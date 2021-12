Deze flan is volgens Yvette van Boven het beste vriendenfeestdessert ooit

Beeld Oof Verschuren

Lang geleden woonde ik met mijn beste vriendin ‘op kot’ in Antwerpen. We studeerden kunst, verven en tekenen en oefenden samen na school in de keuken van ons kleine appartement boven een Antwerps café. Op de gang rook het naar verschraald bier, in onze eerste eigen keuken naar alle pogingen die we deden om voor elkaar te koken. Dat wil zeggen: ik kookte meestal, mijn vriendin was geen keukenprinses. Ze hield wél van lekker eten en van toetjes uit het koelvak. Iets wat ik nooit at, want mijn moeder ging liever dood dan dat ze iets uit de fabriek kocht.

Maar in België zijn veel dingen lekkerder dan in Nederland en ik woonde niet meer thuis, dus toen ik mijn vriendin omeletten leerde bakken, leerde ze mij ‘petit suissejes’ eten. Verse kaas in heel kleine bekertjes. Je keerde ze op een schotel, draaide de wikkel eraf en verzoop ze onder een berg suiker. Dan drukte je met de achterkant van je lepel het torentje in en likte je je lepel af. Ze voerde me vervolgens alle zuiveltoetjes uit de Delhaize. Het werd onze verslaving: elke dag zo’n heerlijk Vlaams dessert.

De liefde voor petit suisse ging over in die voor ‘flan caramel’. Voor we het wisten aten we er soms drie per dag. Tot ik bedacht: wat uit de winkel komt, moet je ook zelf kunnen maken. Een regel die me met de paplepel was ingegoten.

En zo begon mijn flan-exercitie: ik maakte zoveel flannetjes tot ik het kon.

Het ei moet niet te heet worden, dan wordt het roerei. Je moet ook zelf karamel maken. Dingen die ogenschijnlijk makkelijk lijken, maar dat zeker niet altijd zijn.

Tip: als u er fruit door pureert (hier mijn geliefde kaki’s!) heeft u minder problemen met het lastiger stollen van het ei.

Mijn liefde voor flan caramel is nog steeds niet voorbij. En mijn Vlaamse vriendin is ook nog steeds mijn bestie. Sommige dingen gaan nooit over. Maak daarom EEN HELE GROTE FLAN: beste vriendenfeestdessert ooit.

Kaki-flan

voor 8 personen

2 x 100 gram kristalsuiker 2 rijpe kaki’s, geschild met een dunschiller, in blokjes (±250 gram schoon vruchtvlees) 500 ml slagroom 250 ml volle melk snuf zout 2 theel. vanille-extract 6 eieren, losgeklopt klaarzetten een dichte (dus géén springvorm) taartvorm van ca. ∅22 cm, licht ingevet

Smelt 100 gram suiker in een pan met dikke bodem. Giet het op een berg in het midden van de pan, draai het vuur middelhoog en wacht geduldig, zónder te roeren, tot de randen gaan kleuren. Pas dan mag u heel zachtjes de pan wat schudden zodat de ongesmolten suiker zich wat mengt met de karamel. Wacht tot hij de kleur van earl grey-thee heeft en giet hem direct in de ingevette bakvorm. Hij zal direct stollen. Dat hoort.

Verwarm de oven voor op 150°C. Zet een braadslede, waar de taartvorm in past, in het midden.

Roerbak de kakiblokjes met een eetlepel water op middelhoog vuur zo’n 5 minuten, tot ze wat zachter worden. Schep ze in de blender en pureer helemaal glad. Giet al draaiende de room, melk, zout, vanille-extract en de rest van de suiker erbij. Giet als alles iets minder warm is, de eieren erdoor.

Trek het ovenrooster met de braadslede iets uit. Zet de taartvorm met gestolde karamel erin en giet het mengsel uit de blender door een zeef erboven. Druk met een houten lepel alles erdoor. Giet tot halverwege de taartvorm heet water in de braadslede.

Schuif de oven voorzichtig dicht. Bak de flan nu ongeveer 1 uur, maar het kan zomaar langer duren, afhankelijk van de grootte van uw taartvorm en dus de hoogte van de flan. De kern mag nog best drillen, maar het mag er niet meer vloeibaar uitzien. Na het afkoelen zal het helemaal stollen. Bij twijfel: bak tot een mes in het midden gestoken er schoon uitkomt.

Laat de flan afkoelen tot kamertemperatuur. Bewaar hem tot serveren in de koelkast of op een koele plaats.

Keer hem pas voor het opdienen: kijk of alle randen los zijn, of glij er even met een puntig mesje langs. Zet een groot bord op de vorm en keer de flan in een keer. De karamel zal vloeibaar zijn geworden en eromheen lopen.

Opmaakrecept:

Flan-milkshake uit de blender: 2 ijsbolscheppen flan, 2 bollen roomijs, 150 ml melk, 1 theel. vanille-extract. Joe!