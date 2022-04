Deze architecten gaven hun nieuwbouwhuis het karakter van een gerenoveerde woning

binnenkijker bij Victor Verhagen en Maria Vasiloglou en hun 3 kinderen (lagadoarchitects) Beeld Jordi Huisman

Wie? Victor Verhagen en Maria Vasiloglou (beiden 40) en hun kinderen Pandora (6), Hermes (3) en Leonidas (8 maanden).

Wat doen ze? Ze zijn allebei architect en hebben een eigen architectenbureau.

Waar? Een nieuwbouwwoning op het Noordereiland in Rotterdam.

Toen hun huurwoning te klein werd door de komst van hun oudste dochter Pandora in 2014, gingen ze op zoek naar een koophuis. Maria Vasiloglou grapte dat ze alleen genoegen zou nemen met een huis ‘zonder bovenburen en mét een tuin’. ‘Stiekem wist Victor dat ik het meende.’

Victor Verhagen: ‘Het was eigenlijk onze droom om een oud pand helemaal te verbouwen, maar dat geeft wel veel gedoe. Ook wilden we er niet te veel geld aan kwijt zijn, dus dan wordt renoveren een lastige klus. Daarom besloten we voor een nieuwbouwwoning te gaan. Ondanks de slordigheidsfouten die dit soort huizen vaker wel dan niet hebben, ben je over het algemeen verzekerd van een solide huis.’

Vasiloglou: ‘De eerste keer dat we op Funda keken, was dit de enige woning die aan al onze eisen voldeed. We schreven ons in voor het project en hadden het geluk dat we werden ingeloot.’

Beiden zijn niet dol op wat ze ‘de klassieke nieuwbouwuitstraling’ noemen. Verhagen: ‘We wilden beslist geen huis waarin alles zwart, wit of van eikenhout is. Dat is zo saai, zo veilig, zo standaard. Ons doel was deze nieuwbouwwoning het karakter te geven van een gerenoveerde woning.’

‘We wilden met weinig geld iets moois realiseren’, zegt Vasiloglou. ‘Dan moet je dus veel zelf doen. Mijn vader is timmerman en ontzettend handig; het type dat zich verveelt wanneer hij niet aan het klussen is. Voor onze verbouwing is hij speciaal uit Griekenland overgekomen. Drie maanden hebben we eraan gewerkt, ook op zondagen.

‘Tussen de aankoop en de oplevering zat twee jaar. We hebben die tijd gebruikt om het ontwerp tot in de puntjes uit te werken. Het eerste waarover we nagedacht hebben, is kleur. Onze woning krijgt weinig zon en een rijk kleurenpalet is dan een makkelijke en goedkope manier om toch warmte en vrolijkheid binnen te halen. Naar de juiste kleuren hebben we lang gezocht. We wilden voorkomen dat het kitscherig zou worden; harmonie was ons doel.

‘We gebruiken niet alle kleuren overal, maar hebben per ruimte een beperkt kleurenpalet gebruikt. In die kleurenschema’s staat color blocking centraal, bijvoorbeeld blauw met terracotta. Sommige mensen vinden die complementaire kleurcontrasten vloeken, maar in de natuur komen ook veel felle kleuren samen. En je hoort nooit iemand zeggen dat bloemen vloeken.’

Verhagen: ‘Hoewel ruimtes in ons huis hun eigen kleurenpalet hebben, zien we ze als verlengstukken van elkaar. We wilden ons huis een open uitstraling geven en daarom bakenen we nauwelijks af met deuren, maar optisch, door met verschillen in kleurenschema’s of materialen een scheiding aan te geven. De grens tussen de keuken en woonkamer wordt bijvoorbeeld gemarkeerd door een overgang van terrazzotegels naar parket.’

‘Dat is typisch Grieks’, vult Vasiloglou aan. ‘De grenzen tussen tegels en hout worden in Nederland vaak bedekt door een drempel, maar in Griekse huizen blijven ze zichtbaar.’

Plafond

Verhagen: ‘Bepaalde nieuwbouwelementen in ons huis hebben we juist omarmd, bijvoorbeeld naden die nog zichtbaar zijn in het plafond. Sommige mensen zien het liever strak, maar ik vind het charme hebben.’

