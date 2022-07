Debutant Torrey Peters: ‘Schrijven is de dans van het ego’

Torrey Peters Beeld Daniel Cohen

Ze wil graag bij het raam zitten, zo kan ze tijdens het gesprek naar het water en de grachtenpanden aan de overkant van de Amsterdamse Herengracht turen. ‘Ik probeerde voor mezelf te omschrijven hoe deze gebouwen overkomen op iemand die er niet mee bekend is’, zegt de Amerikaanse schrijver Torrey Peters (40). ‘Ze zijn groots en vriendelijk tegelijk. Normaal zijn grootse gebouwen indrukwekkend, zoals in Berlijn. Maar bij deze gebouwen wil je naar binnen en lekker gaan zitten. Ze voelen op een of andere manier gezellig aan; de schaal is heel menselijk.’ Peters debuutroman Detransition, Baby, over de met elkaar verweven levens van drie (trans) personen, werd een groot succes in de Verenigde Staten, in het Verenigd Koninkrijk genomineerd voor de prestigieuze Women’s Prize for Fiction en is sinds kort ook in Nederland verkrijgbaar als Detransitie, baby.

Een motor en een blokhut

Peters woont met haar partner in Brooklyn, New York, maar als het even kan laat ze het stadse leven achter zich en vertrekt ze naar haar blokhut in de bossen van Vermont om te schrijven. Ze laat foto’s zien. Je kunt er alleen te voet komen en er stroomt een riviertje met watervalletjes langs het huisje. Op een van de foto’s ligt een pak sneeuw. Peters krijgt, zegt ze, ‘een Hans-en-Grietjegevoel’ bij deze plek. Het helpt haar uit haar hoofd te kruipen, waar ze doorgaans hele dagen doorbrengt. Om dezelfde reden rijdt ze ook graag motor. Die motor en die blokhut hebben haar tot een betere schrijver gemaakt. ‘Op een motor kan ik geen aandacht hebben voor zaken die verder dan tien seconden voor me, of twee seconden achter me liggen: dagdromen is gevaarlijk. Dat doe ik de hele dag al. Op de motor heb ik dat moment van onmiddellijkheid, dat veegt mijn brein een beetje leeg. Dat heb ik ook als ik bij de blokhut ben: ik ruik de buitenlucht en kijk naar de kleine dingen om me heen. En als ik dan terugkeer naar mijn brein, kan ik weer op een andere manier naar iets kijken. Dus ik probeer te ontsnappen aan mijn geest, zodat mijn geest kan doen wat hij moet doen als ik ga schrijven.

‘Schrijven is een uiting van het ego. De lezer heeft twee opties: lezen of niet lezen. Als iemand mijn boek wel leest, spreek ik op zijn minst vier of vijf uur tegen ze. Ik vraag om hun aandacht. Luister naar mijn stem en naar wat ik te zeggen heb. En natuurlijk doe je allerlei dingen om te zorgen dat de lezer het boek niet dichtslaat, maar het is wel een beetje een dans van het ego. Ego, entertainment, prestatie.’

Plek: Blokhut in het bos

‘Tijdens de pandemie kochten mijn partner Chris en ik een stuk land in de bossen van Vermont. Er stond een oude houten blokhut op, gebouwd door twee professoren in de jaren zestig. Hij was al twaalf jaar niet gebruikt, maar nog in uitstekende staat omdat deze mannen een techniek hadden gebruikt waarbij de stammen perfect in elkaar passen, waardoor het bouwwerk heel stevig is. Wij hebben er zelf een fornuis in gezet, een buitenkeuken gebouwd en er ramen in gemaakt – allemaal met behulp van youtubevideo’s.

Als het buiten koud is, heb je het koud. Als het warm is, heb je het warm. Je bent veel bezig om voor je lichaam te zorgen, anders dan in de stad. Als je iets wilt koken, moet je naar buiten. Als je een bad wilt nemen, moet je de rivier in. Het water is schoon, maar erg koud. Daarna warm je je weer op aan de kachel binnen. Daar maak je ook je koffie op. Dat betekent dat je er voor moet zorgen dat het vuur de hele dag blijft branden. Om het weer in de gaten te houden, let je op de geur van de lucht. Want als je helemaal naar de auto moet lopen om iets te halen, wil je dat niet in de regen doen. Het is dus een heel zintuiglijke plek en daardoor werd ik me ook veel meer bewust ben van mijn eigen lichaam.

Tegelijkertijd is ook een heel spirituele omgeving. Ik ben niet iemand die snel bang is, maar ’s nachts denk ik soms: ik weet niet wat er allemaal gebeurt daar buiten. Dat kan ongemakkelijk zijn, maar dat vind ik wel fijn. Want wanneer heb je zo’n gevoel van ontzag in de stad? Daar heb je altijd de controle, weet je wat er gebeurt. Er is geen mysterie. Maar als ik bij die blokhut ben ervaar ik dat gevoel van ontzag of zelfs angst soms wel, en dat geeft een andere dimensie aan dingen. Er zijn niet echt woorden voor hoe dat voelt. En als je als schrijver ergens geen woorden voor hebt, dan begint het interessant te worden.’

