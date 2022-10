Deze Habsburgse chardonnay van twee jonge ondernemers is nu al fraai

Onno Kleyn Beeld Simon van Boxtel

Slim hoor. Je wilt jezelf op de wijnkaart zetten en je opereert op een volslagen onbekende plek in Slowakije. Nou staat er toevallig in een buurdorp een oud zomerpaleis te verkruimelen, een ooit magnifieke optrek die de man van keizerin Maria Theresa liet bouwen, in de 18de eeuw. Als we ons bedrijf daar nu eens pal naast zetten en onze wijnen Habsburg noemen? En zo verrees in Holíč een modern architecturale schoenendoos met de vereiste kelders, tanks en kantoren, waar de druiven van de eerste 7 hectare eigen wijngaard worden verwerkt. Vijftienhonderd mensen zijn al aandeelhouder en er kunnen er nog meer bij, vinden oprichters Juraj Smaženka and Josef Ronge. Jonge kerels, entrepreneurs die weten dat ook wijnexpertise ingekocht moet worden. Waarvan akte: ik proefde een heerlijke chardonnay, elegant, beetje wuft exotisch fruit, net dat randje zoet op de grens van waarneembaarheid, prettige vermoedens van rijping op de eigen droesem, en dat alles met een weldadig laag alcoholpercentage van 12,5 procent. Een paar jaar zijn ze nog maar bezig en nu al zo’n fraai resultaat. Verse energie, jong geld, een oude naam. Vakwerk.

Habsburg chardonnay 2020, Slowakije

Wijnwereld.net, € 12,50

Prijs/kwaliteit: 8,5