Terrazzotegels keukenvloer

Vasiloglou: ‘Ons kleuravontuur begon bij deze terrazzotegels. Ik hou van het patroon in terrazzo en van de natuurlijke uitstraling van de steen. We kozen de kleurcombinatie blauw met terracotta en vonden dat zo goed werken, dat we ze promoveerden tot de basiskleuren van ons huis.’

binnenkijker bij Victor Verhagen en Maria Vasiloglou en hun 3 kinderen (lagadoarchitects) Beeld Jordi Huisman

Licht

Verhagen: ‘We spelen graag met hoe kleuren reageren op licht. Zo hebben we aan de schaduwkant van ons huis gekozen voor warmere kleuren en de koelere kleuren als blauw en paars gedelegeerd naar de zuidkant. De zon warmt die koele kleuren op en zo behouden we de warmte in ons huis.’

Terugkerende kleuren

Vasiloglou: ‘We laten kleuren graag vaker terugkomen in ons huis. Niet precies dezelfde kleur, maar een paar tinten lichter of donkerder. Zo voorkomen we dat het rommelig wordt, maar houden we wel variatie.’

Workhome en playhome

Verhagen: ‘Ons huis omschrijven we als een combinatie van ‘workhome’ en ‘playhome’. We combineren wonen, werken en vrije tijd. Onze bovenste verdieping is hier een perfect voorbeeld van: een loftachtige ruimte waarin Maria en ik aan de ene kant een werkplek hebben en waar de andere kant een speelkamer en de gastenkamer is.’

Driehoekige trapramen

Verhagen: ‘We houden van geometrische vormen, ze zijn simpel en uitgesproken. De geometrische blikvanger van ons huis is de trap. Door de driehoekige raampjes zie je het huis vanuit een uniek perspectief, omdat je vanaf boven de kamers inkijkt.’

Trap

Verhagen: ‘Oorspronkelijk was dit een standaard nieuwbouwtrap: wit met spijlen. Met Maria’s vader hebben we zelf deze eigenzinnige, geometrische variant gemaakt. Van binnen is hij blauw met terracotta en van buiten roze. In mijn beste Grieks heb ik hem geholpen.’

binnenkijker Rotterdam Beeld Jordi Huisman

Donker

Vasiloglou: ‘De benedenverdieping en de tweede verdieping zijn licht en open, terwijl de eerste verdieping juist donker is. We hebben ervoor gekozen dit te omarmen en te dramatiseren. Dat zie je bijvoorbeeld terug in het donkere trappenhuis. We wilden dat laten aanvoelen als een grot.’

Schuifdeuren

Vasiloglou: ‘De roze schuifdeuren tussen de hal en de keuken zijn een moderne variant van klassieke, Griekse entreedeuren: smal, hoog, in een uitgesproken kleur en met een glazen ruit. In Nederlandse huizen zie je ze weinig, maar wij vinden ze ideaal. Als ze helemaal openstaan, voelen de hal en keuken als één ruimte.’

binnenkijker bij Victor Verhagen en Maria Vasiloglou en hun 3 kinderen (lagadoarchitects) Beeld Jordi Huisman

Inbouwkasten woonkamer

Verhagen: ‘Onze woonkamerkasten zijn Ikeakasten, waar we op maat gemaakte elementen aan toegevoegd hebben op de hoeken. Dat was goedkoper dan een nieuwe bouwen. Hij is ook aangekleed naar onze smaak, met oranje valchromat HDF. Hoe het licht speelt met de textuur van het oppervlak, vind ik tof om te zien.’

binnenkijker bij Victor Verhagen en Maria Vasiloglou en hun 3 kinderen (lagadoarchitects) Beeld Jordi Huisman

Scoria terrasstenen

Vasiloglou: ‘Onze terrasstenen zijn scoriastenen. Dat zijn harde, gebakken klinkers uit Engeland, gemaakt van hoogovenslakken. De blauwgrijze kleur is in elk licht anders en komt helemaal tot leven als ze nat zijn.’

Bank

Verhagen: ‘Deze bank met jarenzeventiguitstraling is de Togo, van het merk Ligne Roset. Inmiddels is het een echte cultklassieker, we zien hem overal terug. Qua kleur past hij eigenlijk niet bij de rest van ons huis, maar het is het soort vloeken dat bij ons spanning oproept.’

