terwijl dat wel is wat ik, eenmaal racend langs de kade, graag zou willen. Pas op de Nesciobrug verstomt mijn gemopper. Ik zet mijn versnelling wat tandjes lager om energie te besparen en daar ga ik, de boel schaamteloos flessend, met een snelheid van 22 kilometer per uur het kanaal over. Ik ben helemaal om.

Conditie

Nou ja, nog niet helemáál. Want wat doet dit eigenlijk met mijn conditie? Als ik met mijn e-bike dezelfde afstanden afleg en dezelfde bruggen beklim als normaal, maar dan met aanzienlijk minder inspanning, holt mijn conditie natuurlijk met sprongen achteruit. Op het eerste gezicht is dat inderdaad zo. Volgens Evert Verhagen, hoogleraar sport, bewegen en gezondheid aan Amsterdam UMC, hoeven e-bikers gemiddeld zo’n 20 procent minder energie te gebruiken dan gewone fietsers. De hoogleraar waarschuwt wel meteen dit percentage met een korrel zout te nemen: metingen op dit vlak vinden vaak plaats op rolbanken in laboratoria onder gecontroleerde omstandigheden. In het werkelijke leven variëren die omstandigheden – het soort fiets, het gedrag van de fietser, de omgeving – nogal.

Op de woensdag dat ik twee keer op en neer moet racen naar het ziekenhuis, omdat ik per ongeluk thuis iets had laten liggen, ervaar ik niettemin ook zelf dat 26 kilometer haastig fietsen met drie streepjes niet, zoals normaal, vermoeiend is, maar een makkie. Zeker als ik me inhoud en niet tegen de snelheidsbegrenzer in trap.

Het aantal mensen dat kiest voor dit gemak, neemt razendsnel toe. Sinds 2015 verdubbelde het aantal e-bikers bijna tot 2,9 miljoen en volgens vervoersorganisatie Bovag-Rai verkopen Nederlandse fietsenwinkels inmiddels bijna twee keer zoveel e-bikes als gewone fietsen. In de fietsenrekken voor mijn supermarkt zijn acht van de dertien fietsen elektrisch, zelfs voor de basisschool van mijn dochter zie ik elektrische fietsen staan in kinderformaat. Worden we met z’n allen zo niet moddervet?

Dat lijkt gelukkig nogal mee te vallen. Allerlei onderzoeken laten juist zien dat de toegenomen populariteit van e-bikes ons in het algemeen juist méér aan het bewegen heeft gezet. Volgens een grootschalig Europees onderzoek uit 2019, waarbij meer dan tienduizend mensen vragenlijsten invulden over hun rijgedrag, fietsen e-bikegebruikers wekelijks ongeveer evenveel minuten als ‘gewone’ fietsers, maar fietsen ze in dezelfde tijd gemiddeld ook bijna twee keer zo ver. E-bikers die voorheen met de auto of het openbaar vervoer reisden, bewegen niet alleen meer om hun gebruikelijke bestemmingen te bereiken, maar lijken ook gemotiveerd om nog wat extra kilometers af te leggen voor de lol.

‘Er zijn heel veel mensen die voorheen niet veel fietsten, maar die nu grotere afstanden afleggen’, zegt ook Verhagen. ‘De maatschappelijke gezondheidswinst zit hem dus niet in mensen die toch al actief waren, maar in mensen die normaal niet zoveel bewegen. E-bikes maken voor hen de drempel om te bewegen veel lager.’

Kinderen

Zeker ouderen blijven dankzij de elektrische fiets langer in staat om voor een boodschap of hun plezier een ritje te maken, maar gaat die gezondheidswinst ook op voor kinderen?

Met name onder tieners zijn e-bikes volgens de Fietsersbond steeds populairder. Mijn eigen puberzonen vinden fietsen saai en stom, maar mijn e-bike is verdraaid interessant: hoe minder moeite ze hoeven te doen om op school te komen, hoe beter. De hoogleraar is net zo sceptisch als ik. ‘Alles wat kinderen minder actief maakt, is wat mij betreft foute boel.’ Pauline van den Berg, universitair docent aan de Technische Universiteit Eindhoven, denkt dat de e-bike wel een uitkomst is voor kinderen die ver van school wonen en vroeger zouden hebben gespaard voor een scooter – ook niet bepaald goed voor de conditie. Beide wetenschappers wijzen daarnaast op nog een ander aspect van onze gezondheid, namelijk ons geestelijk welbevinden. Ook daarop kan de e-bike een positieve invloed hebben. ‘Met de e-bike gaan mensen makkelijker de stad uit, de natuur in’, zegt Verhagen. ‘De mentale gezondheidswinst die dat bezorgt, compenseert zeker het eventuele verlies aan fysieke belasting.’ Van den Berg voegt toe: ‘In de auto ben je veel geïsoleerder, wandelend of op de fiets maak je makkelijker een praatje. Dat draagt bij aan de sociale contacten in de buurt.’

In de derde week van mijn elektrische fietsavontuur ben ik zo hard naar het appartement van mijn vriend gefietst, dat mijn jurk van het zweet tegen mijn rug kleeft. Ik krijg te horen dat ik stink. Geen wonder, want ik vind het nog altijd moeilijk om niet tegen de snelheidsbegrenzing in te trappen, met alle inspanning van dien. ‘En, vind je het wat?’, vragen vrienden regelmatig over mijn Swapfiets. ‘Mwuh’, antwoord ik dan, ‘ik ben blij als hij niet meer in mijn gang staat. Tot 25 kilometer per uur is het lekker, maar ik vind die snelheidsbegrenzing veel te irritant.’ Tot de Volkskrant-fotograaf naar IJburg komt om een foto te maken van mij op mijn fiets en me dezelfde vraag stelt. ‘Och, die snelheidsbegrenzing’, reageert hij met een knipoog op mijn antwoord, ‘er zijn wel trucjes om daar vanaf te komen.’

Nou, vooruit dan maar. Wie weet. Ooit.