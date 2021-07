Deze boezemvriendinnen helpen u de zomer door

Vanaf links: Isabel Marant, Etro, Alberta Ferretti, Boss, Christian Dior Beeld Imaxtree

Wat gaan we dragen als het aan de ontwerpers ligt?

Niet zo gek veel, want het is hoogzomer, maar in elk geval een beha. Of een beha-achtig topje dat de ene keer iets heeft van een poppenbloesje en de andere keer van een bandeautop. In modelingo is de overkoepelende term voor dit soort stukken ‘bralette’, wat op zich een goeie vondst is, omdat de bralette zich verhoudt tot de beha (bra in het Engels) als operette tot de opera: het is allemaal een stuk vrolijker en frivoler.

Hoe gaan wij ze dragen?

Met een bloot middenrif dat de draagster graag wil tonen, want schaamte of gebrek aan zelfvertrouwen zijn geen vrienden van de bralette. Meest cool is het misschien nog wel met een los pak erover, meest Brigitte Bardot is de bonte of geruite variant met bijpassende hotpants. De taille van het onderstuk zagen we variëren in hoogte, navelzicht is optioneel. Toch te wuft voor de stad? Op het strand is dit altijd een goeie look, als je je bikinitop beschouwt als een bralette. Al die tropische lawaaipareo’s hebben we nu wel gezien, toch?

Een bekend mens

Ja, laat het maar aan Jennifer Lopez over om ergens binnen te komen en de spotlights te pakken. In 1998 bezocht ze de MTV Video Music Awards in een wit met ecru ensemble. Opvallendste onderdelen waren de witte cowboyhoed en Lopez’ indrukwekkende buikspieren. Anno nu is dit soort looks uit het fin de vingtième siècle weer helemaal in, ontwerper Jacquemus baseerde er zijn collectie op en millennials lopen ermee weg, de zomervakantie tegemoet.

Jennifer Lopez Beeld FilmMagic, Inc

Waar kopen we dat?

Gebreide oranje bralette van Dries Van Noten, € 165

Groen geruite top van viscose van Tela, € 86

Bikinitop met balloneffect van Zara, € 18

Gebloemde linnen/katoenen shopper van Mango via Zalando, € 40