Boek: De man en het hout – Lars Mytting

‘Je kunt niet met de auto bij de blokhut komen, dus om aan hout te komen voor de kachel moeten we bomen gebruiken die in de buurt staan. Ik kocht het boek De man en het hout, dat gaat over het hakken en drogen van hout. Het klinkt heel saai, maar het was een bestseller. De meeste mensen kopen het omdat het heel filosofisch is. Het toont een andere tijdschaal: je hakt hout, je stapelt het, droogt het en de volgende winter kun je het gebruiken als het koud is. Je plant een stek waar je de oude boom hebt omgehakt, zodat jouw kind over veertig jaar dezelfde boom kan omhakken. Ik vertelde mensen dat ik dit boek over houthakken had gekocht, maar dat het eigenlijk behoorlijk filosofisch was. Ja, zeiden ze, daarom is het ook een bestseller. Maar ik kocht het dus omdat ik de kachel niet lekker aan het branden kreeg en wilde weten hoe je hout droogt.’

De man en het hout

Motor: Yamaha FZ-07

‘Nadat ik de transitie van man naar vrouw had gemaakt voelde ik me de eerste paar jaar wat gedwee. Ik wist niet hoe de wereld me zou behandelen, dat veranderde per moment. Ik kon een winkel in lopen en er kon niets gebeuren. Maar het gebeurde ook wel eens dat iemand wel een opmerking maakte – zeker toen ik nog midden in het transitieproces zat. En als iemand eenmaal iets gezegd heeft, ben je daar de hele tijd mee bezig, ook als het de volgende keer alleen maar bij een blik blijft. Dat is vervelend, want je wilt gewoon een winkel binnen kunnen lopen en helemaal jezelf zijn, zonder erbij na te denken hoe anderen je zien. Daarnaast: ik ging altijd graag met mannen om, maar na mijn transitie ontweek ik ze. Omdat ik bang was dat ze iets zouden zeggen over mijn transitie; of dat ze me zouden proberen te versieren – en dan moest ik daar weer iets mee. Ik had het idee dat het niet meer mogelijk was om gewoon een aangenaam gesprek te voeren, dus ik verloor een belangrijk onderdeel van mijn sociale contact en mijn verhouding tot mensen. Dus ik dacht: ik moet een motor kopen.

Op een motor kun je niet gedwee zijn: die is luid, mensen kijken naar je, het is een statement: you have to own it. En los daarvan: je bent erg mobiel. Dus als iemand je lastigvalt, draai je aan de gashendel en weg ben je. Ik kocht een Kawasaki KLR650, precies de motor die ik niet nodig had. Die was veel te groot. Nu heb ik een Yamaha FZ-07, die kleiner is en beter bij me past. Alles wat ik dacht dat zou gaan gebeuren, gebeurde: ik voelde me zelfverzekerd en ik had het gevoel dat ik de wereld liet zien: nee, ik ben niet bang, ik durf dingen te proberen. Maar toen gingen mensen me vragen: is dat de motor van je vriendje? Dus na twee maanden spoot ik hem uiteindelijk maar roze.’

Yamaha FZ-07 Beeld .

Boek: Nevada – Imogen Binnie

‘Dit boek heeft mijn leven veranderd. Na mijn transitie stopte ik met schrijven: ik wist niet wat ik moest zeggen of hoe ik dat moest zeggen. Alles dat voorheen waar was, was niet meer waar. Toen kreeg ik dit boek in handen. Het komt van een kleine uitgever in Brooklyn en werd een cultboekje dat trans vrouwen aan elkaar doorgaven. Ik las het en het voelde alsof dit boek voortkwam uit mijn eigen brein.

Het is een punkroman, over de gekwelde trans vrouw Maria die op reis gaat en James ontmoet, een jongen die overduidelijk trans is, maar nog ver weg is van transitie. Ze ontwikkelen een ongemakkelijke vriendschap, waarbij Maria geen zin heeft om voor James verantwoordelijk te zijn en James naar Maria kijkt en denkt: jouw leven is een puinhoop, wordt mijn leven ook zo? De meeste trans-verhalen gaan over de transitie zelf, want dat is het meest zichtbaar en daar zijn mensen in geïnteresseerd. Maar Maria heeft haar transitie al lang achter de rug en James begint er nog niet aan. Dus het hele transitiegedeelte zit niet in het boek; het gaat puur over hoe het is trans te zijn.

