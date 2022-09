Deze fietsonderbroek is voor de beginnende fietser zonder zitvees

De Bikeboxer voor vrouwen.

Jules Roskamp (55) is een fanatieke fietser, al van kinds af aan. Hij noemt zichzelf zelfs een fietsevangelist. De afgelopen jaren merkte hij dat zijn evangelie onder leeftijdgenoten in zijn omgeving begon aan te slaan. Had iets te maken met de elektrische fiets. Opeens stapten die vijftigplussers wél op de fiets en, dankzij dat elektrische, gingen ze direct ook tochten maken van 50 of 60 kilometer. En toen vonden ze vervolgens toch weer iets om tegen Roskamp over te klagen: zadelpijn.

Elke geoefende fietser weet: zadelpijn voorkom je met een goed gekozen (zitbeentjesafstand!) en niet te zacht zadel, en door het kweken van zitvlees. Dat laatste hadden Roskamps leeftijdgenoten nog niet. En dat eerste eerlijk gezegd ook niet, want de meeste e-fietsen hebben te zachte zadels. Kochten ze op aanraden van Roskamp een fietsonderbroek, dan zie je er verder toch nog gewoon uit. Beviel toch ook niet: die dingen zijn gemaakt voor getrainde lijven op harde zadels. Dus werden benen afgekneld door te strak elastiek en ging de zitvlakvulling in combinatie met de gelzadels broeien.

Daarop ging Roskamp, zonder achtergrond in de fietskleding – hij is werkzaam in de financiële dienstverlening – her en der eens informeren bij fabrikanten en, enfin, lang verhaal kort, ‘toen werd ik op een ochtend wakker en had ik een bedrijfje in fietsonderbroeken’, samen met een compagnon die wél ervaring heeft in de wielerkledingbranche. Dat was begin 2021. In februari 2022 verkocht hij zijn eerste exemplaar.

Uniek verkoopargument van zijn Bikeboxer is een grote elasticiteit in combinatie met een dunne zitvlakvulling (padding), al zijn er meer fabrikanten die daarmee experimenteren, zoals het Duitse SQ Lab. Ook de duurzaamheidsclaims van het nieuwe Nederlandse merk zijn niet uniek, maar wel toe te juichen.

Blik probeerde hem uit en merkte overigens weinig verschil met de vier broeken van verschillende merken die we doorgaans dragen. Belangrijkste van zo’n broek zijn het ontbreken van naden op plekken die er tijdens het fietsen toe doen, temperatuur- en vochtregulatie en die padding dus. De eerste drie zijn bij de meeste broeken vergelijkbaar, al verschillen de percentages polyester en elasthaan. In dat laatste zitten nog de grootste verschillen. Wie lang en ver voorovergebogen op een hard racefietszadel zit, zal een dikkere padding verkiezen dan wie rechtop op een e-fiets zit.

Als de leeftijdgenoten van Roskamp echt écht willen gaan fietsen, raadt Blik ze aan beslist een fietsonderboek aan te schaffen, maar toch vooral de keuze van het zadel, de zadelhoogte, de stuurhoogte en de zithouding aan een kritische inspectie te (laten) onderwerpen. Maar of Roskamp dat ook wil doen?