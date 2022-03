De zon schijnt en je vingers jeuken: wat valt er al te doen in de tuin? En wat niet?

Beeld Sophia Twigt

Weg met die dorre planten, afknippen die takken! Bij de eerste zonnestralen is het verleidelijk om je tuin of balkon op te ruimen of te gaan snoeien. Maar beheers zulke lentekriebels nog even, in elk geval tot het ’s nachts niet meer erg hard vriest. Want in die dode stengels, takken of verdorde bloemen overwinteren insecten zoals lieveheersbeestjes. Er zitten eitjes, rupsen en poppen van vlinders en wilde bijen verstopt. Padden en spitsmuizen slapen in holletjes onder struiken of je heg. Vlinders overwinteren in klimop en in de laag bladeren en takjes in je borders overleven allerlei nuttige beestjes, van regenwormen tot kevertjes en pissenbedden. En die slordige blad-en-takkenhoop in de hoek? Daar kan een egel liggen te slapen.

Als je je toch blijft ergeren aan dode stengels en takken, leg ze dan in stapeltjes in een zonnige hoek van je tuin. Als er dan nog beestjes in zitten, geef je ze de kans om geleidelijk op te warmen en uit te vliegen. Wil je nu alvast wat extra’s doen voor de vogels in je tuin? Hang nestkastjes op. Op Vogelbescherming.nl vind je precies hoe dat moet.

Snoeien en planten

Je kunt je knip-, opruim- en snoeiliefde wel met mate uitleven. Heb je vroege bollen of bodembedekkers die nu bloeien, zoals longkruid of anemonen? Haal takjes of onkruid dat er overheen groeit, weg. Sommige planten, zoals de vlinderstruik, moet je wel nu snoeien, als je wilt dat ze mooi gaan bloeien. Knip ’m af, zo’n 30 tot 50 cm van de grond. Ook pluimhortensia kun je zonder veel scrupules afknippen: met gewone hortensia’s moet je voorzichtig zijn, want daar zitten de eerste bloemknoppen al in. Rozen? Wacht tot het niet meer vriest. Ook snoeihout leg je in stapeltjes. Over een maandje kun je de takken versnipperen en in de borders tussen de planten strooien, goed tegen onkruid. Heb je vaste planten of een heg gekocht? Die kunnen nu wel de grond in, als het tenminste overdag niet vriest.

Klusjes

Wat kun je verder doen: praktische klusjes, zoals het schoonmaken van je tuinmeubels, terrastegels of balkonvloer. Veeg of hark de dode bladeren van je terras en grasveld de borders in. Zoek tuingereedschap uit en laat het zo nodig slijpen: niks zo frustrerend als een botte heggenschaar. Haal behoedzaam – vanwege overwinterende kikkers – blad en dode planten uit je vijver.

Je kunt planten op je balkon of terras verpotten en nieuwe aarde geven. Zet voor een instant lentegevoel ook wat bloeiende bollen in potten, het liefst biologische: die zijn zonder gif gekweekt. Na de bloei kunnen ze gewoon de tuin in.

Zaaien

Vanaf half tot eind maart kun je één- of tweejarige planten binnenshuis voorzaaien, zoals cosmea, leeuwenbekje, kattensnor, Oostindische kers, petunia, vlijtig Liesje, zinnia of zonnebloem. Dan hoef je ook geen met gif opgekweekte plantjes bij het tuincentrum te kopen. Tweejarigen zoals vingerhoedskruid en Judaspenning bloeien overigens pas het jaar erna. Als je een moestuin hebt, zaai dan bijvoorbeeld pompoenen en tomaten voor. Je geeft voorgezaaide planten een voorsprong, waardoor ze eerder bloeien of vruchten krijgen.

Eerder zaaien heeft geen zin. Dan duurt het zo lang voordat je ze kunt uitplanten, dat je kwetsbare, schriele zaailingen krijgt. De plantjes kunnen namelijk pas half mei in de volle grond (na de zogenaamde ‘IJsheiligen’), want één nachtvorstje en je zaailingen zijn er geweest.

Zomerbollen

Zomerbloeiende bollen, zoals lelie, dahlia, gladiool, ranonkel en tijgerbloem (tigrida) kun je nu alvast voorplanten in potten. Eind april kun je de jonge plantjes in de volle grond zetten, maar lelies in potten zijn ook prachtig op je balkon of terras. Met mooi weer kun je kwetsbare terrasplanten zoals abutilon, bougainville, brugmansia (datura) of sinaasappel- en olijfboompjes geleidelijk meer water geven en overdag aan de buitentemperatuur laten wennen. Verpot ze eventueel en geef ze wat natuurlijke mest.

Wieden

Moet je niet al beginnen met wieden? ‘Lente-onkruid’ zoals de gele sterretjes van speenkruid, de ‘paardenbloempjes’ van klein hoefblad, herderstasje of geurende Maartse viooltjes verdwijnt straks vanzelf weer. Wilde sleutelbloemen zijn zo mooi dat je ze wilt houden. En herken jij alle miniblaadjes die nu opkomen? Is het onkruid of je eigen planten? Wieden? Ik zou het nog niet doen.