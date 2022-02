Deze haha-SUV is niet de vlotste en ook niet de veiligste, maar wel de goedkoopste

Dacia Spring Beeld Dacia

‘De Dacia Spring onderscheidt zich met een unieke SUV-stijl in combinatie met een volledig elektrische aandrijving’, zo ontvlucht het persbericht van de autofabrikant nog net de mededeling dat de nieuwste Dacia een SUV is.

Een SUV? Wat is dat ook alweer? In 2005 verschenen ook in de Volkskrant – júíst in de Volkskrant zult u zeggen – de eerste meldingen van deze autosoort die nogal boven de rest uitstak. De sports utility vehicle werd al snel de ‘PC Hoofttractor’ genoemd, omdat de auto nu eenmaal niet voor iedereen bleek weggelegd. Een SUV is groot, onveiliger voor voetgangers en nogal een brandstofslurper, lazen we ruim vijftien jaar geleden. Toen nog maar 4,5 procent van het wagenpark uit dit autotype bestond, poogde de gemeente Nijmegen (juist de gemeente Nijmegen, zegt u terecht) de auto voortaan te weren.

De rest is geschiedenis, want inmiddels rijden er volgens de Bovag 1,15 miljoen SUV’s rond en maken ze daarmee bijna 13 procent van het wagenpark uit. Nou kunnen ze Blik veel wijsmaken, maar dat Dacia Spring geen SUV is, ziet iedereen die weleens heeft geprobeerd om op het dak van een Range Ranger Discovery te kijken.

Een kleintje

Dacia Spring Beeld Dacia

Goed, in het vocabulaire van Blik, dat slechts ‘kleintjes’, ‘fatsoenlijke auto’s’ en ‘grote bakken’ van elkaar onderscheidt, is dit dus gewoon een kleintje, een stadsauto die maar een paar centimeter langer is dan de elektrische Renault Twingo, maar wel smaller, dus van harte welkom in Nijmegen (juist Nijmegen), want deze auto is 100 procent elektrisch aangedreven.

Dacia zou het budgetmerk van Renault niet zijn, als het niet gespecialiseerd was in opvallend goedkope auto’s, zonder poespas en vanbinnen voorzien van het bij autojournalisten zo gehate ‘harde plastic’. Niets schijnt zo funest voor je autobeleving te zijn als hard plastic op deuren, dashboard en de knop van de radio. Maar zoals je bij de Aldi niet voor de fijne patisserie komt, schaf je ook geen Dacia aan voor de sfeervolle binnenverlichting en de alcantara stoelbekleding.

Zeker deze Dacia niet. Het is allemaal keurig, het is allemaal eenvoudig en vooral zeer functioneel, maar het woord design kun je er niet aan aflezen. De Spring bestaat bij de gratie van het feit dat-ie de goedkoopste elektrische is, dat-ie speciale software heeft voor autodelen en poolgebruik, dat er weinig voorzieningen in zitten en er dus weinig aan stuk kan. In deze auto gaan straks stadskoeriers rijden (een grijskentekenversie zonder achterbank is beloofd), de wijkverpleegkundige gaat ermee op pad, en lezers (juist Volkskrant-lezers) die menen dat een auto er is om zich ermee van A naar B te begeven.

Winterjas

Voor kinderen zitten de ramen achterin tamelijk hoog. Volwassenen zitten krap, zelfs als de voorstoelen rechtovereind staan. Beeld Dacia

Achterin moet je trouwens niet wezen, behalve om je winterjas neer te leggen. Onder de laadklep is precies plek voor twee koffertjes, en je weekendhuisje moet niet veel verder zijn dan 200 kilometer enkele reis (bij gematigde temperaturen), want anders moet u onderweg gaan laadpalen.

Waar je je in de Betere Elektrische Auto nog weleens een kind in het tiptoetsenmagazijn voelt, zijn alle knoppen en manieren van bedienen hier kinderlijk eenvoudig. Al hadden we voor het starten (3 seconden vasthouden) en loskoppelen van de laadkabel (3 seconden de deuropener op de sleutel indrukken) het instructieboekje wel even nodig. Ja, als je het eenmaal weet is het makkelijk zat. Van de autosleutel kregen we op slag last van nostalgische gevoelens: hij zag er precies zo uit als de sleutel die mijn vader in de zomer van 1975 in het Franse Royan in de straatkolk liet vallen.

Nepleren stoelen, prima schoon te houden, precies wat je in een deelauto zou willen. En ach, dat plastic. Gewoon afblijven. Beeld Dacia

En ten slotte, hoe rijdt-ie ? Deze haha-SUV is niet de vlotste op de snelweg. Hij staat wat hoog op z’n pootjes, dus zou in de bocht nogal kunnen overhellen, maar ach, voor zo’n kleintje valt het hellen en deinen in de bocht best mee. Hij bleek wel een noodremhulpsysteem en een achteruitrijcamera te bezitten, maar hoe we ook zochten, een cruisecontrol kon er niet vanaf bij Dacia.

Tóch een minpuntje gevonden.

Gereden Dacia Spring Electric 45 Prijs € 18.285 (vanaf € 17.585) Vermogen 33 kW/44 pk Actieradius 230 km (WLTP) testbereik (7 graden Celsius) 190 km L x B x H 373x157x151 Accu 27,4 kWh Gewicht 912 kg