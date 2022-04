Deze grüner veltliner smaakt net zo schoon en energiek als zijn maker eruitziet

Onno Kleyn. Beeld Simon van Boxtel

Grüner veltlíner, zo zeiden ze het bij Filgmüller in Wenen, waar ik wat jaren geleden hun beroemde schnitzel at. Zo groot als een langspeelplaat was die, met aardappelsla ernaast en groene sla met pompoenpitolie. Lekker en te veel. Alleen de veltlíner erbij was niks. Gelig, suf, vermoeid. Zat ook in een karafje, ik was knijperig die middag. Terwijl de wijn ook groots kan zijn, dat bewees Gerhard Deim toen hij mij onlangs zijn versie inschonk bij een proefsessie. Een kwieke vent, frisgewassen, in één keer van Schönberg am Kamp in Noord-Oostenrijk naar Amsterdam-Noord gereden. Zo schoon en energiek smaakte zijn grüner veltliner ook. Gerhard is al de derde generatie van de familie die zo heet en ook de eerdere twee zijn nog reuze actief. Dat is leuk en duidelijk voor het wijnetiket, maar onhandig aan tafel: ‘Gerhard, geef de Kartoffelsalat eens door’.

Als het om smaakomschrijvingen gaat, wordt bij grüner veltliner steevast witte peper genoemd. En citrus. De 2021 van Deim doet er nog wat uitbundigs bij, een hint van ananas zelfs, en wat peer. De embleemwijn van Oostenrijk in luxe uitvoering.

Gerhard Deim grüner veltliner.