Beide personages zijn niet het ideaalbeeld: James is bang voor trans vrouwen en is nog lang niet klaar voor zijn eigen transitie. Maria heeft dat al lang gedaan, maar dat je je transitie hebt gehad, betekent niet dat al je problemen zijn opgelost. Het is pas het begin van al je problemen. Het is een ongelooflijk echt, pijnlijk en eerlijk boek. Zonder dit boek had ik niet hier tegenover jou gezeten. Niet in figuurlijke of metaforische zin; ik had hier simpelweg niet gezeten.’

Nevada Beeld .

Film: ‘All About Eve’ (Joseph L. Mankiewicz, 1950)

‘Dit is een film uit de jaren vijftig, hij vertelt het verhaal van een ouder wordende filmster, op haar venijnigst gespeeld door Bette Davis. Ze is ongelooflijk bitter, maar zo mooi en zo leuk om naar te kijken. Haar tegenspeler is een jonge actrice die haar adoreert en uiteindelijk haar plek inneemt. Het is een erg grappige film, ook omdat het zo echt overkomt. Als je niet verheven of verlicht doet over wat het betekent om carrière te maken als kunstenaar, is dit hoe het gaat: je bent constant in concurrentie verwikkeld met anderen. Ik hou van kunst die erkent dat de kunstenaar niet perfect is, maar gebrekkig, competitief en bang en dat er slechts plek is voor één grote ster. All About Eve zou niet de film zijn die het is zonder beide personages. Het verhaal is zo mooi dankzij hun competitiviteit, hun gebreken en hun relatie.

Er zijn ook overeenkomsten met het wereldje van trans vrouwen. Want als je onderdeel bent van een kleine minderheid, heerst het idee dat er maar één persoon tegelijkertijd succesvol kan zijn. Maar All About Eve laat zien dat die gedachtengang niet klopt: de film zou niet bestaan zonder de dynamiek tussen hen twee. Ga maar na: kunststromingen uit het verleden bestonden nooit uit één artiest. Neem Parijs in de jaren twintig. Je had Hemingway, Fitzgerald, Joyce, Gertrude Stein, die elkaar allemaal omhoog stuwden, maar wel heel competitief waren en roddelden. Kunst komt niet tot stand omdat je een perfect mens bent met verheven ideeën, kunst komt tot stand omdat jij je leven leeft en daar eerlijk over bent.’

Documentaire: ‘The Last Dance’ (Jason Hehir, 2020)

‘De laatste tijd denk veel aan The Last Dance, een documentaireserie over Michael Jordan in zijn gloriejaren bij de Chicago Bulls. Dat komt deels omdat ik opgroeide in Chicago in de tijd dat de Bulls succesvol waren, maar vooral omdat Michael Jordan zo ongelooflijk kleinzielig was en zijn grootheid verwikkeld is met die kleinzieligheid. Ik heb genoten van het stukje waarin ze tegen de Portland Trailblazers speelden. Daags voor die wedstrijd kwam Jordan de coach van de Trailblazers tegen in een restaurant. Die man zwaaide naar Jordan, maar kwam niet naar hem toe voor een praatje. Jordan interpreteerde dat als: o, denk je dat je beter bent dan ik? Denk je dat je me kan negeren? In die wedstrijd speelde hij ze helemaal kapot. Bij elk punt dat hij maakte keek Jordan die coach aan met zo’n blik van: dat krijg je ervan. En die kerel dacht: wat heb ik gedaan?

Het idee dat we grieven bedenken om tot grote hoogte te kunnen stijgen, is niet iets wat we leuk vinden om toe te geven. Het is ego. Deze docu ontroerde me omdat het een statement is over kunst. En wat kunst je kost. Wil ik een grief verzinnen om het volgende geweldige boek te schrijven? Of word ik daar ongelukkig van? Na het onverwachte succes van mijn boek Detransitie, baby denk ik daarover na. Hoe nu verder?

The Last Dance legt bloot wat ik eigenlijk doe als ik alles wegstreep wat we onszelf vertellen over wie we zijn als schrijver.’

Keukengereedschap: De pastaroller en -snijder

‘Mijn hele leven heb ik gedroogde pasta uit een pak gegeten. Maar met de pastamaker, een hulpstuk voor de Kitchen Aid-keukenmachine, kan ik verse pasta maken in ongeveer vijf minuten. Je maakt het deeg met de deeghaak, dan haal je het door de pastaroller en daarna snijd je het met de pastasnijder. Ik maak verse fettuccine carbonara of marinara voor ongeveer 4 euro aan ingrediënten. Als je naar het allerbeste restaurant gaat waar ze het met de hand rollen is het beter, maar verder is mijn pasta exact hetzelfde, alleen dan met minder moeite dan het kost om een sandwich te maken. En dan heb je het dus helemaal zelf gemaakt, in een mum van tijd. Het kost nauwelijks moeite en het veroorzaakt geen troep. Pastapuristen zullen zeggen: nee, dit kan niet met een KitchenAid. Maar het kan wel. Ik ga veel minder uit eten, omdat ik nu zelf verse pasta kan maken. Het is zo bevredigend.’