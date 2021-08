Deze fietsen rijden als een tank

Noord

Cortina E-silento Pro

Ze zijn misschien niet zo bekend als de blauwe voorband van een Swap-fiets, maar de groene velgen van een E-bike to go zijn een minstens zo opvallende verschijning in het (vooral stedelijke) fietsverkeer. Vooral omdat veel bezorgers erop rijden – de fiets wordt dan ook merendeels aan niet-particulieren verhuurd. Het bedrijf is zes jaar geleden opgericht in Amsterdam-Noord en heeft inmiddels vijftienduizend fietsen rondrijden. Dat smaakte blijkbaar naar meer, want sinds kort is er een nieuwe fiets met een nieuwe naam: Noord.

Noord gelooft net als moederbedrijf E-bike to go in leasen, al is de Noord ook gewoon te koop, voor 3.500 euro. Dat is duurder dan andere populaire stadsfietsen (VanMoof, Cowboy), maar gezien de specificaties een marktconforme prijs. En in vergelijking met het huurabonnement (dat varieert van 1.118 tot 1.430 euro per jaar) zelfs een koopje. Anders dan veel aanbieders die zich op de urbane fietser richten, hebben de makers van Noord geen lichte maar een bovenal degelijke fiets willen maken, die daardoor bijna vanzelf een bijzonder robuuste uitstraling heeft. Ondanks zijn aluminium frame weegt hij bijna twee keer zo veel als die Cowboy: zo’n 30 kilo. De Land Rover Defender onder de stadsfietsen dus. En net zoals die Defender tegenwoordig nauwelijks nog op het terrein maar vooral gewoon heel soepel door het verkeer manoeuvreert, zo doet de Noord dat ook. Je hebt geen moment het gevoel op een log ding te zitten. Hij stuurt licht en door de zorgvuldige krachtsensor van de middenmotor word je bij elke snelheid voorzien van de juiste ondersteuning. Dankzij zijn geweldige en kolossale banden (Schwalbe Marathon E Plus) ben je in elke situatie en op elke ondergrond veilig, en zo voelt het ook.

Tja, die gespiegelde ‘N’, oké, maar verder is het design van de Noord strak, consequent en in zijn robuustheid elegant.

Zo'n rekje voorop, misschien leuk, maar wat héb je eraan?

Fraai (en veilig) verkoopargument: de dubbele, in het frame geïntegreerde achterlichten

Van de uniseks-uitvoering van de Noord moet je houden; Blik doet dat. De grove lasnaden, matte lak, eigenzinnige kleur met minimale accenten, de extra schuine stang, ja, het is allemaal goed doordacht en het klopt. Omdat Noord zijn fietsen liever verhuurt dan verkoopt, is alles gericht op zo min mogelijk onderhoud (daar draait de verhuurder tenslotte voor op). Dat er dus een riem in plaats van een ketting op zit, is prettig. Dat de verlichting (die altijd brandt) deels in het frame is geïntegreerd, maakt haar minder kwetsbaar. Dat er roller brakes (de opvolger van de goeie ouwe trommelrem) in plaats van schijfremmen op zitten, is minder. Ze remmen op zo’n zware fiets suboptimaal. Dat er een minimaal display op zit: prima, het voorziet je van de belangrijkste informatie (Noord doet verder ook niets met apps). Dat het stuur niet verstelbaar is, is een nadeel, maar de houding die je daardoor noodgedwongen aanneemt, voldoet voor een stadsfiets. En dat de netjes weggewerkte en toch eenvoudig uit te nemen accu zelfs wat overdreven krachtig is voor een korte-ritten-fiets, past dan weer heel goed bij het imago van de Noord.

De fiets wordt gemaakt in Bulgarije; het onderhoud doet de fabrikant zelf. Voor de in- en afleverpunten maakt Noord slim gebruik van de Kwik Fit-filialen door het land.

GPS Sterk pluspunt: de Noord herbergt een gps-tracker, die het de bezitter via een eigen omgeving op de website mogelijk maakt zijn fiets te volgen, ook als die gestolen is. Minder: de fabrikant kan dat ook, al is er één goed oogmerk om dat te doen: verzekerde fietsen opsporen. Die verzekering kent, afhankelijk van het gekozen abonnement, een eigen risico dat varieert van 350 tot 1.050 euro.

Voor de ontwikkeling van hun fiets met groene velgen werkte E-bike to go eerder samen met een andere fietsenmaker, Cortina. Toeval of niet, ook de Noord vertoont overeenkomsten met een Cortina-fiets. Die grotere, Nederlandse fabrikant prijst zichzelf op de website aan met Dutch Fashion Bikes, maar lang maakte Cortina, waarachter het familiebedrijf Kruitbosch schuilgaat, kleurloze omafietsen. Sinds een aantal jaren echter ruikt het Zwolse bedrijf scherp wat trendy is, of gaat worden. Zo omarmde Cortina als een van de eerste de matte framekleuren, hoekige buizen en variaties in de vorm van het frame. Daardoor loopt het aanbod nu wijd uiteen van tuttig tot wandversieringwaardig.

In het oog springt het topmodel in de elektrische lijn, de E-silento Pro, die hier en daar dus lijkt op de Noord: zelfde (midden)motor met riemaandrijving, zelfde (zware) accu op dezelfde plek in het frame en op dezelfde manier uitneembaar. En de fiets is net zo zwaar en duur. Maar er zijn minstens zoveel verschillen. De Cortina heeft behalve net zulke geweldige en kolossale banden (Schwalbe Big Ben) ook nog een geveerde voorvork. Dat is aangenaam maar iets te veel van het goede – die banden vangen al meer dan voldoende de schokken op. Omdat het stuur wel verstelbaar is, is de E-silento beter op de persoonlijke voorkeur van de berijder af te stellen. En in plaats van het hippige voordragertje op de Noord heeft de Cortina een minimaal rek achterop, waaraan je je werktas kunt hangen (mits voorzien van de juiste bevestigingsmiddelen). Voor een stads- / woonwerkfiets is dat toch handiger. Om op te fietsen was de E-silento Pro al een even groot genot: zwaar, degelijk maar licht sturend en veilig als een tank, dat is-ie en zo voelde ook de Cortina.

De geveerde voorvork geeft de Cortina misschien zelfs iets te veel comfort.

Onontbeerlijk voor een woon-werkfiets: een drager om je tas aan te bevestigen (moet die tas wel passende haakjes hebben).

Minimaal display is efficiënt, de bedrading rond het stuur is fraai weggewerkt.

En ja, welke mooier is, dat moet u vooral zelf uitmaken. Wat Blik betreft wint qua design de meer uitgesproken Noord, de Cortina (die ook nog een mannenuitvoering heeft met fraaie geknakte horizontale stang) is de meest praktische van de twee. Het is als kiezen tussen de Land Rover Defender en de Toyota Land Cruiser. Onmogelijk.

Licht Het licht van de Cortina kun je maar het best gelijk met de motor aan en uit laten gaan, want om het handmatig aan te zetten heb je een lange weg (met veel klikken) door het display nodig. Suf.

Gereden: Noord Prijs € 3.500 (of € 21,50-27,50 per week) Motor: Shimano Steps 6100, 60 Nm Accu: 508 Wh Remmen / versnellingen: roller brakes / 5 Actieradius: plm. 40-90 km Gereden: Cortina E-silento Pro Prijs: € 3.499 Motor: Shimano Steps 6100, 60 Nm Accu: 504 Wh Remmen / versnellingen: hydraulische schijfremmen / 7 Actieradius: plm. 40-90 km