Poppenhuis

Verhagen: ‘Dit poppenhuis in geometrische stijl hebben wij zelf gemaakt voor onze dochter Pandora. We zochten inspiratie op internet, maar kregen alleen van die klassieke, prinses-achtige varianten te zien. Wij wilden iets dat ook een meubelstuk kon zijn. Dit multifunctionele poppenhuis doet bijvoorbeeld ook dienst als boekenkast.’

binnenkijker bij Victor Verhagen en Maria Vasiloglou en hun 3 kinderen (lagadoarchitects) Beeld Jordi Huisman

Lampen

Verhagen: ‘We hebben lang gedaan over het kiezen van onze hanglampen. Uiteindelijk vonden we deze geometrische uitvoeringen van het merk Shadevolume van ontwerper Merel Karhof. We zouden ze bij wijze van spreken zelf ontworpen kunnen hebben, zo erg passen ze bij onze smaak.’

Oog voor detail

Vasiloglou: ‘In ons trappenhuis zijn alle details blauw geschilderd, ook de trapleuning. Mijn vader vond het maar vreemd dat wij een mooie, beukenhouten leuning blauw verfden. Ons doel hiermee was dat de ruimte zelf centraal kwam te staan, niet de details, die zouden alleen maar afleiden.’

Vloer

Vasiloglou: ‘Onze vloer is ultramat gebeitst. Mijn vader vond dit een rare keuze en dacht in eerste instantie dat de vloer onbehandeld was. In Griekenland worden vloeren vaak gelakt, waardoor ze een glanslaag krijgen. Dat wordt gezien als iets chics, iets aristocratisch.’

Muren

Verhagen: ‘Wij hebben onze muren niet laten stuken, dat heeft duizenden euro’s gescheeld. We hebben ze zelf geschuurd en vervolgens bepleisterd met finishpasta. Maria was tijdens de verbouwing de muurspecialist. Gewapend met masker, bril en capuchontrui ging ze aan de slag.’

Eetkamertafel

Verhagen: ‘Deze eettafel hebben we zelf gemaakt. Hij is afkomstig uit ons oude huurhuis en moest demontabel zijn om daar de kleine zolder binnen te komen. Daardoor is hij inmiddels een beetje gammel. Maar omdat we hem zelf hebben gebouwd, zijn we er nog steeds trots op.’

Dierenvachtstoel

Verhagen: ‘Deze stoel is een namaak-Eames. Ik heb hem gekocht toen ik nog student was en inmiddels is hij helemaal uitgeleefd en aan vervanging toe. We wilden aan de verbouwing niet veel geld uitgeven, maar we hebben juist wel geïnvesteerd in kwalitatief hoogstaande meubels die lang meegaan. Dat is duurzamer.’

Eettafelstoelen

Vasiloglou: ‘In tegenstelling tot de dierenvachtstoel, zijn dit echte Eames-stoelen van Vitra. Het model is tijdloos, ondanks dat het meer dan vijftig jaar oud is. Daarom noemen we deze stoelen niet vintage, daarbij denken we aan spullen met een oude uitstraling.’

Tv-meubel

Verhagen: ‘Ons tv-meubel en de details in de inbouwkast zijn gemaakt van hetzelfde oranje valchromat HDF. Het meubel is erg multifunctioneel en dient ook als opbergruimte en zitrand, net wat hoger dan onze bank en stoelen die vrij diep zijn.’

Tuin

Verhagen: ‘Wij noemen de tuin altijd de belangrijkste troef van ons huis. Veel van onze buren hebben alles betegeld, maar wij zijn juist voor zo veel mogelijk groen gegaan. We hebben graag natuur om ons heen, ook al wonen we in de stad. Ik ben zelf opgegroeid met een grote tuin en Maria in Griekenland met veel wilde natuur.’

binnenkijker bij Victor Verhagen en Maria Vasiloglou en hun 3 kinderen (lagadoarchitects) Beeld Jordi Huisman

Planten

Verhagen: ‘We zijn gek op onze tuin en halen hem graag naar binnen door de kleur groen terug te laten komen en door kamerplanten neer te zetten. De bar bij de keuken heeft bijvoorbeeld een verzonken plantenbak. Die leidt de aandacht af van de auto’s en bakstenen waarop je vanuit het keukenraam uitkijkt.’

binnenkijker Rotterdam Beeld Jordi Huisman

Gordijnen slaapkamer

Verhagen: ‘Mensen focussen altijd eerst op de kleur van de muren en kiezen daarna gordijnen. Wij zijn daarentegen voor een integrale aanpak gegaan. In onze slaapkamer complementeert het blauw van de gordijnen bijvoorbeeld het paars van de muur. De kamer is op het zuiden en krijgt veel zon, dus we kunnen wegkomen met de koele kleuren.’