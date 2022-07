Deze crumble, salade en kedgeree maakt u eenvoudig op de camping

Beeld Oof Verschuren

Ook deze zomer blijft Van Boven voor u zorgen. Met oersimpel vakantievoer, dat u in uw vakantiehuisje, caravan of tent kunt bereiden. Met zo min mogelijk pannen (ik houd het zo veel mogelijk bij één pan), geen ingrediënten uit het keukenkastje van thuis en met boodschappen die doorgaans bij elke (super)markt wel te vinden zijn. Nog vijf weken lang geef ik u recepten voor een makkelijk hoofdgerecht, een salade óf voor- of lunchgerecht en een toetje óf drankje.

Eenpanskedgeree met gerookte zalm

Een favoriet gerechtje van mij dat u naar believen verder kunt vullen met wat u heeft. Ik koos spinazie, omdat het makkelijk slinkt in de ene pan die u heeft, maar doperwten, flinterdunne plakjes courgette of handenvol bosui zouden ook goed kunnen.

Dit recept is genoeg voor ruim 2-3 personen. Maar vergroot de hoeveelheid rijst (en eieren/zalm) gerust, als het maar in de pan past.

2 eieren 1 eetl. roomboter of olijfolie 1 ui of 2 sjalotten, gesnipperd 1 eetl. kerriepoeder zeezout en versgemalen zwarte peper 1 kopje/160 gram langkorrelige of basmatirijst 1½ kopje/240 ml water 200 gram spinazie sap van ½ citroen, plus extra citroenparten 150 gram gerookte (wilde) zalm 1 bosje/20 gram verse koriander, gehakt

Kook eerst de eieren in 5 minuten in een hapjespan, laat ze schrikken en pel ze. Verhit dan de boter in dezelfde pan en fruit de ui met het kerriepoeder, zout en peper tot de ui zacht is. Roer de rijst erdoor en roerbak die nog even mee.

Giet het water erbij en roer tot de rijst aan de kook komt. Draai dan het vuur zachter en doe het deksel erop. Check na een minuut of 12-15 hoe het gaat: is de rijst bijna gaar, dan kan de spinazie er al doorheen. Doe dat in porties zodat het rustig kan slinken en de rijst nog doorgaart. Voeg desnoods nog een drup water toe. Proef: meng er citroensap door en de helft van de koriander.

Serveer met de zalm erop, de eieren (even gehalveerd) en extra koriander.

Moestuinsalade

Alle groene groenten knappen ervan op als u ze kort blakert op de barbecue of grill. Ze worden zoet, aards en bijna vlezig. Heel verslavend. Probeer maar, ook eens broccoli of bimi, bloemkool of wortelgroenten.

voor de grove, groene dressing handvol (30 gram) tuinkruiden, fijngehakt (ik gebruikte dille, mint en basilicum) 1 klein teentje knoflook, fijngehakt 2 eetl. kappertjes, grofgehakt 1 sjalot, fijngesnipperd 100 gram groene olijven, ontpit en grofgehakt De fijngeraspte schil en sap van 1 citroen 75 ml olijfolie zeezout en versgemalen zwarte peper voor de groenten 200 gram snijbonen, gedopt 300 gram tuinbonen, gedopt en de harde draad langs de buikzijde eraf getrokken 100 gram sperzie- of boterbonen, gedopt 2 eetl. olijfolie, plus extra

Meng voor de dressing alle ingrediënten in een kommetje. Zet opzij.

Verhit een grillpan of barbecue met een fijnmazig rooster op hoog vuur tot hij gloeiend heet is. Meng alle bonen in een wijde kom en schep ze om met een drup olijfolie, wat zout en versgemalen peper.

Rooster ze in 12-15 minuten tot er zwarte grillvlekken op staan en ze gaar en slappig zijn, keer ze halverwege de baktijd. De sperziebonen hebben maar 5-7 minuten nodig, maar de tuinbonen, afhankelijk van de dikte, vanzelfsprekend wat langer.

Til ze na het bakken terug in de kom en schep de dressing erdoor. Dien op.

Zomerfruitcrumble

Wie dacht dat crumble alleen in de oven gebakken kon worden, heeft het mis. Het kan in één pan op het vuur. Krankzinnig goed zelfs.

voor de crumble 150 gram bloem 1 handje/60 gram gehakte noten of granola 100 gram lichte basterd- of rietsuiker snuf zout 125 gram roomboter voor de vulling 750 gram nectarines/perziken/abrikozen/pruimen/kersen/vijgen, ontpit en in parten 2 eetl. lichte basterd- of rietsuiker 1 eetl. maïzena 2 eetl. boter

Meng voor de crumble bloem, noten/granola, suiker en zout in een kleine kom. Smelt boter in een koekenpan. Roer het bloemmengsel erdoor tot het goed is gemengd. Roerbak op laag vuur tot de kruimels goudbruin en gaar zijn, ongeveer 8-10 minuten. Ik doe dat met een vork. Schep op een bord.

Meng voor de vulling de parten fruit, suiker en maïzena in een kom. Schep het met de boter in de koekenpan en verwarm al roerend op middelhoog vuur, tot de boter is gesmolten en het fruit zijn sappen begint af te geven. Giet zonodig een drup water erbij om het wat losser te maken. Draai het vuur iets lager en laat het fruit zachter worden en indikken, een minuut of 5. Bestrooi de fruitcompote met de voorgebakken crumble en dien meteen op.